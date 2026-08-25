6 महीने की प्रेग्नेंट थीं कियारा, बिना नखरे दिखाए बारिश में शूट किया 'टॉक्सिक' सीन, हैरान हुईं हुमा कुरैशी

फिल्म टॉक्सिक की रिलीज का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है. इस शुक्रवार सिनेमाघरों में यश की फिल्म का भौकाल दिखेगा. उनकी हीरोइनों में कियारा आडवाणी भी शामिल हैं. एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी में फिल्म की शूटिंग पूरी की है. बीती रात चेन्नई में हुए टॉक्सिक के प्री-रिलीज इवेंट में हुमा ने कियारा के काम और डेडिकेशन की तारीफ की.

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कियारा से इंप्रेस हुईं हुमा

इवेंट में हुमा ने बताया कि कैसे शूटिंग के दौरान उनके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था. लेकिन कियारा बिना किसी शिकायत के चुपचाप शूट कर रही थीं. हुमा ने कहा- एक सीन में बहुत तेज बारिश हो रही थी. कियारा तब प्रेग्नेंट थीं. वो रेन सीक्वेंस इतना थकाऊ था कि मेरे सिर में दर्द होने लगा था. उस सीक्वेंस को लेकर मैं शिकायत करना चाहती थी. फिर मैं कियारा की तरफ देखती, तब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थीं... मैंने देखा कि कियारा अपनी जगह पर खड़ी हैं, सीन कर रही हैं, रॉक की तरह कियारा वो मुश्किल सीन कर रही थीं. मैं कियारा को देखकर हैरान थीं. उनके डेडिकेशन ने मुझे इंस्पायर किया. मुझे पता है कियारा को इस फिल्म के जरिए बेशुमार प्यार मिलने वाला है.

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इवेंट में फिल्म के लीड स्टार यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी के साथ फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही. डायरेक्टर गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रक्षाबंधन वीकेंड का इस मूवी को भरपूर फायदा मिलने वाला है. फिल्म में यश डबल रोल में नजर आएंगे. मूवी के टीजर में यश और कियारा की रोमांटिक केमिस्ट्री ने लोगों के होश उड़ाए हैं.

इंटीमेट सीन्स को लेकर ये फिल्म काफी ट्रोल हुई है. खासकर शादीशुदा और एक बच्चे की मां कियारा को इंटीमेट होते देख लोगों का पारा हाई हुआ है. हालांकि कियारा को इस बैकलैस से कोई फर्क नहीं पड़ा है. निगेटिविटी से दूर उनका फोकस फिल्म रिलीज पर है.

यश अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी केजीएफ 2 के चार साल बाद किसी फिल्म में काम कर रहे हैं. डार्क गैंगस्टर ड्रामा में यश का एक्शन अवतार लोगों को इंप्रेस कर रहा है. फिल्म ए़डवांस बुकिंग में बेहतरीन परफॉर्म कर रही है. इसने प्री टिकट सेल में दमदार कमाई कर डाली है. ये 2026 की दूसरी सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग करने वाली फिल्म बन गई है. टॉक्सिक के निशाने पर अब धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड है. धुरंधर 2 ने प्री सेल से 56 करोड़ कमाए थे. वहीं टॉक्सिक ने ब्लॉक सीटों के साथ प्री-सेल में 41.36 करोड़ रुपये कमाए हैं.

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