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IBPS भर्ती की बढ़ी डेट, बैंकिंग में करियर का सुनहरा मौका, जानें तैयारी से परीक्षा तक जरूरी बातें

बैंकिंग सेक्टर में करियर आज भी युवाओं के बीत बेहद लोकप्रिय विकल्पों में से एक है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बैंकिंग में प्रवेश के लिए देशभर में नियमित भर्ती परीक्षाएं होती हैं और स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उम्मीदवार कई अलग-अलग पदों के लिए अवसर तलाश सकते हैं. IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर 2026 में भी PO/MT, कस्टम सर्विस एसोसिएट जैसी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं. 

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आखिर बैंक की नौकरी क्यों युवाओं को करती है आकर्षित.
आखिर बैंक की नौकरी क्यों युवाओं को करती है आकर्षित.

बैंक में क्लर्क की सरकारी नौकरी लेने की उम्मीद रखने वाले उम्मीदवारों ने अगर अभी तक इन पदों पर आवेदन नहीं किया है, तो आपके पास सेकेंड चांस है. बता दें कि IBPS ने सरकारी बैंकों में क्लर्क के 11,403 पदों पर भर्ती के लिए आवदेन मांगे थे जिसपर पहले 21 अगस्त तक आवेदन करने के कहा गया था लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है.   IBPS ने आवेदन की तारीखों को बढ़ा दिया है. अब छा6 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. 

किन पदों पर होगी भर्ती? 

बता दें कि IBPS यह भर्ती देश के बड़े सरकारी बैंकों में जूनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट (CSA) क्लर्क की पोस्ट पर की जाएगी. इन बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, ऑफ इंडिया समेत अन्य सार्वजनिक बैंक भी शामिल हैं. सेलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स, मेंस और लोकल लैंग्वेज टेस्ट है. 

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कितनी मिलेगी सैलरी? 

वहीं, अगर इन पदों पर मिलने वाली सैलरी की बात करें, तो पहले उम्मीदवारों के इसमें चयन के लिए तीन चरणों से गुजरना होगा. पहला स्टेज प्रीलिम्स परीक्षा होगा. इसके बाद से मेंस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवारों ने जिस जगह से अप्लाई किया वहां की स्थानीय भाषा के टेस्ट के लिए लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट (LLPT) लिया जाएगा. इसमें चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 24,050 से लेकर 64,480 रुपये की सैलरी दी जाएगी.  

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बैंकिंग करियर क्यों युवाओं को करता है आकर्षित?

बैंक की नौकरी को आकर्षक बनाने वाले प्रमुख कारणों में स्थिर करियर, प्रमोशन, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का मौका और वित्तीय क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना शामिल हैं. खासकर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भर्ती परीक्षाओं में देशभर के युवा हिस्सा लेते हैं. 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक करियर पोर्टल के मुताबिक, बैंक में जूनियर एसोसिएट के रूप में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए ऑफिसर कैडर में पदोन्नति का रास्ता भी उपलब्ध है. SBI के अनुसार, जूनियर एसोसिएट तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ऑफिसर कैडर में पदोन्नति के लिए पात्र हो सकते हैं. इसके अलावा बैंकिंग अब केवल शाखा में ग्राहक सेवा या कैश संभालने तक सीमित नहीं है. क्रेडिट, रिस्क मैनेजमेंट, डिजिटल बैंकिंग, आईटी, डेटा, ट्रेजरी, मार्केटिंग और स्पेशलिस्ट भूमिकाओं जैसे कई क्षेत्र बैंकिंग करियर का हिस्सा बन चुके हैं. 

इन तारीखों पर दें ध्यान 

भर्ती संस्थान   इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS)
पोस्ट    कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स (CSA) (क्लर्क)
कुल रिक्तियां  11403
आवेदन शुरू होने की तारीख    1 अगस्त 2026
अप्लाई करने की लास्ट डेट  28 अगस्त 2026 (आगे बढ़ने के बाद)
आवेदन शुल्क का भुगतान   1 अगस्त-28 अगस्त 2026
प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET)   सितंबर 2026
आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स  अक्टूबर 2026
 
प्रीलिम्स का रिजल्ट नवंबर 2026
 
आईबीपीएस क्लर्क मेन्स कब होगा?  दिसंबर 2026
प्रोविजनल अलॉटमेंट  मार्च 2027
भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन   ​IBPS Clerk Official Notification 2026 PDF
अप्लाई करने का लिंक  IBPS Clerk Vacancy 2026 Apply Online
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