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दीवारों पर हैं पेन-पेंसिल के निशान? वायरल हो रहा ये पैड, जिससे सेकेंड्स में दीवार हो रही नई जैसी

Magic Eraser: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैजिक इरेजर के वीडियो शेयर हो रहे हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि उससे दीवारों पर लगे दाग मिनटों में साफ हो जाते हैं.

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इस क्लीनिंग पैड को 'मैजिक इरेज़र' के नाम से बेचा जा रहा है. (Photo: AI Generated)
इस क्लीनिंग पैड को 'मैजिक इरेज़र' के नाम से बेचा जा रहा है. (Photo: AI Generated)

सोशल मीडिया पर घर से जुड़े हैक्स या कुछ जुगाड़ वायरल होते रहते हैं, जिसमें घर बनाने की कुछ ट्रिक्स, सजावट के तरीके शामिल होते हैं. इसी बीच, कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि एक मैजिक पैड से दीवारों पर लगे दाग, पेन-पेंसिल के निशान मिनटों में गायब हो रहे हैं. वीडियो में दिखाया जाता है कि जैसे ही मैजिक पैड को दीवार पर घुमाया जाता है, कुछ ही देर में सभी दाग हट जाते हैं और दीवार का पेंट नया जैसा लगने लगता है. ऐसे में सवाल है कि आखिर ये मैजिक पैड है क्या और क्या सही में इससे दीवार साफ हो जाती है. साथ ही जानते हैं कि इन मैजिक पैड में ऐसा क्या है, जिसकी वजह से दीवार एकदम नई जैसी लगने लगती है. 

वायरल वीडियो में क्या दावा किया जा रहा?

इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो वीडियो शेयर हो रहे हैं, उनमें इस मैजिक पैड से दीवार को साफ करते हुए दिखाया जा रहा है. वीडियो में पहले एक दीवार दिखाई जा रही है, जिस पर पेंसिल से निशान किए हुए होते हैं, जैसे घर में बच्चे कर देते हैं. इसके बाद इस मैजिक पैड को पानी में डुबोया जाता है और फिर इससे नॉर्मल क्लीनिंग की तरह दीवार को साफ किया जाता है. इससे बाद दिखने को मिलता है कि दीनार साफ हो जाती है और पेंट फिर से नया दिखने लगता है. 

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ये मैजिक पैड है क्या?

ये एक क्लीनिंग पैड है, जो सफाई करने वाला स्पंज के टुकड़े जैसा दिखता है, जिसे 'मैजिक इरेज़र' कहा जा रहा है. यह दिखने में एक साधारण फोम या स्पंज जैसा होता है, लेकिन यह एक विशेष सामग्री से बना होता है जो जिद्दी दागों को आसानी से साफ कर देता है. यह पैड मेलामाइन नाम के मटीरियल से बना होता है. दिखने में भले ही मुलायम लगे, लेकिन माइक्रोस्कोप (सूक्ष्मदर्शी) से देखने पर यह बहुत बारीक सैंडपेपर (रेगमाल) की तरह काम करता है. इस वजह से ये दीवार पर पड़े निशान को हटा देता है. 

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इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी साबुन, सर्फ या केमिकल लिक्विड की जरूरत नहीं होती. इसे सिर्फ पानी में गीला करके निचोड़ना होता है. यह पैड दीवारों पर लगी पेंसिल/क्रेयॉन के निशान, स्विच बोर्ड की गंदगी, बर्तनों का कालापन और टाइल्स के जिद्दी दागों को रगड़कर आसानी से सोख लेता है. 

हालांकि, अगर इसे सावधानी से इस्तेमाल न किया जाए तो यह दीवारों के पेंट को खराब या हल्का कर सकता है. साथ ही इसका ज्यादा इस्तेमाल भी पेंट को नुकसान पहुंचा सकता है और पेंट की लेयर  को कमजोर कर  सकता है. मेलामाइन फोम एक बहुत ही बारीक रेगमाल की तरह काम करता है, इसलिए ज्यादा तेजी से रगड़ने पर यह दाग के साथ-साथ पेंट की ऊपरी परत को भी घिसकर निकाल देता है. 

कुछ लोगों ने सोशल पर अपने अनुभव शेयर करते हुए लिखा है कि अगर आपकी दीवार पर बिना चमक वाला पेंट लगा है, तो यह इरेज़र वहाँ बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाता है. रगड़ने से उस जगह का पेंट घिस जाता है और वहाँ एक अजीब सा चमकदार या फीका धब्बा दिखाई देने लगता है. डार्क कलर (जैसे गहरा नीला, लाल या भूरा) की दीवारों पर इसका इस्तेमाल करने से पेंट का रंग हल्का पड़ सकता है. 
 

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