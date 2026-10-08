KBC 18 के मंच पर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर को याद कर छलके आंसू

हिंदी और मराठी फिल्मों के महान एक्टर नाना पाटेकर के निधन से पूरा देश और भारतीय सिनेमा जगत शोक में डूबा हुआ है. अपने अनोखे एक्टिंग और बेबाक अंदाज से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर के जाने से हर कोई स्तब्ध है. इस दुखद घड़ी में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने टीवी के लोकप्रिय क्विज़ शो 'कौन बनेगा करोड़पति18' (KBC) के मंच से नाना पाटेकर को याद करते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी है.

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अमिताभ बच्चन ने मंच से नाना पाटेकर के व्यक्तित्व, उनकी सादगी और उनकी समाज सेवा को याद करते हुए दिल छू लेने वाली बातें कहीं.

केबीसी के मंच से देश के दर्शकों को संबोधित करते हुए अमिताभ बच्चन ने भारी मन से कहा, 'देवियों और सज्जनों, नाना पाटेकर जी का अचानक आज सुबह स्वर्गवास हो गया. एक अद्वितीय कलाकार, मित्र, शुभचिंतक और एक उत्कृष्ट समाज सेवी आज हमारे बीच नहीं रहे. यह न केवल भारतीय फिल्म उद्योग के लिए बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी, जिनका भी उनके साथ संपर्क हुआ, उसने हम सबको स्तब्ध कर दिया है. उनकी बेबाकी, उनकी सादगी और सच को सच कहने का उनका साहस- ये सारी बातें उन्हें सबसे अलग बनाती थीं.'

अमिताभ बच्चन ने आगे नाना पाटेकर के व्यक्तित्व पर बात करते हुए कहा, 'कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज, उनके परोपकार और उनकी सिखाई हुई सीख हमारे भीतर रह जाती है. नाना उन्हीं लोगों में से एक थे. आपको नाना, व्यक्तिगत रूप से मेरा नमन. और आपकी उस कला को प्रणाम जिसे आपने पूरी ईमानदारी से जिया और हम सबको समर्पित किया.'

केबीसी में जीते पैसों से की थी किसानों की मदद

नाना पाटेकर की समाज सेवा को याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा, 'केबीसी के इस मंच पर हमारे विशेष कार्यक्रम में एक अतिथि के रूप में उनका आगमन हुआ था. वह यादगार शाम सदा हमारे साथ रहेगी. उनकी बातों ने न केवल हमें प्रभावित किया, बल्कि जिस नेक काज के लिए उन्होंने जीती हुई धनराशि को समर्पित किया, वह उनकी समाज सेवा का उदाहरण था. महाराष्ट्र के उन गांवों में, जो वर्षा के अभाव से पीड़ित थे, उन्होंने वहां के किसानों के साथ संपर्क किया और व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा की. केबीसी परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि.'



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