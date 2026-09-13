Post Office की ये दो गजब स्कीम, बेटी से बुजुर्ग तक फायदा ही फायदा, जानिए कैसे

पोस्ट ऑफिस द्वारा सरकार की कई बचत योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो बेटियों से लेकर बुजुर्गों तक को फाइनेंशियली फिट रखने में मददगार साबित हो सकती है. सबसे खास बात ये है कि Post Office Schemes जीरो रिस्क सेविंग स्कीम्स होती है, यानी इनमें निवेश डूबने का चांस ही नहीं होती, जबकि सरकार की ओर से इनमें निवेश पर ब्याज भी जोरदार दिया जाता है.

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बात बेटियों के लिए करें, तो सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है, जो बेटी की पढ़ाई से शादी तक पैसों की टेंशन दूर करने में कारगर साबित हो सकती है, तो वहीं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खासतौर पर रिटायरमेंट की लाइफ को बिना आर्थिक परेशानी के चलाने में मदद करती है.



बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना

बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार ने साल 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) शुरू की, जो खासी पॉपुलर है. पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जा रही ये स्मॉल सेविंग स्कीम एक लॉम्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो बेटी की पढ़ाई से शादी तक की टेंशन कम कर सकती है. इसमें निवेश पर सरकार 8.2% का तगड़ा ब्याज (SSY Scheme Interest Rate) भी देती है.

Post Office SSY Scheme में 10 वर्ष से कम आयु की बेटियों का खाता खुलता है.

माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर डाकघर या बैंक से ये अकाउंट खुलवा सकते हैं.

स्कीम के तहत 250 रुपये के शुरुआती निवेश से खाता खोला जा सकता है.

इस खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं.

SSY Scheme 21 साल मैच्योरिटी वाली योजना है, लेकिन 15 साल तक ही निवेश करना होता है.

इस स्कीम में छह साल इसका लॉकइन पीरियड होता है यानी इस दौरान बिना निवेश खाता ऑपरेशनल रहता है.

ऐसे बेटी को मिलेगा 72 लाख का फंड

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी के लिए 72 लाख रुपये का फंड जुटाया जा सकता है. इसके लिए SSY खाते में हर महीने 12,500 रुपये यानी सालाना अधिकतम 1.50 लाख रुपये का निवेश करना होगा. कैलकुलेशन देखें, तो अगर 1 साल की उम्र में बेटी का खाता खोलते हैं, तो 15 साल में उसके नाम पर आप कुल 22,50,000 रुपये निवेश करेंगे. अब 8.2% के हिसाब से देखें, तो 21 साल की होने पर यानी मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर उसे 71,82,119 रुपये मिलेंगे, जिसमें सिर्फ ब्याज ही 49,32,119 रुपये का होगा.

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बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजंस स्कीम

अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजंस स्कीम यानी Post Office SCSS Scheme की, जो खासतौर पर रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को आर्थिक परेशानी मुक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. ये एकमुश्त निवेश पर रेग्युलर इनकम की गारंटी देती है. इसमें निवेश के जरिए सालाना 2.46 लाख रुपये की कमाई सिर्फ ब्याज से की जा सकती हैं, और इसे हर तीन महीने में भी ले सकते हैं.

POSCSS में निवेश पर सरकार शानदार 8.2 फीसदी की दर से ब्याज ऑफर करती है.

इसमें सिंगल अकाउंट से 15 लाख और जॉइंट अकाउंट से 30 लाख रुपये अधिकतम निवेश कर सकते हैं.

सिर्फ 1000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ इसमें अकाउंट ओपन कराया जा सकता है.

इस सरकारी योजना में निवेश पर ब्याज का पेमेंट हर तीन महीने में किए जाने का प्रावधान है.

पांच साल की मैच्योरिटी के बाद निवेशक चाहे तो अपने निवेश को 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं.

हर 3 महीने में 61500 रुपये की कमाई

इस स्कीम के फायदे पर गौर करें, तो अगर किसी व्यक्ति ने रिटायरमेंट के बाद 30 लाख रुपये Post Office SCSS में ज्‍वाइंट अकाउंट के तहत निवेश किया, तो 8.2% की ब्याज दर के हिसाब से उसे सालाना सिर्फ ब्‍याज से ही 2,46,000 रुपये की कमाई होगी. एक बार पैसे लगाने पर ये रकम हर साल पूरे 5 साल की मैच्योरिटी तक मिलती रहेगी और उसके बाद आप पूरी निवेश की गई 30 लाख रुपये की रकम को भी निकाल सकेंगे. अगर इसे तिमाही आधार पर देखें, तो 61,500 रुपये होगा.

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