Jailer 2 Mania: रजनीकांत की जेलर 2 रिलीज, फैन्स ने थिएटर के बाहर फोडे़ पटाखे, दूध चढ़ाकर किया डांस, Video

रजनीकांत की मोस्टअवेटेड फिल्म जेलर 2 आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है और दुनियाभर में फैंस ने इसे त्योहार की तरह मनाया है. थलाइवा की नई फिल्म को लेकर फैंस नाचते, कूदते, सीटियां और तालियां बजाते, पटाखे फोड़ते और उनके लाइफसाइज कटआउट पर दूध चढ़ाते नजर आए. इन्हीं जश्नों में रजनीकांत की बेटी सौंदर्या भी शामिल हुईं और फैंस के साथ डांस करती दिखीं.

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दुनिया के कई हिस्सों से जश्न के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.पलक्कड़ के प्रिया थिएटर में जैसे ही स्क्रीन पर रजनीकांत का नाम और तस्वीर आई, पूरा हॉल तालियों और हूटिंग से गूंज उठा.

रजनीकांत के फैन्स ने मनाया जश्न

भरे हुए थिएटर में फैंस ढोल की थाप पर झूमते दिखे और सुपरस्टार की बड़े पर्दे पर वापसी का जश्न मनाया. जश्न के वीडियो शेयर करते हुए एक फैन ने लिखा, एक सूरज, एक चांद और एक और अकेला सुपरस्टार थलाइवा.

#Jailer2 @ Palakkad Priya theatre #Superstar #Thalaivar @Rajinikanth @sunpictures https://t.co/t6eUWEnLTG — மாயவரத்தான் (@mayavarathaan) October 15, 2026

एक दूसरे वीडियो में सौंदर्या को अलग-अलग गानों पर डांस करते देखा गया, जबकि फैंस रजनीकांत के सिनेमा में 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे. जेलर 2 उनकी लेटेस्ट रिलीज है. बेंगलुरु में फैंस ने थिएटर के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न की शुरुआत की, जबकि कई लोग तस्वीरें और वीडियो बनाते दिखे. माहौल सीटियों और जयकारों से भरा रहा. मैसूरु में भी फैंस इसी तरह जश्न मनाते नजर आए.

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Thalaivar Alapparai officially begins! 🔥 #Jailer2 #Jailer2 rampage in theatres worldwide🌟 @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss — Sun Pictures (@sunpictures) October 15, 2026

कई अन्य जगहों पर भी दर्शक थिएटर के बाहर लाइन में लगे, ढोल की धुन पर नाचे और फिल्म की रिलीज को त्योहार जैसा बनाते नजर आए. कोच्चि और बेंगलुरु में जेलर 2 की पहली शो सुबह 6 बजे से शुरू हुईं. हालांकि, चेन्नई के फैंस को सुपरस्टार की नई फिल्म देखने के लिए सुबह 9 बजे तक इंतजार करना पड़ा.

Not India, not Chennai.. Humble #Jailer2 celebrations from the USA just for one man we grew up with from different generations, #Thalaivar #SuperstarRajinikanth https://t.co/Xjek5yxvS6 — Harish (@ghghomerun) October 15, 2026

फिल्म विदेशी बाजारों में भी रिलीज हो चुकी है. अमेरिका से आए वीडियो में फैंस बड़े कटआउट और प्रमोशनल डिस्प्ले के साथ नाचते और जश्न मनाते दिख रहे हैं. जेलर 2 को लेकर शुरुआती रिएक्शन अच्छे रहे हैं. कई दर्शकों ने फिल्म के पहले हाफ की तारीफ की, जबकि कुछ लोगों ने दूसरे हाफ पर आपत्ति जताई है. सैकनिल्क के मुताबिक, सुबह 9 बजे तक फिल्म ने करीब 13 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इंडस्ट्री के अनुमानों के हिसाब से फिल्म की दुनियाभर में ओपनिंग 120 से 145 करोड़ रुपये के बीच रह सकती है.

जेलर 2, रजनीकांत की 2023 की फिल्म जेलर का सीक्वल है, जिसका निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है.

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