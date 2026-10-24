रजनीकांत की फिल्म ने 10 दिन में हनुमान अंश को पछाड़ा, तोड़ा रिकॉर्ड

सुपरस्टार रजनीकांत की 'जेलर 2' ने 'बॉर्डर 2' और 'हनुमान अंश' की कुल घरेलू कमाई (लाइफटाइम डोमेस्टिक कलेक्शन) के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है. दूसरे शुक्रवार को कमाई में थोड़ी गिरावट आने के बावजूद, इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने यह मुकाम हासिल कर लिया है.

और पढ़ें

त्योहारी छुट्टियों के बाद सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या कम होने से कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी. अब दूसरे वीकेंड के शुरू होने के साथ, उम्मीद है कि फिल्म की कमाई में फिर से उछाल आएगा और यह अपने अगले घरेलू माइलस्टोन की ओर बढ़ेगी.

जेलर 2 की रिकॉर्ड तोड़ कमाई

सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, 'जेलर 2' ने भारत में अपने नौवें दिन 14.50 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. इसके साथ ही, नौ दिनों में फिल्म की कुल घरेलू कमाई 348.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो इसे 350 करोड़ रुपये के आंकड़े के बहुत करीब ले आई है. फिल्म की दुनियाभर में कुल कमाई 628.05 करोड़ रुपये हो गई है.

'जेलर 2' ने 15,887 शोज के साथ भारत में 59.70 करोड़ रुपये (नेट) की शुरुआती कमाई की थी. फिल्म की रिलीज़ से पांच दिन पहले, 10 अक्टूबर को एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी, और 14 अक्टूबर के अंत तक यह दुनियाभर में 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई.

Advertisement

फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ही भारत में 300 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई कर ली थी. हफ्ते के अंत तक इसका कुल घरेलू नेट कलेक्शन 334.35 करोड़ रुपये था. नौवें दिन की कमाई के बाद, यह आंकड़ा बढ़कर 348.85 करोड़ रुपये हो गया है.

दूसरी फिल्मों से निकली आगे

इन नए आंकड़ों के साथ, 'जेलर 2' दो अन्य बड़ी रिलीज फिल्मों से आगे निकल गई है. 'बॉर्डर 2' ने लगभग 329 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि 'हनुमान अंश' ने 339 करोड़ रुपये कमाए थे. रजनीकांत की इस फिल्म ने इन दोनों फिल्मों की कुल कमाई को पीछे छोड़ दिया है.

उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड में फिल्म की कमाई में और तेजी आएगी. अगर बिजनेस बढ़ता है, तो इसका घरेलू कलेक्शन 380 करोड़ रुपये के और करीब पहुंच सकता है.

'जेलर 2' के बारे में

नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित 'जेलर 2' को कलानिधि मारन ने 'सन पिक्चर्स' बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है. यह 2023 में आई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. रजनीकांत के साथ राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिर्ना और ऋत्विक भी वापस आ रहे हैं, जो पहली फिल्म वाले अपने किरदारों को ही निभाएंगे.

इस सीक्वल में एस.जे. सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडु और विद्या बालन भी हैं. मोहनलाल, शिव राजकुमार और जैकी श्रॉफ कैमियो रोल में वापसी कर रहे हैं.

---- समाप्त ----