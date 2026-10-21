महज 6 दिनों में 'जेलर 2' ने कमाए 500 करोड़ रुपये, 2026 की टॉप 3 हिट फिल्मों में हुईं शामिल

रजनीकांत की 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और रिलीज के छह दिनों के भीतर भारत में इसकी नेट कमाई ₹287 करोड़ के पार पहुंच गई है. आम तौर पर वर्किंग दिनों (वीक-डे) में कमाई धीमी हो जाती है, लेकिन इस एक्शन ड्रामा ने अपनी रफ्तार बनाए रखी है.

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दशहरा की छुट्टी के कारण सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. यह फिल्म कई बड़ी रिलीज फिल्मों की कुल घरेलू कमाई (लाइफटाइम कलेक्शन) को भी पीछे छोड़ चुकी है. आइए, इसके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर sacnilk अनुसार, वर्किंग दिनों में आम तौर पर आने वाली सुस्ती के बावजूद, इस एक्शन फिल्म ने अच्छी कमाई जारी रखी है. महज छह दिनों में भारत में इसकी कुल नेट कमाई ₹287 करोड़ से ज्यादा हो गई है. 'जेलर 2' ने छठे दिन भारत में 15,464 शोज के जरिए ₹45.55 करोड़ (नेट) की कमाई की. इसके साथ ही, भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई ₹287.80 करोड़ तक पहुंच गई है.

रजनीकांत की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की थी. पहले सोमवार को फिल्म के लिए पहला बड़ा 'वीक-डे टेस्ट' था, जिसमें इसने 49.9% ऑक्यूपेंसी के साथ ₹43.35 करोड़ कमाए. इसके बाद मंगलवार को कमाई बढ़कर ₹45.55 करोड़ हो गई, जो यह दिखाता है कि शुरुआती वीकेंड के बाद भी फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही है.

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'टॉक्सिक' और 'पेद्दी' को पीछे छोड़ा

'जेलर 2' के शानदार बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन ने इसे रिलीज के पहले हफ्ते में ही हाल ही में आई कई फिल्मों की कुल घरेलू कमाई से आगे निकलने में मदद की है. इस फिल्म ने राम चरण की 'पेद्दी' (₹244.64 करोड़) और यश की 'टॉक्सिक' (₹250.13 करोड़) की भारत में हुई कुल नेट कमाई के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है.



दुनियाभर में 500 करोड़ की कमाई

दुनिया भर में 541 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ, 'जेलर 2' साल 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. यह रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' (जिसने दुनिया भर में 1,813.39 करोड़ रुपये कमाए हैं) और अजय देवगन की 'दृश्यम 3' (जिसकी दुनिया भर में कमाई 556.22 करोड़ रुपये बताई गई है) से पीछे है. हालांकि आज माना जा रहा है कि 'जेलर 2', 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड तोड़ देगी.

'जेलर 2' के बारे में

नेल्सन दिलीपकुमार के डायरेक्शन में बनी 'जेलर 2' रजनीकांत की 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. इस एक्शन ड्रामा में रजनीकांत ने एक बार फिर 'टाइगर मुथुवेल पांडियन' का किरदार निभाया है. फिल्म की कास्ट में राम्या कृष्णन, योगी बाबू, विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती शामिल हैं, साथ ही कई अन्य सितारे भी खास भूमिकाओं में नजर आते हैं. फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है. यह फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.



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