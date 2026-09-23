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लालबागचा राजा के दरबार में भीड़ में फंसे गोविंदा, 'गर्लफ्रेंड' ने हाथ पकड़कर खींचा, दिखी नजदीकियां, मुश्किल में 39 साल की शादी?

Govinda visits Lalbaugcha Raja with Komal Rani Swarnkar: गोविंदा मुंबई के मशहूर 'लालबागचा राजा' के दर्शन करने पहुंचे. लेकिन बप्पा का आशीर्वाद लेने वो अपनी पत्नी सुनीता के साथ नहीं, बल्कि अपनी 'रूपा' फिल्म की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ नजर आए.

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गोविंदा ने रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग किए लालबागचा राजा के दर्शन (Photo: Social Media)
गोविंदा ने रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग किए लालबागचा राजा के दर्शन (Photo: Social Media)

'हीरो नंबर वन' गोविंदा गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. बप्पा का आशीर्वाद लेने गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता के बजाय अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार के साथ पहुंचे. लालबागचा राजा के दरबार में गोविंदा और कोमल रानी को एक साथ देखकर उनके रिश्ते और बढ़ती नजदीकियों की चर्चा एक बार फिर से सुर्खियों में है. 

कोमल संग दिखे गोविंदा

गोविंदा और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार ने साथ में बप्पा के दर्शन के किए और उनके चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद भी लिया. पंडाल से गोविंदा और कोमल के कई अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. 

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एक वीडियो में गोविंदा लोगों की भीड़ में फंसे नजर आए. गोविंदा की सिक्योरिटी भीड़ में उन्हें प्रोटेक्ट करती भी दिखी. लेकिन जैसे ही कोमल रानी स्वर्णकार ने गोविंदा को भीड़ में फंसा हुआ देखा, तो वो गोविंदा का हाथ पकड़कर उन्हें खींचती हुई नजर आईं. दोनों को देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि गोविंदा और कोमल रानी का एक दूसरे संग बॉन्ड काफी गहरा है. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ट्रेडिशनल लुक में छाए गोविंदा- कोमल रानी

लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए गोविंदा और कोमल दोनों ही भक्ति में लीन दिखाई दिए. दोनों ट्रेडिशनल लुक में नजर आए. व्हाइट कुर्ते-पायजामे में गोविंदा काफी जंच रहे हैं. वो माथे पर तिलक लगाए हुए भी दिखाई दिए. 

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वहीं, कोमल रानी हैवी वर्क वाली रेड साड़ी में दिखाई दीं. सुर्ख लाल साड़ी संग उन्होंने येलो ब्लाउज टीम-अप किया. हैवी नेकलेस, झुमके और चूड़ियां पहने कोमल सजी-धजी दिखाई दीं. उन्होंने डार्क शेड लिपस्टिक के साथ हैवी मेकअप किया. ट्रेडिशनल लुक में वो काफी खूबसूरत लगीं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कोमल वीडियोज में गोविंदा संग हंसती-खिलखिलाती हुई नजर आ रही हैं. पूरे इंटरनेट पर इस समय गोविंदा और कोमल के ही वीडियोज-फोटोज छाए हुए हैं. दोनों को साथ में बप्पा का आशीर्वाद लेते देखकर उनके रिश्ते पर फिर से सवाल उठने लगे हैं. अब डेटिंग की खबरों का सच क्या है ये तो वही दोनों बता सकते हैं. 

गोविंदा की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 1987 में पत्नी सुनीता आहूजा से शादी की थी. कपल के दो बच्चे भी हैं. लेकिन अब 39 साल बाद दोनों का रिश्ता बिखरता हुआ नजर आ रहा है. वहीं, दूसरी ओर कोमल रानी स्वर्णकार जल्द ही गोविंदा संग फिल्म 'रूपा' में दिखाई देंगी.

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