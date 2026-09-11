फराह खान ने अक्षय खन्ना के गानों से क्यों बनाई दूरी? डायरेक्टर बोलीं- वो चिड़चिड़े...

फराह खान ने अक्षय खन्ना के साथ काम करने के अपने शुरुआती एक्सपीरियंस के बारे में बात की है. उन्होंने उस समय को याद किया जब अक्षय के व्यवहार के कारण उन्हें कोरियोग्राफ करना मुश्किल होता था. फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर ने 'दिल चाहता है' के बाद अक्षय में आए बदलाव को भी माना और उनके डांसिंग हुनर ​​की तारीफ की.

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कोरियोग्राफर बॉस्को और सीजर के पॉडकास्ट 'डांस मस्ती' पर बातचीत के दौरान, फराह ने अक्षय के करियर के शुरुआती दौर में उनके साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की. उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'एक समय था जब अक्षय खन्ना के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता था.'

फराह खान ने क्या कहा?

फराह ने उन कुछ प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया जिनमें उन्होंने साथ काम किया था, जैसे 'डोली सजा के रखना' और 'लावारिस'. उन्होंने कहा, 'मैंने उनके साथ 'डोली सजा के रखना' की, फिर कुछ और फिल्में कीं, जैसे 'लावारिस' और कुछ और मुझे लगता है कि उन्होंने खुद भी इंटरव्यू में माना है कि वह बहुत मुश्किल इंसान थे. वह बहुत चिड़चिड़े थे और खड़े भी नहीं होना चाहते थे.'

कोरियोग्राफर ने माना कि इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने अक्षय के गानों पर काम न करने का फैसला किया. उन्होंने याद करते हुए कहा, 'मैंने कहा कि अगर गाना अक्षय खन्ना का है, तो मैं उसे कोरियोग्राफ नहीं करना चाहती.'

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हालांकि, फराह ने यह भी बताया कि 'दिल चाहता है' के बाद उन्होंने एक्टर में बदलाव देखा. उनके अनुसार, समय के साथ अक्षय डांस और परफॉर्मेंस में ज्यादा सहज हो गए. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि 'दिल चाहता है' के बाद उनमें बदलाव आया. 'तीस मार खान' में वह बहुत अच्छे थे. असल में वह बहुत अच्छे डांसर हैं. लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत साफ थी कि मैं ऐसे कलाकारों के साथ काम नहीं करना चाहती जो चिड़चिड़े हों.'

मीडिया से बनाई दूरी

इस बीच, अक्षय पब्लिक में कम ही नजर आते हैं. हाल ही में उन्हें मुंबई में फिल्ममेकर और दोस्त रजत रावल के साथ लंच करते हुए देखा गया. वह 'दृश्यम 3' के ट्रेलर लॉन्च के समय के आसपास नजर आए थे. खबरों के मुताबिक, अक्षय ने अपने लुक और फीस को लेकर मेकर्स के साथ अनबन के बाद इस फिल्म के तीसरे पार्ट से किनारा कर लिया था, और बाद में जयदीप अहलावत ने यह रोल निभाया.

अक्षय खन्ना का वर्कफ्रंट

अक्षय, आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में भी नजर आए थे, जो दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल भी थे. अब यह एक्टर 'महाकाली' में शुक्राचार्य के रोल में नजर आने वाले हैं. मेकर्स ने 'शुक्राचार्यज वॉर क्राई' (Shukracharya’s War Cry) नाम से लगभग तीन मिनट का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दर्शकों को असुरों के शक्तिशाली गुरु के तौर पर उनका किरदार देखने को मिलता है.

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