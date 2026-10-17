काजी तौकीर ने एकता कपूर को दिया धोखा? सिंगर ने बताई सच्चाई, प्रोड्यूसर बोलीं- विनर

'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में, काजी तौकीर ने बताया कि कैसे उन्होंने 20 साल की उम्र में प्रोड्यूसर एकता कपूर के एक टीवी ऑफर को ठुकरा दिया था. इस खुलासे के बाद, काजी की टीम ने सोशल मीडिया पर बातचीत का एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि 20 साल पुरानी एक गलतफहमी आखिरकार दूर हो गई है. एकता ने भी इस पोस्ट पर कमेंट करके अपना रिएक्शन दिया.

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एकता ने पोस्ट पर 'विनर' (दिल वाली इमोजी के साथ) कमेंट किया. उनके इस एक शब्द के कमेंट ने तुरंत सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान खींच लिया. कई लोगों ने इसे इस बात के अंत के रूप में देखा कि काजी ने एकता को धोखा दिया था. वीडियो शेयर करते हुए काजी की टीम ने लिखा, '20 साल बाद, एक गलतफहमी आखिरकार दूर हो गई. वक्त बदल गया, साल बीत गए, लेकिन काजी के दिल की वह मासूमियत आज भी वैसी ही है.'

इस पर रिएक्शन देते हुए, एक यूज़र ने 'X' (ट्विटर) पर लिखा, 'काजी ने साफ किया कि उन्होंने कभी एकता कपूर मैम का अनादर नहीं किया था, और यह सब मीडिया द्वारा बनाई गई एक झूठी कहानी थी. आज, एकता मैम ने खुद उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर 'विनर' कमेंट किया! कभी-कभी, सही इंसान का एक शब्द ही पूरी कहानी (या गलतफहमी) को खत्म करने के लिए काफी होता है.'

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काजी ने एकता कपूर के बारे में क्या कहा?

काजी ने 2005 की एक घटना को याद किया, जब वह लगभग 20 साल के थे और 'फेम गुरुकुल' जीतने के बाद उन्हें प्रोड्यूसर एकता कपूर की तरफ से एक टीवी ऑफर मिला था. आम्रपाली दुबे से बात करते हुए, काजी ने उस मुलाकात को याद करते हुए कहा, 'मैंने कभी टीवी नहीं किया. उस समय टीवी के बहुत बड़े-बड़े मौके मिल रहे थे. मैं खुशकिस्मत था कि 2005 में एकता कपूर जी खुद आईं और उन्होंने मुझे कहानी सुनाई.'

उन्होंने बताया कि एकता ने उन्हें एक 'रॉकस्टार' किरदार के बारे में बताया था, लेकिन उस समय वह इतने छोटे थे कि उस रोल को ठीक से समझ नहीं पाए. उन्होंने याद करते हुए कहा, 'मैं बस उनकी अंगूठियां देख रहा था, जबकि एकता जी मुझे उस रॉकस्टार किरदार के बारे में बता रही थीं.' काजी ने बताया कि उन्होंने आखिरकार वह ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि वह पहले ही एक फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे. हालांकि, मीडिया में उनके इस फैसले को गलत तरीके से पेश किया गया; ऐसी खबरें आईं कि उन्होंने किसी बड़े मौके के लिए एकता को छोड़ दिया है.

उन हेडलाइंस को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं सुबह नाश्ते के समय देख रहा हूं कि लिखा है, 'काजी ने एकता कपूर को छोड़ दिया. काजी के पास अब कोई बड़ा काम है.' उन्होंने आगे बताया कि उस समय अपनी बात साफ करने के लिए उनके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था. उन्होंने कहा, 'उस समय सफाई देने के लिए सोशल मीडिया कहां था हमारे पास? बस बदनाम हो गया, लोग समझने लगे कि मैं घमंडी हूं.'

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उन्होंने बताया कि कैसे इस घटना ने उनकी पब्लिक इमेज पर असर डाला. काजी ने यह भी साफ किया कि वह एकता का सम्मान करते हैं और उनका कभी भी उन्हें अपमानित करने या छोड़ने का कोई इरादा नहीं था.

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