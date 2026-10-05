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'दृश्यम 3' का क्लाइमेक्स तय करने में छूटे पसीने, राइटर का खुलासा, 100 से ज्यादा ड्राफ्ट किए तैयार

अजय देवगन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही हैं. इस बीच स्क्रीनराइटर आमिल कीयन खान ने बताया कि 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के क्लाइमैक्स को सही ढंग से तैयार करने में 100 से ज्यादा ड्राफ्ट लगे.

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दृश्यम 3 को लेकर खुलासा (Photo: X/@ajaydevgn)
दृश्यम 3 को लेकर खुलासा (Photo: X/@ajaydevgn)

स्क्रीनराइटर आमिल कियान खान ने कहा है कि 'दृश्यम 3' (जिसका टाइटल 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' है) की एंडिंग तय करने में 100 से ज्यादा ड्राफ्ट लगे. हाल ही में एक इंटरव्यू में आमिल ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती तीसरी फिल्म के लिए एक नई कहानी लिखना था, जिसमें ओरिजिनल सोर्स मटीरियल की नकल न हो और साथ ही फ्रैंचाइजी की असल भावना भी बनी रहे.

यह फिल्म हिंदी सीरीज के लिए एक बदलाव है, क्योंकि पहली दो फिल्में मोहनलाल की मलयालम 'दृश्यम' फिल्मों की सीधी रीमेक थीं, जबकि तीसरी फिल्म विजय सलगांवकर और उनके परिवार को एक नई कहानी और एंडिंग के साथ एक नई दिशा में ले जाती है.

'द फ्री प्रेस जर्नल' से बात करते हुए आमिल ने लिखने की प्रक्रिया को बहुत मुश्किल बताया. आमिल ने कहा,  'यह एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा था. आपके पास एक पसंदीदा फ़्रैंचाइजी है, एक ऐसा परिवार जिसके साथ दर्शक सालों से जुड़े रहे हैं, और दो बहुत पसंद की गई फिल्मों की विरासत का बोझ आपके कंधों पर है. और सबसे जरूरी बात, आप तीसरी बार दर्शकों को कैसे चौंकाएंगे?'

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'दृश्यम' के DNA को बनाए रखते हुए एक ओरिजिनल स्क्रीनप्ले लिखने की चुनौती थी. इसमें ह्यूमर, परिवार, इमोशन, ड्रामा और थ्रिल भी होना चाहिए था, बिना किसी एक चीज के दूसरी चीजों पर हावी हुए. यह बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाने जैसा था. शुक्र है, हममें से किसी ने नीचे नहीं देखा.'

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उन्होंने कहा कि फिल्म की एंडिंग (क्लाइमेक्स) के साथ न्याय करना आसान नहीं था और टीम के फाइनल वर्जन तक पहुंचने से पहले कई ड्राफ्ट लिखे गए.

100 से ज्यादा ड्रॉफ्ट
इस प्रक्रिया के बारे में कुछ मजेदार बातें बताते हुए आमिल ने कहा, 'मेरे पास फोल्डर के अंदर फोल्डर हैं, तारीखों और नंबरों वाले ड्राफ्ट हैं, और ऐसी फाइलें हैं जिनके नाम 'FINAL', 'FINAL 2', 'FINAL FINAL' और शायद 'FINAL PLEASE GOD' जैसे हैं. मैंने सच में गिनती खो दी है, लेकिन अलग-अलग तरह के सौ से ज्यादा ड्राफ्ट हैं. आराम से.'

बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई
'दृश्यम: द कन्क्लूजन' गोवा पुलिस के खिलाफ सलगांवकर की लड़ाई को खत्म करती है. पुलिस यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि उसने उस लड़के की लाश छिपाई थी, जो IGP मीरा देशमुख का बेटा था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त शुरुआत की है. इसने तीन दिनों में भारत में ₹176.50 करोड़ (नेट) और दुनिया भर में ₹272.80 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की है.

फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है और इसमें अजय देवगन, विजय सलगांवकर के रोल में वापस आए हैं. श्रिया सरन, तब्बू, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव भी इसमें दोबारा नजर आ रहे हैं, जबकि जयदीप अहलावत, रजत कपूर और प्रकाश राज भी कास्ट का हिस्सा हैं.

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