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क्रिकेटर विनोद कांबली की जिंदगी पर बनेगी वेब सीरीज, 2019 से लिखी जा रही है स्क्रिप्ट... जानें कब शुरू होगी शूटिंग

पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की जिंदगी अब फिल्म नहीं, बल्कि हिंदी वेब सीरीज के रूप में पर्दे पर आएगी. डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे ने बताया कि कांबली की जिंदगी में इतना मटीरियल और ड्रामा है कि उसे एक फिल्म में समेटना मुश्किल है. सीरीज में उनके क्रिकेट करियर, शानदार प्रतिभा, उपलब्धियों और निजी-संघर्षों को संवेदनशील तरीके से दिखाया जाएगा.

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कांबली की जिंदगी में इतने उतार-चढ़ाव कि फिल्म छोटी पड़ गई! अब हिंदी सीरीज में दिखेगी पूरी कहानी (PhotoL ITG)
कांबली की जिंदगी में इतने उतार-चढ़ाव कि फिल्म छोटी पड़ गई! अब हिंदी सीरीज में दिखेगी पूरी कहानी (PhotoL ITG)

भारतीय क्रिकेट के पूर्व स्टार बल्लेबाज विनोद कांबली की जिंदगी अब बड़े पर्दे की फिल्म के बजाय वेब सीरीज के जरिए दर्शकों तक पहुंचेगी. डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे कांबली की जिंदगी पर हिंदी सीरीज बनाने जा रहे हैं. इस प्रोजेक्ट का नाम 'कांबली' रखा गया है और इसे ZEE5 के लिए तैयार किया जा रहा है.

इस सीरीज को 200 नॉटआउट प्रोडक्शनस के रवि भागचंदका प्रोड्यूस कर रहे हैं. यही प्रोडक्शन हाउस सचिन तेंदुलकर की चर्चित डॉक्यूमेंट्री 'सच‍िन: ए ब‍िल‍ियन ड्रीम्स' से भी जुड़ा रहा है. देशपांडे ने TOI को बताया कि उन्होंने 'कांबली' की कहानी लिखने का काम 2019 में शुरू किया था. इसी दौरान वह वी शांताराम की बायोपिक पर भी काम कर रहे थे.

कांबली की कहानी को फिल्म में समेटना मुश्किल क्यों लगा?
अभिजीत देशपांडे के मुताबिक, शुरुआत में कांबली की जिंदगी पर मराठी फीचर फिल्म बनाने का विचार था. लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने पूर्व क्रिकेटर की जिंदगी को करीब से समझा और रिसर्च की, उन्हें महसूस हुआ कि यह कहानी एक फिल्म के लिए बहुत बड़ी है.

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डायरेक्टर ने कहा कि कांबली की जिंदगी में इतना मटीरियल और इतना ड्रामा है कि पूरी कहानी को एक फिल्म में समेटना संभव नहीं होगा. इसी वजह से प्रोजेक्ट का फॉर्मेट बदलकर सीरीज करने का फैसला लिया गया. देशपांडे का मानना है कि हिंदी में सीरीज बनने से कांबली की कहानी ज्यादा बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच सकेगी. वह इस कहानी को सिर्फ क्रिकेट की नजर से नहीं देख रहे हैं. उनके मुताबिक, यह मूल रूप से एक इंसानी कहानी है, इसलिए 'कांबली' को महज स्पोर्ट्स फिल्म की तरह पेश नहीं किया जाएगा.

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क्रिकेट के मैदान से निजी जिंदगी तक का सफर
'कांबली' में विनोद कांबली के उस सफर को दिखाया जाएगा, जिसमें वह भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाजों में शामिल होने से लेकर अपने करियर और निजी जिंदगी में कई तरह की चुनौतियों से गुजरते हैं.सीरीज कांबली की असाधारण प्रतिभा, क्रिकेट में मिली बड़ी उपलब्धियों और उनके करियर की दिशा बदलने वाली मुश्किलों पर फोकस करेगी. कहानी सिर्फ मैदान पर उनके प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन निजी संघर्षों को भी जगह देगी, जिन्होंने उनकी जिंदगी और करियर को प्रभावित किया.

डायरेक्टर की कोशिश है कि कांबली को केवल क्रिकेट से जुड़े विवादों और सुर्खियों के जरिए देखने के बजाय एक इंसान के तौर पर समझा जाए. इसी वजह से उनकी जिंदगी के अलग-अलग दौर को संवेदनशीलता और वास्तविकता के साथ पेश करने पर जोर दिया जा रहा है.

कांबली का किरदार कौन निभाएगा?
सीरीज की कास्टिंग अभी पूरी तरह तय नहीं हुई है. मेकर्स ऐसे नए चेहरे की तलाश में हैं, जो शक्ल-सूरत के साथ-साथ विनोद कांबली की शख्सियत और व्यक्तित्व से भी मेल खाता हो.डायरेक्टर और उनकी टीम का जोर किसी बड़े स्टार को लेने के बजाय ऐसे कलाकार पर है, जो किरदार में स्वाभाविक नजर आए. कांबली की जिंदगी को संवेदनशील और वास्तविक अंदाज में पर्दे पर उतारना इस कास्टिंग की सबसे अहम प्राथमिकताओं में शामिल है.

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कब शुरू होगी कांबली मूवी की शूटिंग
'कांबली' की शूटिंग की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मेकर्स नवंबर 2026 से शूट शुरू करने की योजना बना रहे हैं. टीम की कोशिश है कि शूटिंग को एक ही लगातार शेड्यूल में पूरा किया जाए.अगर प्लान के मुताबिक सब कुछ चलता है तो करीब तीन से चार महीने में सीरीज की शूटिंग पूरी करने की उम्मीद है. प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अभिजीत देशपांडे दोबारा वी शांताराम की बायोपिक पर काम शुरू करेंगे.

 

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