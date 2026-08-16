जीरो लाइन पर आतिशबाजी, PoK की ओर नारेबाजी और भारत मां के जयकारे... LoC पर ऐसा था स्वतंत्रता दिवस का माहौल

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर एलओसी की जीरो लाइन पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. रूह ए हिंद नाम की जगह पर सुबह से ही सैकड़ों लोग जुटने लगे थे और शाम तक यह भीड़ हजारों में बदल गई.

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लोग घंटों इंतजार करते रहे ताकि तिरंगे को पहाड़ों के बीच लहराते देख सकें. इसी दौरान पीओके की तरफ से भी कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी जिसके जवाब में इस तरफ के लोगों ने जोरदार तरीके से भारत और भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए.

माहौल उस समय और गर्म हो गया जब सीमा के इस पार से पीओके बनेगा हिंदुस्तान के नारे गूंजने लगे. यह नारा साफ तौर पर यह संदेश देने के लिए लगाया गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा. दोनों तरफ से लगते नारों के चलते कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण भी हुआ लेकिन इस तरफ के लोगों का जोश कम नहीं हुआ.

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खास बात यह रही कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार एलओसी पर आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया. रंग बिरंगी आतिशबाजी को देखने के लिए वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी इस तरह का नजारा एलओसी पर नहीं देखा गया था.

केरन के लोगों के लिए यह दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक भावनात्मक अनुभव भी था. लोगों ने बताया कि यह जश्न नहीं बल्कि देश के प्रति एक श्रद्धांजलि और सलामी थी. सुबह से शाम तक डटे रहे लोगों के चेहरे पर तिरंगे को देखकर गर्व साफ झलक रहा था. जय हिंद के नारों के साथ यह आयोजन संपन्न हुआ.

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