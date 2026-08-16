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Aaj ka Rashifal 16 अगस्त 2026: निवेश में सावधानी बरतें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 16 अगस्त 2026, Horoscope Today: वृश्चिक राशि वालों की आज नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. अपने काम पर ध्यान लगाना होगा. परिवार से सपोर्ट मिलेगा. निवेश के मामले में सावधानी बरतें. लोगों से संपर्क बढ़ेगा. व्यापार से लाभ होगा.

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मेष
परिवार से जुड़ी चिंता दूर होगी. आपका भाग्य काम में साथ देगा. आप आज किसी काम में व्यस्त रहेंगे. आपका सम्मान और बढ़ेगा. जमीन संबंधी झगड़े का निपटारा होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- मरून
उपाय- शिवजी को जल अर्पित करें.

वृष
प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे. परिवार से सहयोग मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा से लाभ होगा. व्यर्थ के विवाद से दूर रहें. क्रोध को अपने पर हावी ना होने दें. व्यापार में हानि हो सकती है.

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जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन
मित्रों से मदद मिलेगी. शुभ कार्यों में मन लगेगा. कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी. खर्च ज्यादा रहेंगे. परिवार के लोगों से पैसा उधार लेकर खर्च ना करें. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- हल्का पीला
उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें

कर्क
मेहनत का फल मिलेगा. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. मान-सम्मान बढ़ेगा. कोई बड़ा कार्य बिना एग्रीमेंट किए शुरु ना करें. किसी काम को लेकर किसी से उम्मीद लगा कर ना बैठे रहें. व्यापार से संबंधित काम बनेंगे.

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जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें
शुभ रंग- भूरा
उपाय- शिवजी को जल अर्पित करें

सिंह
योजनाएं आपकी सफल  होंगी. आज अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें. विरोधी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. आपकी योजनाएं सफल होंगी. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में उन्नति का समय है.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- पीला
उपाय-किसी गरीब को गुड़ का दान करें

कन्या
लड़ाई झगड़े से बचें. सुख के साधन में खर्च बढ़ेगा. जीवनसाथी की ओर से खुशी मिलेगी. विरोधी आपकी प्रगति में रुकावटें लाने का प्रयास करेंगे, सावधान रहें. जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना करें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- उधार पैसा ना दें
शुभ रंग- मरून
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

तुला
मन की टेंशन दूर होगी. धन लाभ का योग है. परिवार में प्रेम बढ़ेगा. गर्म स्वभाव का प्रदर्शन  ना करें. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे.

जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- शिवजी को जल और दूध अर्पित करें

वृश्चिक
नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. अपने काम पर ध्यान लगाना होगा. परिवार से सपोर्ट मिलेगा. निवेश के मामले में सावधानी बरतें. लोगों से संपर्क बढ़ेगा. व्यापार से लाभ होगा.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- लाल
उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें

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धनु
भाग्य का साथ मिलेगा. किसी नई योजना पर चर्चा होगी. सुख-सुविधाओं में खर्च बढ़ेगा. धन संबंधी लेन-देन में सावधानी बरतें. परिवार की समस्याओं का समाधान होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग-गुलाबी
उपाय- शिवजी को जल अर्पित करें

मकर
महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी. मन में किसी बात को लेकर टेंशन रहेगी. उतावलापन आपके काम बिगाड़ सकता है. अपने परिवार वालों से कोई बात ना छुपाएं. अपने बजट को ध्यान में रख कर पैसे खर्च करें. व्यापार में लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा.

जरूरी टिप- टेंशन ना पालें
शुभ रंग- लाल
उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें

कुंभ
इमोशनल हो कर फैसला ना करें. मित्रों से सहयोग मिलेगा. परिवार में सुख बढ़ेगा. लोगों को खुश रखने का प्रयास करें. अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा. कर्ज लेकर व्यापार में पैसा ना लगाएं.

जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- चीटिंयों को आटा और गुड़ मिलाकर खिलाएं

मीन
हर काम सावधानी से करें. धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा. सुख के साधनों पर धन खर्च होगा. परिवार वालों के साथ घूमने जाएंगे. अपना खान-पान ना बिगड़ने दें. व्यापार के मामलों में जल्दबाजी ना करें.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- हल्का पीला
उपाय- शिवजी को जल और बेलपत्र अर्पित करें

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आज का उपाय
जीवन में मान-यश पाने के लिए तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर कर सूर्य देव को अर्ध्य दें. अपने से बड़ी उम्र के लोगों का पैस छुकर प्रणाम करें. प्रतिदिन शिवजी की पूजा करें. प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएं. जरूरतमंद लोगों की मदद करें.

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