भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने PM मोदी को दी बधाई, रिश्ते मजबूत करने की जताई इच्छा

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. उन्होंने भारत और ईरान के बीच रिश्तों को और मजबूत करने और आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है.

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यह बधाई संदेश भारत में ईरान के दूतावास के जरिए पीएम मोदी तक पहुंचाया गया है. पेजेशकियान ने इस मौके को दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे और व्यापक रिश्तों को मजबूत करने का एक अच्छा अवसर बताया है.

अपने संदेश में ईरानी राष्ट्रपति ने भारत और ईरान के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच जो आपसी रिश्ते हैं, वे भी काफी पुराने और मजबूत हैं. पेजेशकियान के मुताबिक ये सभी जुड़ाव आगे चलकर दोनों देशों के साझा हितों के आधार पर रिश्तों को और बढ़ाने में एक कीमती नींव का काम कर सकते हैं.

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इस संदेश में ईरान के राष्ट्रपति ने एक बार फिर दोहराया कि तेहरान भारत के साथ अपने व्यापक रिश्ते को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि ईरान आपसी भरोसे और सम्मान के माहौल में दोनों देशों के बीच के रिश्तों को और पक्का करने के लिए तथा दोनों के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए और भी असरदार कदम उठाने के लिए तैयार है. इससे साफ है कि ईरान भारत के साथ अपने राजनयिक और रणनीतिक संबंधों को लेकर काफी गंभीर है.

संदेश के आखिर में पेजेशकियान ने भारत की खुशहाली, तरक्की, कल्याण और खुशी की कामना की है. साथ ही उन्होंने यह भी दुआ की कि भारत और ईरान के बीच का यह पुराना रिश्ता आगे और मजबूत हो और फले-फूले. यह बधाई संदेश ऐसे समय पर आया है जब भारत अपनी आजादी के 80 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, जिससे इस संदेश की अहमियत और बढ़ जाती है.

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