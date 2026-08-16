Monsoon Travel Destinations: मानसून खत्म होने से पहले घूम आएं भारत की ये 7 खूबसूरत जगहें, हमेशा के लिए यादगार बन जाएंगे पल

Monsoon Travel Destinations in India: मानसून का मौसम घूमने-फिरने के लिए सबसे खूबसूरत समय माना जाता है. इस दौरान पहाड़, झरने, झीलें और हरियाली अपनी पूरी रौनक में नजर आते हैं. अगर आप बारिश का मजा लेते हुए किसी अच्छी जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो भारत में कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो इस मौसम में और भी खूबसूरत हो जाते हैं.

और पढ़ें

ऐसे में आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप मानसून खत्म होने से पहले परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं. यहां की खूबसूरत वादियां और प्राकृतिक नजारे आपके सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देंगे.

गोवा

गोवा सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, बल्कि मानसून में भी बेहद खूबसूरत लगता है. बारिश के दौरान यहां चारों तरफ हरियाली छा जाती है और बीच पर भीड़ कम होने से सुकून भरा माहौल मिलता है. अगर आप शांति के बीच नेचर के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं तो मानसून गोवा घूमने के लिए बेहतरीन समय हो सकता है.

मुन्नार

केरल का मशहूर हिल स्टेशन मुन्नार बारिश के मौसम में और भी आकर्षक हो जाता है. चाय के बागान, बादलों से ढकी पहाड़ियां और झरने यहां की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं. मौसम अनुकूल हो तो यह जगह मानसून ट्रिप के लिए बेहतरीन ऑप्शन है.

Advertisement

मेघालय

अगर आपको बारिश पसंद है तो मेघालय जरूर जाना चाहिए. चेरापूंजी के झरने, घने जंगल और लिविंग रूट ब्रिज मानसून में बेहद शानदार दिखाई देते हैं. नेचर लवर्स के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है.

कुर्ग

कर्नाटक का कुर्ग बारिश के मौसम में हरियाली से भर जाता है. यहां कॉफी के बागानों के बीच सुकून के पल बिताना, हल्की बारिश का आनंद लेना और प्राकृतिक नजारों को करीब से देखना अपने आप में खास अनुभव है.

लद्दाख

जब देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही होती है, तब लद्दाख में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहता है. अगस्त के महीने में यहां की सड़कें भी बेहतर रहती हैं और साफ आसमान के बीच बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. अगर आप मानसून में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो लद्दाख बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

उदयपुर

राजस्थान का उदयपुर मानसून में अलग ही रंग में नजर आता है. बारिश के बाद झीलें पानी से भर जाती हैं और अरावली की पहाड़ियों पर छाए बादल शहर की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. यहां आप झीलों, महलों और स्थानीय खाने का आनंद ले सकते हैं.

स्पीति वैली

स्पीति वैली में अन्य पहाड़ी इलाकों की तुलना में बारिश का असर कम होता है. हालांकि, यहां जाने वाले रास्तों की स्थिति मौसम के अनुसार बदल सकती है. इसलिए ट्रैवल पर जाने से पहले सड़क और मौसम की जानकारी जरूर लें.

Advertisement

इन बातों का रखें ध्यान

मानसून में यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर देखें. जिन इलाकों में भारी बारिश या भूस्खलन की चेतावनी हो, वहां जाने से बचें. सही योजना और मौसम की जानकारी के साथ आपकी मानसून ट्रिप सेफ और यादगार बन सकती है.

---- समाप्त ----