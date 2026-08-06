Awarapan 2 Trailer: 'मौत का कर्ज चुकाने लौटा हूं..', इमरान हाशमी का इंटेंस अवतार, इंतकाम लेने लौटा दिलजला आशिक

धमाकेदार, पावरपैक्ड.. इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का इंटेंस ट्रेलर देखकर आप भी यही कहेंगे. करीब 2 दशक इमरान अपनी क्लट फेवरेट फिल्म के सीक्वल में शिवम पंडित के रोल में लौटे हैं. एक दिलजले आशिक की ये कहानी अब पहले से ज्यादा ड्रामैटिक और धांसू होने वाली है. मूवी इसी साल 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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बदले की आग, फिर लौटा शिवम पंडित

1.25 मिनट का ट्रेलर ओरिजनल फिल्म के सुपरहिट ट्रैक के साथ शुरू होता है. लोगों को आवारापन की रूह से जोड़ने के लिए मेकर्स की ये तगड़ी स्ट्रैटिजी है. जिसने उनके फेवर में काम किया है. बारिश का सीन और उसमें घायल इमरान की धांसू एंट्री, बैकग्राउंड में हार्टब्रेकिंग सॉन्ग तेरे मेरा रिश्ता... फैंस को ये सीन नोस्टाल्जिया देता है. शबाना का कैरेक्टर निगेटिव नजर आता है. वो शिवम पंडित का किरदार निभा रहे इमरान को कहती हैं- इतनी हसीन शक्ल है तुम्हारी, मौत से मिलने का शौक है तुम्हें?

जवाब में शिवम का कहना है- मौत से उसका पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जिसे वो चुकाना चाहता है. ट्रेलर में दिलजले आशिक के रोल में शिवम तड़पता दिखा. शिवम आज भी अतीत के जख्मों को भूला नहीं है. ट्रेलर देखकर समझ आता है कि इस बार शिवम के बदले की आग और इमोशंस हाई दिखने वाले हैं. दिशा पाटनी की झलक दिखी है. वो जारा के रोल में नजर आएंगी. उनके सीन बैकड्रॉप में आकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं. शिवम की जर्नी में वो अहम रोल प्ले कर रही हैं.

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देखें ट्रेलर...

शबाना, नफीसा के पावरफुल किरदार में नजर आई हैं. सपोर्टिंग रोल में पूरन गब्बी, सुरेंद्र विक्की हैं. फिल्म के सोलफुल गाने इसके प्लस पॉइंट हैं. एक दिलजले आशिक की इंटेंस स्टोरी में अच्छा म्यूजिक फ्यूल की तरह काम करता है. इमरान का एक्शन अवतार दमदार है.

पहले पार्ट की तरह आवारापन 2 में भी इसके गाने सबसे बड़ा हाईलाइट हैं. 2007 में आई आवारापन बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई थी. इसके सेकंड पार्ट से लोगों को काफी उम्मीद है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर सनी देओल की बंटवारा 1947 से होने वाली है. दोनों फिल्मों का जोनर अलग है. देखना होगा कौन सी फिल्म धमाल मचाती है.

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