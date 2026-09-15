Amitabh Bachchan on Retirement: 83 की उम्र में रिटायरमेंट ले रहे अमिताभ बच्चन, KBC-बॉलीवुड को कहेंगे अलविदा? खुद ही बता दिया सच

Amitabh Bachchan Retirement Truth: 83 साल की उम्र में भी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का जादू बरकरार है. फिल्मों से लेकर टीवी रियलिटी शो तक, बिग बी हर मंच पर पूरी एनर्जी के साथ छाए रहते हैं. हालांकि, बीते दिनों उनकी रिटायरमेंट को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था, जिसपर अब खुद मेगास्टार ने चुप्पी तोड़ी है और सच बताया है.

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रिटायरमेंट पर क्या बोले अमिताभ?

अमिताभ बच्चन ने यह साफ कर दिया है कि उनका रिटायरमेंट लेने का कोई इरादा नहीं है. वो अपने काम को लेकर आज भी काफी पैशनेट हैं. दरअसल, बीते दिनों अमिताभ बच्चन का एक ब्लॉग पोस्ट पढ़कर लोगों को गलतफहमी हो गई थी. कई लोग ये क्यास लगाने लगे थे कि बिग बी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर हिंट दिया है. ऐसे में अब अमिताभ ने अपने नए ब्लॉग पोस्ट में यह साफ कर दिया है कि वो रिटायर नहीं हो रहे हैं.

अमिताभ बच्चन ने अपने रिटायरमेंट की खबर को री-शेयर करके लिखा- जी नहीं हुजूर... मैं काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं, अंग्रजी में इस का मतलब होता है मैं अब सोने जा रहा हूं.

अमिताभ ने आगे लिखा- मैंने ब्लॉग में लिखा था.. काफ़ी देर हो चुकी है, अब रिटायर होने का वक्त आ गया है.. और हम सभी जानते हैं कि इसका मतलब देर होने पर 'सोने जाने' से है.

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कैसे फैली रिटायरमेंट की अफवाह?

कुछ दिन पहले बिग बी ने एक पोस्ट में बताया था कि केबीसी में कंटेस्टेंट्स की दर्दभरी कहानियां सुनकर उनका दिल टूट जाता है. ऐसे में उनके लिए अपनी फीलिंग्स को संभालते हुए केबीसी शो को होस्ट करना काफी मुश्किल होता है.

अमिताभ ने लिखा था- ये मेरे लिए दिल तोड़ने वाला एक्सपीरियंस रहा है. अब मैं रिटायर होना चाहता हूं... काफी देर हो चुकी है.. रात बुला रही है. फैंस को प्यार.

अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट में रिटायर का मतलब सोने से था, लेकिन लोगों को लगा कि वो अपने काम से रिटायरमेंट ले रहे हैं और फिर देखते ही देखने बिग बी की रिटायरमेंट की खबरें आग की तरह फैल गईं. बिग बी की रिटायरमेंट की खबरों ने फैंस को निराश कर दिया था, क्योंकि वो फैंस की आत्मा में बसते हैं. लेकिन अब अमिताभ ने खुद यह साफ कर दिया है कि वो काम करते रहेंगे और अपने फैंस में खुशियां बांटते रहेंगे.

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