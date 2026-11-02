scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Omar Abdullah-Nidhi Razdan Marriage: CM उमर अब्दुल्ला की शादी पर एक्ट्रेस हिना खान ने किया रिएक्ट, सवाल उठाने वालों से बोलीं- आप खुदा नहीं

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान की शादी ने जहां एक तरफ सियासी गलियारों में हलचल मचा दी. वहीं दूसरी तरफ टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने कपल को ढेर सारा प्यार और बधाई दी है.

Advertisement
X
CM उमर अब्दुल्ला को हिना खान ने दी शादी की बधाई (Photos Credit: X @OmarAbdullah, Instagram @realhinakhan)
CM उमर अब्दुल्ला को हिना खान ने दी शादी की बधाई (Photos Credit: X @OmarAbdullah, Instagram @realhinakhan)

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी के बंधन में बंधकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है. अब टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने न्यूलीवेडेड कपल उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को खास अंदाज में शादी की बधाई दी. 

क्या बोलीं हिना खान?

हिना खान ने उमर अब्दुल्ला के निधि राजदान के साथ शादी करने के फैसले की सराहना की है. राजनीतिक परिणामों की परवाह किए बिना अपने प्यार को चुनने और अपनी जीवनसाथी का साथ निभाने के लिए उन्होंने उमर अब्दुल्ला की जमकर तारीफ की. हिना ने यह भी कहा कि भले ही उमर अगले कार्यकाल के लिए दोबारा न चुने जाएं, लेकिन राजनीतिक फायदा-नुकसान से कहीं ज्यादा जरूरी उनका प्यार को चुनना था.

सम्बंधित ख़बरें

Omar Abdullah Nidhi Razdan Wedding (Photo: ITG)
उमर अब्दुल्ला पत्नी निधि की आंखों में खोए आए नजर, रिसेप्शन लुक ने खींचा ध्यान, देखें अनदेखी तस्वीरें
Omar Abdullah appreciates Qazi Touqeer in Bigg Boss 20
काजी के सपोर्ट में उमर अब्दुल्ला, बिग बॉस की ट्रॉफी की जताई उम्मीद
maulana shahabuddin razvi claims omar abdullah nidhi razdan marriage invalid
'उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी नाजायज...' बोले बरेली के मौलाना
Omar Abdullah Government Crisis
नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत, गिर जाएगी उमर की सरकार?
उमर सरकार पर संकट, पार्टी के 25 विधायकों ने दिया 14 दिनों का अल्टीमेटम

हिना खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर न्यूलीवेड कपल उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की तस्वीर शेयर करके लिखा- Awwwwww मोहब्बत! मैं उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हूं. वो एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा. वो हर मोड़ पर उनके साथ खड़े रहे. उनमें लोहे का जिगरा और अटूट दम है. 

हिना ने आगे लिखा- शायद वो अगली बार चुनाव न जीत पाएं, पर किसे फर्क पड़ता है. उन्होंने प्यार को चुना. उन्होंने उनका साथ चुना. उन्होंने साबित कर दिया कि 'दुनिया गई भाड़ में' सैलूट है उन्हें. 

Advertisement

 

शादी पर सवाल उठाने वालों को हिना ने दिया जवाब

उमर अब्दुल्ला के दूसरे धर्म में शादी करने पर भी कई लोग उनपर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में हिना ने लोगों से दूसरों की जिंदगी में दखल न देने की रिक्वेस्ट की. हिना ने कहा कि उनकी किस्मत का फैसला करने का अधिकार सिर्फ ऊपर वाले के पास है. 

हिना ने लिखा- मजहब के ठेकेदारों, छोटी सी सलाह है, जीओ और जीने दो. उनकी किस्मत का फैसला ऊपर वाले पर छोड़ दो. आप खुदा नहीं हैं. उमर अब्दुल्ला के निधि राजदान के लिए हिना खान की पोस्ट लोगों का दिल जीत रही है. 

 

 

बता दें कि उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने 31 अक्टूबर को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी शादी का ऐलान किया. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने 'X' पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- कल एक नए सफर की शुरुआत हुई. उन्होंने पोस्ट में निधि को टैग किया. उन्हें लोगों से शादी की ढेरों बधाइयां मिल रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Omar Abdullah-Nidhi Razdan Marriage: CM उमर अब्दुल्ला की शादी पर एक्ट्रेस हिना खान ने किया रिएक्ट, सवाल उठाने वालों से बोलीं- आप खुदा नहीं |
    Govardhan Puja 2026: 9 या 10 नवंबर, कब है गोवर्धन पूजा? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त |
    Cyclone Murasu Live: चक्रवात मुरासु- 110 KMPH की स्पीड से आंध्र प्रदेश से टकराएगा तूफान, हाई अलर्ट |
    भारत संग वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को लगा जोर का झटका, 2 स्टार खिलाड़ी बाहर |
    King Song Tu Mil Jaaye Review: शाहरुख-दीपिका की केमिस्ट्री में नयापन नहीं, अरिजीत-एड शीरन का चार्म पड़ा फीका |
    बिहटा में सड़क किनारे मिली थाना चौकीदार की लाश, शराब माफिया पर हत्या का आरोप, भाई ने बताई धमकी की बात |
    दोनों हाथ गंवा चुका दिव्यांग मांग रहा इंसाफ, पूर्व मंत्री हरक सिंह की पत्नी पर 56 लाख की धोखाधड़ी का आरोप |
    सिद्धारमैया स्टिंग केस में पुलिस का बड़ा खुलासा, दिल्ली में खरीदा गया फोन, कुमारस्वामी के आवास पर हुई डिलीवरी |
    उमर अब्दुल्ला पत्नी निधि की आंखों में खोए आए नजर, रिसेप्शन लुक ने खींचा ध्यान, देखें अनदेखी तस्वीरें |
    IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड सीरीज में टूटा टी20 इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जड़ दिए 2,266 रन
    Advertisement