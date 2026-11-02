Cyclone Murasu Live: चक्रवात मुरासु- 110 KM की स्पीड से आंध्र प्रदेश से टकराएगा तूफान, हाई अलर्ट

Cyclone Murasu : Updated Outlook | 2–4 November 2026 ========================================= Monday, 2 November: Heavy to extremely heavy rainfall is likely over the south coastal Andhra belt, particularly #Nellore, #Prakasam, #Bapatla, #Guntur and Krishna districts. Rainfall is also likely over Tirupati, Chittoor and adjoining northern Tamil Nadu. Chennai, Tiruvallur and Chengalpattu may receive moderate to heavy spells. Tuesday, 3 November: As the system moves inland, the main rainfall activity is likely to shift towards Rayalaseema and interior Andhra Pradesh.#Kurnool, #Nandyal, #Anantapur, #YSR Kadapa and parts of Chittoor are among the areas to watch. Rainfall may also extend into southern Telangana, particularly #Mahabubnagar and adjoining districts. Wednesday, 4 November: The system is expected to weaken gradually. However, rainfall may persist over parts of Telangana and interior Andhra Pradesh, including areas around #Hyderabad, #Nalgonda and the western Godavari region. The ECMWF forecast indicates a concentrated rainfall zone over south coastal Andhra on November 2, shifting towards interior Andhra Pradesh on November 3. The rainfall activity gradually weakens thereafter. Follow IMD for official district-wise warnings.