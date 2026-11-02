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बिहटा में सड़क किनारे मिली थाना चौकीदार की लाश, शराब माफिया पर हत्या का आरोप, भाई ने बताई धमकी की बात

बिहार के बिहटा में थाना चौकीदार नागेंद्र कुमार का शव सड़क किनारे मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक के भाई ने शराब माफिया पर हत्या का शक जताया है. पुलिस पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच जारी है (फोटो-ITG)

बिहार में पटना जिले के बिहटा में एक थाना चौकीदार की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. चौकीदार की लाश रविवार को बिहटा-सिकंदरपुर-कटेसर रोड के किनारे मिली. वह शनिवार देर रात बिहटा थाने से ड्यूटी खत्म कर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. स्थानीय लोगों ने उन्हें सड़क किनारे अचेत अवस्था में देखा और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए शराब माफिया की जांच की मांग की है.

मृतक चौकीदार की पहचान कटेसर गांव निवासी नागेंद्र कुमार के रूप में हुई है. वह स्वर्गीय केशव पासवान के बेटे थे और बिहटा थाने में चौकीदार के पद पर तैनात थे. जानकारी के मुताबिक, शनिवार देर रात वह बिहटा थाना से अपनी बाइक पर सवार होकर घर के लिए निकले थे.

रविवार को सड़क से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने उन्हें बिहटा-सिकंदरपुर-कटेसर मार्ग पर अचेत हालत में पड़ा देखा. इसके बाद उन्हें तत्काल बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

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घटना की सूचना मिलने के बाद बिहटा थानाध्यक्ष अमित कुमार और एसआई राज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल के पास नागेंद्र की बाइक भी मिली. शुरुआती जांच में उनकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

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पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है. घटनास्थल की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) की टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं.

नागेंद्र कुमार के छोटे भाई अमरजीत कुमार ने अपने भाई की मौत को सामान्य हादसा मानने से इनकार किया है. उन्होंने आशंका जताई है कि उनके भाई की हत्या की गई है और इसमें शराब माफिया की भूमिका हो सकती है.

अमरजीत के मुताबिक, नागेंद्र को पहले भी शराब माफिया की तरफ से धमकियां मिलने की बात सामने आई थी. उन्होंने पुलिस से इस मामले की गंभीरता से जांच कराने और शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल करने की मांग की है. हालांकि, परिवार के इन आरोपों की अभी पुलिस जांच में पुष्टि नहीं हुई है.

परिजनों ने शनिवार रात परेव से बिहटा की ओर शराब लाए जाने की एक कथित घटना का भी जिक्र किया है. उनके मुताबिक, एक गाड़ी में चार से पांच युवक सवार होकर शराब लेकर आने की चर्चा थी. परिवार का आरोप है कि नागेंद्र की ड्यूटी और शराब के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े घटनाक्रम की भी जांच होनी चाहिए.

उनके भाई ने इस मामले में दो संदिग्ध लोगों समेत अन्य अज्ञात व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल करने की मांग की है. फिलहाल शराब की कथित ढुलाई और नागेंद्र की मौत के बीच किसी संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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बिहटा थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि फिलहाल नागेंद्र कुमार की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है. इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को जांच के लिए महत्वपूर्ण बताया है.

FSL टीम ने मौके का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा फॉरेंसिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नागेंद्र कुमार की मौत से उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है. वह अपने पीछे पत्नी सुधा देवी, दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गए हैं. परिवार का कहना है कि उनकी मौत के पीछे की असली वजह सामने आनी चाहिए.

ANI के मुताबिक, परिजनों ने पुलिस से हत्या की आशंका और शराब माफिया की कथित भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है. फिलहाल इस मामले में मौत की वजह स्पष्ट होने और पुलिस जांच के नतीजों का इंतजार है.

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