पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने आज गुरुवार को मोगा में महारैली की. अरविंद केजरीवाल ने मंच से दावा किया कि भगवंत मान सरकार ने 2022 के चुनाव में जनता से किए सभी वादे पूरे कर दिए हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि पंजाब में सरकारी योजनाएं जारी रखनी हैं तो मान सरकार को फिर मौका दें.

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केजरीवाल ने कहा कि पांच साल पहले जब वह पंजाब में वोट मांगने आए थे, तब उन्होंने जनता को 'केजरीवाल की गारंटी' दी थी. उनके मुताबिक, यह पक्की गारंटी थी, धोखा नहीं. उन्होंने कहा कि आज वह जनता के सामने इसलिए आए हैं क्योंकि भगवंत मान ने सभी गारंटियां पूरी कर दी हैं.

संविधान बचाने की जिम्मेदारी AAP की

मोगा रैली में केजरीवाल ने 26 नवंबर का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 1949 में इसी दिन बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान बनाया था. वहीं, 2012 में 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी बनी. केजरीवाल ने इसे ऊपर वाले का इशारा बताया. इस दौरान, उन्होंने कहा, "अब आम आदमी की बारी है. नेता नहीं चलाएंगे देश, आम आदमी देश चलाएगा." केजरीवाल के मुताबिक, देश में संविधान बचाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है.

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शिक्षा, रोजगार और महिलाओं की योजना का जिक्र

पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के वादे पर केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने कई स्कूलों को अच्छा बनाया है. हालांकि, अभी कुछ स्कूलों में सुधार करना बाकी है. इसी दौरान उन्होंने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने की गारंटी का भी जिक्र किया. केजरीवाल ने इसे अपनी सरकार की सबसे बड़ी गारंटी बताया.

महंगाई का मुद्दा उठाते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब का पैसा रोक दिया है. उनका कहना था कि महंगाई बढ़ने से परिवारों का खर्च बढ़ा है. ऐसे में भगवंत मान सरकार महिलाओं को 1,000 रुपये देकर परिवारों को कुछ सहारा दे रही है.

वहीं, रोजगार के मुद्दे पर केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में उनकी सरकार ने 70 हजार लोगों को नौकरी दी है. उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाएं बंद किए जाने का आरोप भी लगाया. केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में इन योजनाओं को जारी रखना है तो भगवंत मान सरकार को फिर चुनना होगा. उनके मुताबिक, कांग्रेस या बीजेपी की सरकार आई तो ये योजनाएं बंद हो सकती हैं.

मान ने SAD-BJP गठबंधन पर साधा निशाना

रैली में भगवंत मान ने अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने पंजाब की पुरानी सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि 2002 से 2007 तक अमरिंदर सिंह की सरकार रही, फिर 2007 से 2012 तक बीजेपी-अकाली दल ने सत्ता संभाली. मान के मुताबिक, इसी दौर में पंजाब में ड्रग्स का कारोबार बढ़ा और गैंगस्टर पनपे.

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मंच से सीएम मान ने 8 दिसंबर को मोगा में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भी बीजेपी-अकाली दल गठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने मजीठिया, सुखबीर बादल, रवनीत बिट्टू और सुनील जाखड़ का नाम लेते हुए कहा कि जो नेता पहले एक-दूसरे पर आरोप लगाते थे, अब साथ आ गए हैं.

मान ने इस गठबंधन को किसान आंदोलन से भी जोड़ते हुए कहा कि आंदोलन में 750 किसानों की जान गई थी. बीजेपी किसान विरोधी कानून लेकर आई थी, लेकिन अब अकाली दल उसके साथ गठबंधन कर रहा है. उन्होंने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात पर भी बीजेपी को घेरा.

ड्रग्स के मुद्दे पर मान ने बीजेपी के रुख पर सवाल उठाया. उनका कहना था कि पार्टी ड्रग्स के खिलाफ होने की बात करती है, लेकिन बिक्रम मजीठिया के साथ तस्वीरें भी खिंचवाती है, जिन पर ड्रग्स से जुड़े मामले में आरोप हैं. मान ने तंज किया कि राजनीतिक दल छह साल तक एक-दूसरे को घेरते हैं, फिर सत्ता के लिए साथ आ जाते हैं.

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