बिहार में दो चरणों में वोटिंग... आपकी विधानसभा में कब पड़ेंगे वोट, देखिए पूरी लिस्ट

बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि राज्य में दो चरणों में मतदान होगा. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. पहले चरण में मध्य बिहार की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इन क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित और ग्रामीण इलाके भी शामिल हैं. दूसरे चरण में सीमा से सटे 122 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी. आयोग के अनुसार, इस बार राज्य में कुल 7.43 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें लगभग 14 लाख नए मतदाता शामिल हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे. बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण में किन विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे.

पहले चरण में 6 नवंबर को इन 121 सीटों पर वोटिंग होगी. इनमें मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, भोरे, सीवान, महाराजगंज, आरा, बक्सर में वोट डाले जाएंगे.

क्रम सं. विधानसभा क्रमांक विधानसभा नाम 1 70 आलमनगर 2 71 बिहारीगंज 3 72 सिंहेश्वर (अनुसूचित जाति) 4 73 मधेपुरा 5 74 सोनबरसा (अनुसूचित जाति) 6 75 सहरसा 7 76 सिमरी बख्तियारपुर 8 77 महिषी 9 78 कुशेश्वर स्थान (अनुसूचित जाति) 10 79 गौरा बौराम 11 80 बेनीपुर 12 81 अलीनगर 13 82 दरभंगा ग्रामीण 14 83 दरभंगा 15 84 हायाघाट 16 85 बहादुरपुर 17 86 केवटी 18 87 जाले 19 88 गैघाट 20 89 औराई 21 90 मिनापुर 22 91 बोचहा (अनुसूचित जाति) 23 92 सकरा (अनुसूचित जाति) 24 93 कुरहानी 25 94 मुजफ्फरपुर 26 95 कांटी 27 96 बरूराज 28 97 पारू 29 98 साहेबगंज 30 99 बैकुंठपुर 31 100 बरौली 32 101 गोपालगंज 33 102 कुचायकोट 34 103 भोरे (अनुसूचित जाति) 35 104 हथुआ 36 105 सीवान 37 106 जीरादेई 38 107 दरौली (अनुसूचित जाति) 39 108 रघुनाथपुर 40 109 दरौंडा 41 110 बरहरिया 42 111 गोरीकोठी 43 112 महाराजगंज 44 113 एकमा 45 114 मंझी 46 115 बनियापुर 47 116 तरैया 48 117 मरहौरा 49 118 छपरा 50 119 गड़खा (अनुसूचित जाति) 51 120 अमनौर 52 121 परसा 53 122 सोनपुर 54 123 हाजीपुर 55 124 लालगंज 56 125 वैशाली 57 126 महुआ 58 127 राजा पाकर (अनुसूचित जाति) 59 128 राघोपुर 60 129 महनार 61 130 पातेपुर (अनुसूचित जाति) 62 131 कल्याणपुर (अनुसूचित जाति) 63 132 वारिसनगर 64 133 समस्तीपुर 65 134 उजियारपुर 66 135 मोरवा 67 136 सरायरंजन 68 137 मोहीउद्दीननगर 69 138 विभूतिपुर 70 139 रोसेरा (अनुसूचित जाति) 71 140 हसनपुर 72 141 चेड़िया-बरियारपुर 73 142 बछवारा 74 143 तेघड़ा 75 144 मटिहानी 76 145 साहेबपुर कमाल 77 146 बेगूसराय 78 147 बखरी (अनुसूचित जाति) 79 148 अलौली (अनुसूचित जाति) 80 149 खगड़िया 81 150 बेलदौर 82 151 परबत्ता 83 164 तारापुर 84 165 मुंगेर 85 166 जमालपुर 86 167 सूर्यगढ़ा 87 168 लखीसराय 88 169 शेखपुरा 89 170 बरबीघा 90 171 अस्थावन 91 172 बिहार शरीफ 92 173 राजगीर (अनुसूचित जाति) 93 174 इस्लामपुर 94 175 हिलसा 95 176 नालंदा 96 177 हरनौत 97 178 मोकामा 98 179 बाढ़ 99 180 बख्तियारपुर 100 181 दीघा 101 182 बांकीपुर 102 183 कुम्हरार 103 184 पटना साहिब 104 185 फतुहा 105 186 दानापुर 106 187 मनेर 107 188 फुलवारी (अनुसूचित जाति) 108 189 मसौढ़ी (अनुसूचित जाति) 109 190 पालीगंज 110 191 बिक्रम 111 192 सन्देश 112 193 बरहरा 113 194 आरा 114 195 अगिआंव (अनुसूचित जाति) 115 196 तरारी 116 197 जगदीशपुर 117 198 शाहपुर 118 199 ब्रह्मपुर 119 200 बक्सर 120 201 डुमरांव 121 202 राजपुर (अनुसूचित जाति)



दूसरे चरण में 11 नवंबर को इन 122 सीटों पर वोटिंग होगी. इनमें वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, झंझारपुर, लौरिया, सीतामढ़ी, भभुआ, शिवहर, बोधगया, जहानाबाद, हिसुआ, गया टाउन, पूर्णिया, कटिहार, सासाराम में वोर डाले जाएंगे.

क्रम सं. विधानसभा क्रमांक विधानसभा नाम 1 1 वाल्मीकि नगर 2 2 रामनगर (अनुसूचित जाति) 3 3 नरकटियागंज 4 4 बगहा 5 5 लौरिया 6 6 नौनतान 7 7 चनपटिया 8 8 बेतिया 9 9 सिकटा 10 10 रक्सौल 11 11 सुगौली 12 12 नरकटिया 13 13 हरसिद्धि (अनुसूचित जाति) 14 14 गोविंदगंज 15 15 केसरिया 16 16 कल्याणपुर 17 17 पिपरा 18 18 मधुबन 19 19 मोतिहारी 20 20 चिरैया 21 21 ढाका 22 22 शिवहर 23 23 रीगा 24 24 बथनाहा (अनुसूचित जाति) 25 25 परिहार 26 26 सुरसंड 27 27 बाजपट्टी 28 28 सीतामढ़ी 29 29 रुन्नीसैदपुर 30 30 बेलसंड 31 31 हरलाखी 32 32 बेनीपट्टी 33 33 खजौली 34 34 बाबूबरही 35 35 विस्फी 36 36 मधुबनी 37 37 राजनगर (अनुसूचित जाति) 38 38 झंझारपुर 39 39 फुलपरास 40 40 लौकहा 41 41 निर्मली 42 42 पिपरा 43 43 सुपौल 44 44 त्रिवेणीगंज (अनुसूचित जाति) 45 45 छातापुर 46 46 नरपतगंज 47 47 रानीगंज (अनुसूचित जाति) 48 48 फोर्ब्सगंज 49 49 अररिया 50 50 जोकीहाट 51 51 सिकटी 52 52 बहादुरगंज 53 53 ठाकुरगंज 54 54 किशनगंज 55 55 कोचाधामन 56 56 अमौर 57 57 बैसी 58 58 कसब 59 59 बनमनखी (अनुसूचित जाति) 60 60 रूपौली 61 61 धमदाहा 62 62 पूर्णिया 63 63 कटिहार 64 64 कदवा 65 65 बलरामपुर 66 66 प्रणपुर 67 67 मनीहारी (अनुसूचित जनजाति) 68 68 बरारी 69 69 कोरहा (अनुसूचित जाति) 70 152 बिहपुर 71 153 गोपालपुर 72 154 पीरपैंती (अनुसूचित जाति) 73 155 कहलगांव 74 156 भागलपुर 75 157 सुल्तानगंज 76 158 नाथनगर 77 159 अमरपुर 78 160 ढोरैया (अनुसूचित जाति) 79 161 बांका 80 162 कटोरिया (अनुसूचित जनजाति) 81 163 बेलहर 82 203 रामगढ़ 83 204 मोहानिया (अनुसूचित जाति) 84 205 भभुआ 85 206 चैनपुर 86 207 चेनारी (अनुसूचित जाति) 87 208 सासाराम 88 209 करगहर 89 210 दिनारा 90 211 नोखा 91 212 डेहरी 92 213 करकट 93 214 अरवल 94 215 कुरथा 95 216 जहानाबाद 96 217 घोसी 97 218 मखदुमपुर (अनुसूचित जाति) 98 219 गोह 99 220 ओबरा 100 221 नवीनगर 101 222 कुटुम्बा (अनुसूचित जाति) 102 223 औरंगाबाद 103 224 रफीगंज 104 225 गुरुआ 105 226 शेरघाटी 106 227 इमामगंज (अनुसूचित जाति) 107 228 बाराचट्टी (अनुसूचित जाति) 108 229 बोधगया (अनुसूचित जाति) 109 230 गया टाउन 110 231 टेकारी 111 232 बेलागंज 112 233 अत्री 113 234 वजीरगंज 114 235 राजौली (अनुसूचित जाति) 115 236 हिसुआ 116 237 नवादा 117 238 गोविंदपुर 118 239 वारसलीगंज 119 240 सिकंदरा (अनुसूचित जाति) 120 241 जमुई 121 242 झाझा 122 243 चकाई

छठ पूजा के बाद होंगे बिहार में चुनाव

चुनाव आयोग ने कई राजनीतिक दलों की मांग स्वीकार करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम छठ पूजा के बाद तय किया है. राज्य का सबसे बड़ा पर्व छठ इस महीने के अंत में मनाया जाएगा.

2020 के चुनाव में पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान हुआ था. इस बार भी वही विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर को वोट डालेंगे. माना जा रहा है कि आयोग ने लॉजिस्टिक और सुरक्षा कारणों से खासकर आरजेडी के प्रभाव वाले जिलों को एक साथ रखा है.

हालांकि इस बार कुछ नए जिले भी पहले चरण में जोड़े गए हैं. इनमें गंगा के उत्तर में स्थित उत्तरी बिहार के इलाके शामिल हैं. इसके साथ ही मगध और शाहाबाद क्षेत्र को भी पहले चरण में शामिल किया गया है. चुनाव आयोग ने बताया कि बेहतर सड़क और पुलों के निर्माण से अब इन इलाकों तक पहुंच आसान हो गई है, जिसकी वजह से इन्हें जोड़ा गया है.

सुरक्षा और तैयारियों पर विशेष जोर

बिहार विधानसभा चुनाव इस बार बहुकोणीय मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है. सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू के नेतृत्व में और भाजपा व अन्य सहयोगियों के समर्थन से, सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है. छोटे सहयोगी दलों में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम), विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अपने प्रभाव क्षेत्रों में नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं. सीट बंटवारे पर हाल ही में सहमति बनी है.

वहीं, विपक्ष महागठबंधन के रूप में मैदान में है, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं. महागठबंधन युवाओं की रोजगार समस्या, सामाजिक कल्याण और जातीय समावेशन जैसे मुद्दों पर चुनावी फोकस कर रहा है.

चुनाव हिंसा पर जीरो टॉलरेंस नीति

चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में तैयारियां तेज कर दी हैं. बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील इलाकों पर खास ध्यान दिया जा रहा है. केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CAPF) की तैनाती समय से पहले होगी. चुनाव आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को साफ निर्देश दिए हैं कि चुनाव हिंसा पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का परीक्षण पूरा कर लिया गया है और मतदानकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है. दूरदराज क्षेत्रों तक परिवहन और प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की निगरानी और चुनाव की पारदर्शिता के लिए निगरानी टीमें तैनात की गई हैं.

पहली बार कई नई व्यवस्थाएं

इस बार पहली बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन और बड़े अक्षरों में दिखाई देंगी. बूथ स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों के पास पहचान पत्र होंगे. मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन बाहर रखना होगा और सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

बिहार का राजनीतिक परिदृश्य

पिछले दो दशकों में बिहार की राजनीति गठबंधनों और सत्ता परिवर्तन के उतार-चढ़ाव से भरी रही है. जदयू कभी भाजपा के साथ तो कभी विपक्षी खेमे में रही है, जबकि राजद यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे मजबूत बनी रही है. भाजपा का आधार शहरी और सवर्ण वर्गों में लगातार मजबूत हो रहा है.

2020 के चुनाव कोरोना महामारी के बीच तीन चरणों में हुए थे, जिसमें एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, जबकि राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. इस बार राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें 2 अनुसूचित जनजाति और 38 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं.

2020 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम

2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने बहुमत हासिल किया. जेडीयू, बीजेपी, HAM और वीआईपी के इस गठबंधन ने कुल 243 में से 125 सीटें जीतीं. इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने 74 सीटें अपने नाम कीं. वहीं जेडीयू को 43 सीटें मिलीं, जबकि HAM और वीआईपी को चार-चार सीटों पर जीत हासिल हुई.

दूसरी ओर, राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटों पर कब्जा जमाया. इसमें राजद ने 75, कांग्रेस ने 19 और वाम दलों ने 16 सीटें जीतीं. इस नतीजे के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने राज्य की सत्ता पर पकड़ बनाए रखी.

