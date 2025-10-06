बिहार में दो चरणों में वोटिंग... आपकी विधानसभा में कब पड़ेंगे वोट, देखिए पूरी लिस्ट

बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि राज्य में दो चरणों में मतदान होगा. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. पहले चरण में मध्य बिहार की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इन क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित और ग्रामीण इलाके भी शामिल हैं. दूसरे चरण में सीमा से सटे 122 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी. आयोग के अनुसार, इस बार राज्य में कुल 7.43 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें लगभग 14 लाख नए मतदाता शामिल हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे. बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण में किन विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे.
पहले चरण में 6 नवंबर को इन 121 सीटों पर वोटिंग होगी. इनमें मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, भोरे, सीवान, महाराजगंज, आरा, बक्सर में वोट डाले जाएंगे.
|क्रम सं.
|विधानसभा क्रमांक
|विधानसभा नाम
|1
|70
|आलमनगर
|2
|71
|बिहारीगंज
|3
|72
|सिंहेश्वर (अनुसूचित जाति)
|4
|73
|मधेपुरा
|5
|74
|सोनबरसा (अनुसूचित जाति)
|6
|75
|सहरसा
|7
|76
|सिमरी बख्तियारपुर
|8
|77
|महिषी
|9
|78
|कुशेश्वर स्थान (अनुसूचित जाति)
|10
|79
|गौरा बौराम
|11
|80
|बेनीपुर
|12
|81
|अलीनगर
|13
|82
|दरभंगा ग्रामीण
|14
|83
|दरभंगा
|15
|84
|हायाघाट
|16
|85
|बहादुरपुर
|17
|86
|केवटी
|18
|87
|जाले
|19
|88
|गैघाट
|20
|89
|औराई
|21
|90
|मिनापुर
|22
|91
|बोचहा (अनुसूचित जाति)
|23
|92
|सकरा (अनुसूचित जाति)
|24
|93
|कुरहानी
|25
|94
|मुजफ्फरपुर
|26
|95
|कांटी
|27
|96
|बरूराज
|28
|97
|पारू
|29
|98
|साहेबगंज
|30
|99
|बैकुंठपुर
|31
|100
|बरौली
|32
|101
|गोपालगंज
|33
|102
|कुचायकोट
|34
|103
|भोरे (अनुसूचित जाति)
|35
|104
|हथुआ
|36
|105
|सीवान
|37
|106
|जीरादेई
|38
|107
|दरौली (अनुसूचित जाति)
|39
|108
|रघुनाथपुर
|40
|109
|दरौंडा
|41
|110
|बरहरिया
|42
|111
|गोरीकोठी
|43
|112
|महाराजगंज
|44
|113
|एकमा
|45
|114
|मंझी
|46
|115
|बनियापुर
|47
|116
|तरैया
|48
|117
|मरहौरा
|49
|118
|छपरा
|50
|119
|गड़खा (अनुसूचित जाति)
|51
|120
|अमनौर
|52
|121
|परसा
|53
|122
|सोनपुर
|54
|123
|हाजीपुर
|55
|124
|लालगंज
|56
|125
|वैशाली
|57
|126
|महुआ
|58
|127
|राजा पाकर (अनुसूचित जाति)
|59
|128
|राघोपुर
|60
|129
|महनार
|61
|130
|पातेपुर (अनुसूचित जाति)
|62
|131
|कल्याणपुर (अनुसूचित जाति)
|63
|132
|वारिसनगर
|64
|133
|समस्तीपुर
|65
|134
|उजियारपुर
|66
|135
|मोरवा
|67
|136
|सरायरंजन
|68
|137
|मोहीउद्दीननगर
|69
|138
|विभूतिपुर
|70
|139
|रोसेरा (अनुसूचित जाति)
|71
|140
|हसनपुर
|72
|141
|चेड़िया-बरियारपुर
|73
|142
|बछवारा
|74
|143
|तेघड़ा
|75
|144
|मटिहानी
|76
|145
|साहेबपुर कमाल
|77
|146
|बेगूसराय
|78
|147
|बखरी (अनुसूचित जाति)
|79
|148
|अलौली (अनुसूचित जाति)
|80
|149
|खगड़िया
|81
|150
|बेलदौर
|82
|151
|परबत्ता
|83
|164
|तारापुर
|84
|165
|मुंगेर
|85
|166
|जमालपुर
|86
|167
|सूर्यगढ़ा
|87
|168
|लखीसराय
|88
|169
|शेखपुरा
|89
|170
|बरबीघा
|90
|171
|अस्थावन
|91
|172
|बिहार शरीफ
|92
|173
|राजगीर (अनुसूचित जाति)
|93
|174
|इस्लामपुर
|94
|175
|हिलसा
|95
|176
|नालंदा
|96
|177
|हरनौत
|97
|178
|मोकामा
|98
|179
|बाढ़
|99
|180
|बख्तियारपुर
|100
|181
|दीघा
|101
|182
|बांकीपुर
|102
|183
|कुम्हरार
|103
|184
|पटना साहिब
|104
|185
|फतुहा
|105
|186
|दानापुर
|106
|187
|मनेर
|107
|188
|फुलवारी (अनुसूचित जाति)
|108
|189
|मसौढ़ी (अनुसूचित जाति)
|109
|190
|पालीगंज
|110
|191
|बिक्रम
|111
|192
|सन्देश
|112
|193
|बरहरा
|113
|194
|आरा
|114
|195
|अगिआंव (अनुसूचित जाति)
|115
|196
|तरारी
|116
|197
|जगदीशपुर
|117
|198
|शाहपुर
|118
|199
|ब्रह्मपुर
|119
|200
|बक्सर
|120
|201
|डुमरांव
|121
|202
|राजपुर (अनुसूचित जाति)
दूसरे चरण में 11 नवंबर को इन 122 सीटों पर वोटिंग होगी. इनमें वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, झंझारपुर, लौरिया, सीतामढ़ी, भभुआ, शिवहर, बोधगया, जहानाबाद, हिसुआ, गया टाउन, पूर्णिया, कटिहार, सासाराम में वोर डाले जाएंगे.
|क्रम सं.
|विधानसभा क्रमांक
|विधानसभा नाम
|1
|1
|वाल्मीकि नगर
|2
|2
|रामनगर (अनुसूचित जाति)
|3
|3
|नरकटियागंज
|4
|4
|बगहा
|5
|5
|लौरिया
|6
|6
|नौनतान
|7
|7
|चनपटिया
|8
|8
|बेतिया
|9
|9
|सिकटा
|10
|10
|रक्सौल
|11
|11
|सुगौली
|12
|12
|नरकटिया
|13
|13
|हरसिद्धि (अनुसूचित जाति)
|14
|14
|गोविंदगंज
|15
|15
|केसरिया
|16
|16
|कल्याणपुर
|17
|17
|पिपरा
|18
|18
|मधुबन
|19
|19
|मोतिहारी
|20
|20
|चिरैया
|21
|21
|ढाका
|22
|22
|शिवहर
|23
|23
|रीगा
|24
|24
|बथनाहा (अनुसूचित जाति)
|25
|25
|परिहार
|26
|26
|सुरसंड
|27
|27
|बाजपट्टी
|28
|28
|सीतामढ़ी
|29
|29
|रुन्नीसैदपुर
|30
|30
|बेलसंड
|31
|31
|हरलाखी
|32
|32
|बेनीपट्टी
|33
|33
|खजौली
|34
|34
|बाबूबरही
|35
|35
|विस्फी
|36
|36
|मधुबनी
|37
|37
|राजनगर (अनुसूचित जाति)
|38
|38
|झंझारपुर
|39
|39
|फुलपरास
|40
|40
|लौकहा
|41
|41
|निर्मली
|42
|42
|पिपरा
|43
|43
|सुपौल
|44
|44
|त्रिवेणीगंज (अनुसूचित जाति)
|45
|45
|छातापुर
|46
|46
|नरपतगंज
|47
|47
|रानीगंज (अनुसूचित जाति)
|48
|48
|फोर्ब्सगंज
|49
|49
|अररिया
|50
|50
|जोकीहाट
|51
|51
|सिकटी
|52
|52
|बहादुरगंज
|53
|53
|ठाकुरगंज
|54
|54
|किशनगंज
|55
|55
|कोचाधामन
|56
|56
|अमौर
|57
|57
|बैसी
|58
|58
|कसब
|59
|59
|बनमनखी (अनुसूचित जाति)
|60
|60
|रूपौली
|61
|61
|धमदाहा
|62
|62
|पूर्णिया
|63
|63
|कटिहार
|64
|64
|कदवा
|65
|65
|बलरामपुर
|66
|66
|प्रणपुर
|67
|67
|मनीहारी (अनुसूचित जनजाति)
|68
|68
|बरारी
|69
|69
|कोरहा (अनुसूचित जाति)
|70
|152
|बिहपुर
|71
|153
|गोपालपुर
|72
|154
|पीरपैंती (अनुसूचित जाति)
|73
|155
|कहलगांव
|74
|156
|भागलपुर
|75
|157
|सुल्तानगंज
|76
|158
|नाथनगर
|77
|159
|अमरपुर
|78
|160
|ढोरैया (अनुसूचित जाति)
|79
|161
|बांका
|80
|162
|कटोरिया (अनुसूचित जनजाति)
|81
|163
|बेलहर
|82
|203
|रामगढ़
|83
|204
|मोहानिया (अनुसूचित जाति)
|84
|205
|भभुआ
|85
|206
|चैनपुर
|86
|207
|चेनारी (अनुसूचित जाति)
|87
|208
|सासाराम
|88
|209
|करगहर
|89
|210
|दिनारा
|90
|211
|नोखा
|91
|212
|डेहरी
|92
|213
|करकट
|93
|214
|अरवल
|94
|215
|कुरथा
|95
|216
|जहानाबाद
|96
|217
|घोसी
|97
|218
|मखदुमपुर (अनुसूचित जाति)
|98
|219
|गोह
|99
|220
|ओबरा
|100
|221
|नवीनगर
|101
|222
|कुटुम्बा (अनुसूचित जाति)
|102
|223
|औरंगाबाद
|103
|224
|रफीगंज
|104
|225
|गुरुआ
|105
|226
|शेरघाटी
|106
|227
|इमामगंज (अनुसूचित जाति)
|107
|228
|बाराचट्टी (अनुसूचित जाति)
|108
|229
|बोधगया (अनुसूचित जाति)
|109
|230
|गया टाउन
|110
|231
|टेकारी
|111
|232
|बेलागंज
|112
|233
|अत्री
|113
|234
|वजीरगंज
|114
|235
|राजौली (अनुसूचित जाति)
|115
|236
|हिसुआ
|116
|237
|नवादा
|117
|238
|गोविंदपुर
|118
|239
|वारसलीगंज
|119
|240
|सिकंदरा (अनुसूचित जाति)
|120
|241
|जमुई
|121
|242
|झाझा
|122
|243
|चकाई
छठ पूजा के बाद होंगे बिहार में चुनाव
चुनाव आयोग ने कई राजनीतिक दलों की मांग स्वीकार करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम छठ पूजा के बाद तय किया है. राज्य का सबसे बड़ा पर्व छठ इस महीने के अंत में मनाया जाएगा.
2020 के चुनाव में पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान हुआ था. इस बार भी वही विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर को वोट डालेंगे. माना जा रहा है कि आयोग ने लॉजिस्टिक और सुरक्षा कारणों से खासकर आरजेडी के प्रभाव वाले जिलों को एक साथ रखा है.
हालांकि इस बार कुछ नए जिले भी पहले चरण में जोड़े गए हैं. इनमें गंगा के उत्तर में स्थित उत्तरी बिहार के इलाके शामिल हैं. इसके साथ ही मगध और शाहाबाद क्षेत्र को भी पहले चरण में शामिल किया गया है. चुनाव आयोग ने बताया कि बेहतर सड़क और पुलों के निर्माण से अब इन इलाकों तक पहुंच आसान हो गई है, जिसकी वजह से इन्हें जोड़ा गया है.
सुरक्षा और तैयारियों पर विशेष जोर
बिहार विधानसभा चुनाव इस बार बहुकोणीय मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है. सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू के नेतृत्व में और भाजपा व अन्य सहयोगियों के समर्थन से, सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है. छोटे सहयोगी दलों में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम), विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अपने प्रभाव क्षेत्रों में नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं. सीट बंटवारे पर हाल ही में सहमति बनी है.
वहीं, विपक्ष महागठबंधन के रूप में मैदान में है, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं. महागठबंधन युवाओं की रोजगार समस्या, सामाजिक कल्याण और जातीय समावेशन जैसे मुद्दों पर चुनावी फोकस कर रहा है.
चुनाव हिंसा पर जीरो टॉलरेंस नीति
चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में तैयारियां तेज कर दी हैं. बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील इलाकों पर खास ध्यान दिया जा रहा है. केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CAPF) की तैनाती समय से पहले होगी. चुनाव आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को साफ निर्देश दिए हैं कि चुनाव हिंसा पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए.
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का परीक्षण पूरा कर लिया गया है और मतदानकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है. दूरदराज क्षेत्रों तक परिवहन और प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की निगरानी और चुनाव की पारदर्शिता के लिए निगरानी टीमें तैनात की गई हैं.
पहली बार कई नई व्यवस्थाएं
इस बार पहली बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन और बड़े अक्षरों में दिखाई देंगी. बूथ स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों के पास पहचान पत्र होंगे. मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन बाहर रखना होगा और सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे.
बिहार का राजनीतिक परिदृश्य
पिछले दो दशकों में बिहार की राजनीति गठबंधनों और सत्ता परिवर्तन के उतार-चढ़ाव से भरी रही है. जदयू कभी भाजपा के साथ तो कभी विपक्षी खेमे में रही है, जबकि राजद यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे मजबूत बनी रही है. भाजपा का आधार शहरी और सवर्ण वर्गों में लगातार मजबूत हो रहा है.
2020 के चुनाव कोरोना महामारी के बीच तीन चरणों में हुए थे, जिसमें एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, जबकि राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. इस बार राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें 2 अनुसूचित जनजाति और 38 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं.
2020 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम
2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने बहुमत हासिल किया. जेडीयू, बीजेपी, HAM और वीआईपी के इस गठबंधन ने कुल 243 में से 125 सीटें जीतीं. इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने 74 सीटें अपने नाम कीं. वहीं जेडीयू को 43 सीटें मिलीं, जबकि HAM और वीआईपी को चार-चार सीटों पर जीत हासिल हुई.
दूसरी ओर, राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटों पर कब्जा जमाया. इसमें राजद ने 75, कांग्रेस ने 19 और वाम दलों ने 16 सीटें जीतीं. इस नतीजे के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने राज्य की सत्ता पर पकड़ बनाए रखी.