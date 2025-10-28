scorecardresearch
 

'...अभी समय लगेगा', तेजस्वी को 'जननायक' बताने पर बोले RJD महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी

बिहार चुनाव से पहले आरजेडी में ‘जन नायक’ उपाधि को लेकर विवाद बढ़ गया है. आरजेडी महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि तेजस्वी यादव को ‘जन नायक’ बनने में अभी वक्त लगेगा.

तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी को 'जननायक' मानने से कर चुके हैं इनकार (File Photo: X/@RJD)
तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी को 'जननायक' मानने से कर चुके हैं इनकार (File Photo: X/@RJD)

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 'जन नायक' की उपाधि को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव के पोस्टर पर 'जन नायक' का टैग इस्तेमाल किए जाने पर RJD के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल खड़े किए हैं. सिद्दीकी ने पटना में कहा कि उन्हें (तेजस्वी) 'जन नायक' बनने में वक्त लगेगा."

आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब तेजस्वी यादव अपने चुनाव प्रचार अभियान में खुद को युवा नेता और जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं.

अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान ने तेजस्वी को 'जन नायक' की उपाधि दिए जाने पर पार्टी के अंदर ही मतभेद को जाहिर कर दिया है.

RJD महासचिव की दो टूक

RJD के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तेजस्वी यादव के पोस्टर पर लगे 'जन नायक' के टैग को लेकर सीधी बात कही है. सिद्दीकी ने कहा कि तेजस्वी को 'जन नायक' बनने के लिए अभी समय लगेगा. 'जन नायक' की उपाधि को लेकर यह विवाद तेजस्वी के चुनाव प्रचार के बीच आया है.

तेज प्रताप ने भी कही थी ऐसी बातें...

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव भी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर इस तरह की बात कह चुके हैं. पिछले दिनों एक बयान देते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव को ‘जननायक’ मानने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें: वासेपुर का खलनायक बना 'जननायक', एक मजबूर औरत का डर मजाक कैसे हो सकता है?

महुआ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि तेजस्वी यादव को ‘जननायक’ कहना गलत है. उन्होंने कहा, “यह उपाधि केवल उन नेताओं के लिए होती है, जिन्होंने समाज और राजनीति में बड़ा योगदान दिया हो. जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया और लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जननायक हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं.”

