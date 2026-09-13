'गोवा फर्स्ट' के नाम से मैदान में उतरेंगी आम आदमी पार्टी और GFP, केजरीवाल बोले- BJP-कांग्रेस का विकल्प बनेंगे

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा में 2027 विधानसभा चुनावों के लिए गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) के साथ प्री-पोल अलायंस का ऐलान कर दिया है.

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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज गोवा के लोगों को एक अच्छी खबर देने जा रहे हैं. गोवा में गोवा फॉरवर्ड पार्टी और आम आदमी पार्टी का अलायंस डिक्लेयर कर रहे हैं. जिसका नाम है गोवा फर्स्ट.

केजरीवाल ने कहा कि ये अलायंस बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि पिछले कई सालों से गोवा के लोग देख रहे हैं. उनके पास ऑप्शन नहीं है या तो कांग्रेस को वोट देकर जिताते हैं या वो बीजेपी को वोट देते हैं.

बीजेपी की सरकार के अंदर आज जब आधे से ज्यादा कांग्रेसी है. इस सरकार की कोई आइडियोलॉजी नहीं है. ये ना बीजेपी की सरकार है ना कांग्रेस की सरकार है, ये केवल पैसे की सरकार है. ये केवल माफिया राज है. इनके लिए केवल पॉकेट फर्स्ट है.

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि गोवा फर्स्ट कोई थ्योरेटिकल अलायंस नहीं है. आज पहली बार एक ऑप्शन आया है गोवा फर्स्ट के रूप में. गोवा फर्स्ट की सरकार बनेगी अपने दम पर सरकार बनेगी अपने दम के ऊपर हम जीतेंगे.

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AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, गोवा के लोगों के पास बीजेपी और कांग्रेस के अलावा विकल्प नहीं है. दोनों पार्टियों का गठबंधन चल रहा है. लोग दो बार धोखा खा चुके हैं और अब तीसरी बार लोग धोखा खाने के मूड में नहीं हैं.

केजरीवाल ने बताया कि इस सरकार की कोई विचारधारा नहीं है. यह कांग्रेस और बीजेपी की नहीं बल्कि केवल पैसों की सरकार है. आज गोवा के हर क्षेत्र में माफिया राज है. पहले लोगों के पास विकल्प नहीं थे लेकिन आज गोवा फर्स्ट का विकल्प है. यह तय है कि इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है. यह गोवा फर्स्ट गठबंधन जीतेगा.

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