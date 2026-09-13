Delhi: दल्लूपुरा के प्लाई गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं

पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में प्लाई के गोदाम में भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद आसमान में धुएं का काला गुब्बार दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी.

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जानकारी के मुताबिक, दल्लूपुरा में स्थित प्लाई के गोदाम में आग लगी है. घटना की कॉल दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर फायर विभाग को मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके के लिए रवाना की गईं. फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है.

मौके पर पहुंचीं 12 फायर गाड़ियां

बताया गया है कि आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. टीमें लगातार आग को नियंत्रित करने में जुटी हैं. आग से उठता घना काला धुआं दूर से ही नजर आ रहा है. राहत की बात यह है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक गोदाम के अंदर कोई व्यक्ति फंसा नहीं है.

फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है. दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. घटना में किसी के फंसे होने की सूचना नहीं है.

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