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'कम से कम अपने महापुरुषों के प्रति तो ईमानदार रहो', अखिलेश का बीजेपी पर तंज

प्रयागराज में बाढ़ के पानी में प्रेरणा स्थल के डूबने को लेकर सियासत तेज हो गई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि नाम बदलने वालों के लिए सुनहरा मौका है, अरबों की लागत से बने प्रेरणा स्थल का नाम प्रेरणा जल-स्थल कर दें. उन्होंने बीजेपी नेताओं से अपने महापुरुषों के प्रति ईमानदार रहने की अपील की.

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प्रेरणा स्थल के पानी में डूबने पर अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना. (Photo: ITG)
प्रेरणा स्थल के पानी में डूबने पर अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. बढ़ते जलस्तर का असर शहर के कई इलाकों के साथ ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर भी दिखाई दे रहा है. इसी बीच यमुना किनारे बने प्रेरणा स्थल के बाढ़ के पानी में घिरने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'नाम बदलनेवालों के लिए सुनहरा मौका अरबों की लागत से बने प्रेरणा स्थल का नाम बदलकर ‘प्रेरणा जल-स्थल’ कर दें.' इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, 'भ्रष्टाचारी भाजपाइयों से आग्रह है कि कम-से-कम अपने महापुरुषों के प्रति तो ईमानदार रहें.'

अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है. यमुना किनारे बने प्रेरणा स्थल में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है. यहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अशोक सिंघल की प्रतिमाएं स्थापित हैं. बढ़ते जलस्तर के कारण पानी इन प्रतिमाओं तक पहुंच गया है.

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वायरल वीडियो में युवती ने उठाया सवाल

प्रेरणा स्थल को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवती प्रेरणा स्थल पर खड़ी दिखाई दे रही है. वह बाढ़ के पानी की ओर इशारा करते हुए सवाल करती है कि आखिर इस प्रेरणा स्थल से क्या प्रेरणा ली जाए, जो पानी में डूब गया है.

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वीडियो में युवती यह भी दावा करती सुनाई दे रही है कि यहां करीब एक करोड़ रुपये की लागत से स्विमिंग पूल बनाया गया है और इसे बने अभी दो या तीन महीने भी नहीं हुए हैं. वह यह भी कहती है कि इसका इनोग्रेशन 5 जुलाई को हुआ था.

वायरल वीडियो में ढाई हजार करोड़ रुपये के बजट का भी जिक्र किया गया है. दावा किया गया है कि इस पूरे एरिया को विकसित करने के लिए यह बजट पास हुआ था. हालांकि, वायरल वीडियो में किए गए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर #पानी_पानी_प्रेरणा_स्थल भी चर्चा में है. इस वीडियो अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा.

बाढ़ के पानी में घिरा प्रेरणा स्थल

प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है. यमुना किनारे बने प्रेरणा स्थल पर भी पानी पहुंच गया है. यहां तीन महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. इस स्थल को लोगों को महापुरुषों के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेने के उद्देश्य से बनाया गया था.

अब बढ़ते जलस्तर के कारण यही स्थल बाढ़ के पानी की चपेट में है. पानी प्रतिमाओं तक पहुंच चुका है. इसी तस्वीर और वायरल वीडियो को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है.

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अखिलेश यादव के बयान में खास तौर पर नाम बदलने की राजनीति पर तंज नजर आया. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि नाम बदलने वालों के लिए यह सुनहरा मौका है और प्रेरणा स्थल का नाम बदलकर प्रेरणा जल-स्थल कर देना चाहिए. इसके साथ उन्होंने बीजेपी नेताओं से अपने महापुरुषों के प्रति ईमानदार रहने की बात कही.

शहर के कई हिस्सों में बाढ़ का असर

प्रयागराज में बाढ़ का असर सिर्फ प्रेरणा स्थल तक सीमित नहीं है. गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से शहर के कई इलाकों में सड़कों और घरों तक पानी पहुंच गया है. दारागंज इलाके की तस्वीरें भी बाढ़ की गंभीर स्थिति दिखा रही हैं.

कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है और मकानों तथा झोपड़ियों में भी पानी पहुंचने लगा है. लोगों के सामने घर का सामान सुरक्षित निकालने और दूसरी जगह जाने की चुनौती बनी हुई है. जिन रास्तों पर आम दिनों में वाहन चलते हैं, वहां अब नाव चलती दिखाई दे रही है. लोग बाढ़ के पानी के बीच जरूरी सामान को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटे हैं.

झूंसी इलाके में भी बाढ़ का पानी आबादी तक पहुंच चुका है. यहां कुछ बच्चे ऊंचे मकानों से बाढ़ के पानी में छलांग लगाते दिखाई दिए. बाढ़ के पानी में इस तरह की लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

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ऐतिहासिक बारादरी तक पहुंचा पानी

बलुआघाट स्थित ऐतिहासिक बारादरी भी बढ़ते यमुना जलस्तर से प्रभावित हुई है. यहां बारादरी के गुंबद तक पानी पहुंच गया है. यानी बढ़ता जलस्तर अब सिर्फ रिहायशी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रयागराज के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है.

एक तरफ लोग बाढ़ के पानी से अपने घर और सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर के प्रमुख स्थल भी पानी की चपेट में आते जा रहे हैं. इसी बीच प्रेरणा स्थल की तस्वीरों और वीडियो ने राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है.

फिलहाल प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है. प्रशासन की ओर से लोगों को बाढ़ के पानी से दूर रहने और किसी भी तरह की लापरवाही न करने की सलाह दी जा रही है. वहीं प्रेरणा स्थल के पानी में डूबने को लेकर अखिलेश यादव के बयान के बाद सियासी तकरार भी सामने आ गई है.
 

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