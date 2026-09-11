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BRICS Summit menu: बंगाल की निमकी से तमिलनाडु का मुरुक्कू तक: विदेशी नेताओं को परोसी जाएंगी ये भारतीय डिशेज

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ विदेशी मेहमानों के स्वागत की खास तैयारी की गई है. ताज महल और द ललित जैसे लग्जरी होटल्स खास मेन्यू तैयार कर रहे हैं, जिसमें भारत के अलग-अलग इलाकों का देसी स्वाद मेहमानों को परोसा जाएगा.

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पुतिन से आज पीएम मोदी की मुलाकात होगी. (PHOTO:ITG)
पुतिन से आज पीएम मोदी की मुलाकात होगी. (PHOTO:ITG)

BRICS Summit Menu: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली में भारत मंडपम में हो रहा है और इसके लिए तैयारी दिल्ली के कई बड़े लग्जरी होटल्स में चल रही है. इस साल भारत ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली में कई रूट बंद किए हैं और आज स्कूलों की भी छुट्टी है. 

इस सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ-साथ अन्य सहयोगी देशों के नेता भी शामिल होने वाले हैं. ऐसे में इनके रुकने के लिए दिल्ली के बड़े होटल्स में बंदोबस्त किया गया है.  

द लीला पैलेस, ताज महल और द ललित जैसे होटल्स ने विदेशी मेहमानों के लिए खास मेन्यू तैयार किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि ताज महल और ललित होटल की तरफ से फॉरन डेलिगेशन को क्या परोसा जाने वाला है. 

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ताज महल परोसेगा 6 क्षेत्रों का स्वाद

ब्रिक्स डेलिगेशन के लिए ताज महल होटल के शेफ ने स्पेशल मेन्यू तैयार किया है, जिसमें वो ट्रेडिशन टू टेबल नाम के मेन्यू के साथ सबका वेलकम करेंगे. ताज महल के एरिया डायरेक्टर-ऑपरेशंस और जनरल मैनेजर डॉ. अनमोल अहलूवालिया के मुताबिक, पिछले 5 सालों से  नई दिल्ली स्थित ताज महल ही दुनियाभर के राष्ट्राध्यक्षों, डिप्लोमेट और जाने-माने लीडर्स का वेलकम कर रहा है.

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उनका कहना है कि भारत की पाक कला की विविधता और समृद्धि को दिखाता है और यही निशान ताज के एक्सपीरियंस करने वाली गर्मजोशी, देखभाल और अपनेपन की भावना का प्रतीक है. ट्रेडिशन टू टेबल के तहत ताज के शेफ उन डिशेज को परोसने वाले हैं, जिसे उन्होंने अपनी माताओं से इंस्पायर्ड होकर रेडी किया है. इन डिशेज का शेफ के साथ एक पर्सनल टच भी है और यह डिशेज भारत की अतिथि सत्कार की भावना को दिखाती हैं. 

ब्रिक्स सम्मेलन में ताज महल अपने मेन्यू में भारत-पाक के स्वाद को परोसेगा, इसमें भारत के 6 इलाकों की ट्रेडिशनल और टेस्टी डिशेज को शामिल किया है.  कश्मीर के मसालेदार अखरोट, पुरानी दिल्ली का मैदा काजू,राजस्थान की मिनी कचौरी, बंगाल का क्रिस्पी स्नैक कुचो निमकी, महाराष्ट्र की कुरकुरी भाकरवाड़ी और तमिलनाडु का क्रंची मुरुक्कू जैसी डिशेज विदेशी मेहमानों को खासतौर पर सर्व की जाएंगी. 

पाक कला विरासत को दिखाएगा ललित होटल 

जहां द लीला मेहमानों को अपनी खास डिशेज और मिलेट्स से बनी चीजें सर्व करने वाला है और ताज महल भारतीय स्नैक्स ब्रिक्स डेलिगेशन को चखाने वाला है. 

वहीं, ललित होटल ने ब्रिक्स डेलिगेशन के लिए पाक कला विरासत को दिखाते हुए खास डिशेज मेन्यू में शामिल की हैं. ललित के मेन्यू में गलौटी कबाब, तंदूरी रोटियां और बाजरे की डिशेज रखी गई हैं. इतना ही नहीं शेफ ने स्पेशली मिसो पेस्ट के साथ ब्रेज्ड बैंगन, स्लो प्लेम पर पकी हुई चाइनीज पत्ता गोभी और एम्बर सॉस के साथ मीठी जापानी स्टाइल राजमा को मेन्यू का खास हिस्सा बनाया है. 

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सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम

ब्रिक्स समिट में आने वाले डेलिगेशन के लिए भारत की तरफ से सिर्फ खानपान के अलावा सुरक्षा का भी कड़ा इंतजाम किया है. भारत मंडपम में 15 हजार पुलिसकर्मी, 200 पैरामिलिट्री कंपनियां और 500 से ज्यादा सीसीटीवी तैनात किए गए हैं. 

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