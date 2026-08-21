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UPSSSC: जूनियर असिस्टेंट भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, जानिए कितनी गई कटऑफ

UPSSSC ने औद्योगिक विकास विभाग में जूनियर असिस्टेंट भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. मेरिट और आरक्षण नियमों के आधार पर कुल 50 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ है, जबकि संशोधित पदों की संख्या 54 कर दी गई थी. घोषित परिणाम में अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 65 अंक और ओबीसी की 62.50 अंक रही.

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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है. आयोग द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के साथ ही लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की स्थिति साफ हो गई है.

मेरिट और आरक्षण नियमों के कड़े अनुपालन के साथ पूरी की गई इस चयन प्रक्रिया को पारदर्शी भर्ती की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है.

संशोधित पदों पर 50 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन

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पदों का संशोधन: इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में कुल 62 पद निर्धारित किए गए थे, जिन्हें बाद में संशोधित करके 54 पद कर दिया गया था.

अंतिम चयन: आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार, मेरिट और निर्धारित आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए कुल 50 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है.

श्रेणीवार कटऑफ अंक
आयोग द्वारा जारी किए गए अंतिम परिणाम में श्रेणीवार कटऑफ स्कोर भी स्पष्ट कर दिया गया है:

अनारक्षित (General) वर्ग: 65 अंक
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 62.50 अंक

आयोग के अनुसार, चयन प्रक्रिया पूरी तरह से अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की श्रेष्ठता (मेरिट) और शासन द्वारा तय आरक्षण नियमों के आधार पर पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है. चयनित अभ्यर्थी UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर व रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

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अभ्यर्थी ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट
सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Notice Board' या 'Results' सेक्शन पर क्लिक करें.
'Junior Assistant (Industrial Development Department) Final Result 2026' वाले लिंक का चयन करें.
स्क्रीन पर चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर की पीडीएफ (PDF) फाइल खुल जाएगी.
अपना रोल नंबर सर्च करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट डाउनलोड कर लें.

आयोग का कहना है कि परिणाम जारी करने के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें संबंधित औद्योगिक विकास विभाग को संस्तुति के साथ भेजी जा रही हैं, ताकि जल्द ही उनकी नियुक्ति व पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू की जा सके.

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