Delhi Air Pollution: नवंबर-दिसंबर में दिल्ली-NCR के स्कूलों में नहीं होंगे आउटडोर गेम

जैसे-जैसे साल के आखिरी महीने करीब आते हैं, दिल्ली-NCR की हवा में घुलता जहरीला स्मॉग और प्रदूषण मासूम बच्चों की सांसों पर भारी पड़ने लगता है. हर साल की इस 'हेल्थ इमरजेंसी' से बच्चों को बचाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि नवंबर और दिसंबर 2026 के दौरान स्कूलों में किसी भी आउटडोर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन न किया जाए.

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यह कदम हवा की गुणवत्ता खराब होने के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जताई गई गहरी चिंता के बाद उठाया गया है. नवंबर 2025 में शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान CAQM को सख्त निर्देश दिए थे कि वह स्कूलों को इस अवधि में ऐसी सभी आउटडोर स्पोर्ट्स गतिविधियों को स्थगित करने का आदेश जारी करे.

2026 के लिए वही रुख दोहराया

सुप्रीम कोर्ट के रुख को ध्यान में रखते हुए CAQM ने 10 सितंबर 2026 को एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी की. इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (एनसीआर क्षेत्र) के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय वायु गुणवत्ता के रुझानों को ध्यान में रखकर तय प्रतियोगिताओं को री-शेड्यूल करें.

खेलों पर बैन नहीं, समय बदलने की हिदायत

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आयोग ने साफ किया है कि इसका मकसद बच्चों के खेलकूद को पूरी तरह रोकना नहीं है, बल्कि टाइमिंग को बदलना है. एडवाइजरी के मुताबिक जिन महीनों में हवा 'बेहद खराब' या 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाती है, उस दौरान बच्चों को खुले मैदान में शारीरिक श्रम करने से रोकना है, ताकि वे जहरीली हवा की चपेट में न आएं.

CAQM ने स्पष्ट किया है कि जिन प्रतियोगिताओं को स्थगित किया जाएगा, उनकी वजह से किसी भी छात्र को शैक्षणिक (Academic) या स्पोर्ट्स करियर के स्तर पर नुकसान नहीं होना चाहिए. स्थिति सामान्य होने पर इन्हें safe period में री-शेड्यूल किया जाएगा.

स्कूलों और खेल प्राधिकरणों को जारी हुए निर्देश

CAQM ने यह पत्र दिल्ली-एनसीआर के शिक्षा विभागों, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है. अब एनसीआर के सभी स्कूलों को अपने खेल कैलेंडर की समीक्षा करनी होगी और नवंबर-दिसंबर में तय किसी भी मैदानी खेल इवेंट को सुरक्षित समय सीमा में शिफ्ट करना होगा.

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