scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

DU में प्लेसमेंट ड्राइव में 85 कंपनियां, मिलेगा 10 लाख से ज्यादा का पैकेज, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों को खास मौका देने का फैसला किया जिसके लिए वे कल यानी 7 अक्टूबर को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन करने वाले हैं. लेकिन इस बीच छात्रों के बीच तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी कंपनियां आ रही हैं और सबसे जरूरी बात की इसके लिए कौन-कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं. 

Advertisement
X
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन.
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन.

कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे छात्रों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक ऐसा मौका तैयार किया है, जिसपर उनकी नजर जरूर होगी. 7 अक्टूबर को होने वाले प्लेसमेंट ड्राइव में 85 से ज्यादा कंपनियां और संस्थान छात्रों के लिए नौकरी के मौके लेकर पहुंचेंगे. अब सवाल है कि इन कंपनियों में कौन-कौन से पद मिलेंगे, सैलरी कितनी होगी और इस ड्राइव में किन छात्रों को बैठने का मौका मिलेगा?

अगर आप भी डीयू के छात्र हैं और पढ़ाई के साथ करियर की अगली सीढ़ी तलाश रहे हैं, तो इस ड्राइव से जुड़ी ये जानकारी आपके काम की है.  वैसे तो अब तक इसके लिए 4000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन  अगर आपको कोई दुविधा है, तो इसे आगे जरूर पढ़ें.

छात्रों के मन में उठ रहे हैं कई सवाल? 

सम्बंधित ख़बरें

रोहिणी गुर्जर ने अपने पति को खो दिया, गांव में उन्हें 'डायन' करार दिया गया, RAS मेन्स परीक्षा से कुछ दिन पहले उनकी 10 साल की बेटी का निधन हो गया और एक दुर्घटना में उनकी आंख में चोट लग गई. (Photo: YouTube/RAS by Drishti IAS | AI upscaled)
पति और बेटी की मौत, गांव वालों ने कहा डायन, अब बनी RAS ऑफिसर
Delhi Police Vivek Bhagat
ACP विवेक भगत का फेक AI पोस्टर बनाने वाला नदीम कौन?
IIT Bombay में छात्रों के लिए हो रहे कई बदलाव.
सीलिंग फैन से मेंटल हेल्थ तक, IIT-B के हॉस्टलों में छात्रों के लिए कई बदलाव
पेपर लीक के ख‍िलाफ सड़कों पर उतरे पुणे के युवा
MPSC एग्जाम को लेकर क्या है पूरा विवाद? 5 दिन से छात्र कर रहे हैं प्रोटेस्ट
Delhi Police Vivek Bhagat
महिला पत्रकार से बदसलूकी के आरोपी ACP विवेक भगत का प्रमोशन रुका

वैसे तो DU ने सभी जानकारी को सही तरह से छात्रों के सामने रखा है लेकिन कुछ छात्रों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे है. उनका कहना है कि इस प्लेसमेंट ड्राइव में कितनी कंपनियां आने वाली हैं, क्या कंपनियों की ओर से पदों की संख्या बताई गई है या इसके आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें हैं या कौन-कौन इन पदों पर आवेदन कर सकता है?  तो चलिए जानते हैं इस सबके बारे में. 

Advertisement

कौन-कौन कर सकता है आवेदन? 

बता दें कि डीयू की ओर से आयोजित इस प्लेसमेंट ड्राइव में वह छात्र भी आवेदन कर   सकते हैं, जो वर्तमान में बैचलर डिग्री, पोस्टग्रेजुएशन डिग्री या पीएचडी कर रहे हैं. इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और  NCWEB के स्टूडेंट्स भी इस मौके के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, इसमें शामिल होने के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी. 

कितनी मिलेगी पैकेज? 

DU ने यह बात भी साफ कर दी है कि इस प्लेसमेंट ड्राइव के जरिए दिए जाने वाला सबसे ज्यादा सालाना सैलरी पैकेज 10 लाख रुपये से ज्यादा का है. हालांकि, इंटर्न के रूप में शामिल होने वाले छात्रों को हर महीने 60,000 रुपये तक मिल सकते हैं. 

आने वाली हैं 85 कंपनियां  

वहीं, डीयू में 7 अक्टूबर को 85 कंपनियों का जमावड़ा लगने वाला है. इस लिस्ट में 
SPRIX जापान, टीच फॉर इंडिया, कोटक लाइफ, PPG फाउंडेशन, इन्फ्लुंजियो, सुरासा, डियर सर ई-लर्निंग, कैम्ब्रिज स्कूल, भारती भवन, अनथिंकेबल सॉल्यूशंस, मुथूट फाइनेंस, वर्डिक्टो, कनेक्ट जॉब्स, LSSSDC, इंटेलेक्सिया टेक और हेजलनट साइबॉर्ग इंफ्रा सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों के शामिल होने की संभावना है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पाकिस्तानी टीम का मैच दिखाने को भी कोई तैयार नहीं! आधी कीमत पर बेचने पड़े ब्रॉडकास्टिंग राइट्स |
    DU में प्लेसमेंट ड्राइव में 85 कंपनियां, मिलेगा 10 लाख से ज्यादा का पैकेज, जानें कौन कर सकता है आवेदन? |
    सिद्धू ने पोती का किया ग्रैंड वेलकम, लाडली की उतारी नजर, पैरों में झुकाया सिर, पत्नी संग झूमे |
    ब्रह्मांड के सबसे मायावी कण 'न्यूट्रिनो' की खोज करने वाले साइंटिस्ट को फिजिक्स को नोबेल |
    'दोस्त को बचाने में खुद गंवा दी जान': लखनऊ के इटौंजा में बाढ़ के पानी में बहे 19 साल के विमल की मौत |
    444 दिन की FD का क्रेज... मिल रहा तगड़ा ब्याज, जानें कौन सा बैंक आगे |
    होमगार्ड बनने का सपना, साड़ी पहनकर 1600 मीटर दौड़ीं महिलाएं, मैदान में दिखा गजब का जज्बा, Video |
    Amla Recipes: सिर्फ अचार-मुरब्बा ही नहीं, आंवले से बनाएं ये 5 शानदार और टेस्टी डिशेज; स्वाद है लाजवाब और रेसिपी है आसान |
    11 साल छोटी हसीना की बांहों में पवन सिंह का रोमांस, पावर स्टार ने बंदूक तान दिखाया टशन, छाई केमिस्ट्री |
    राष्ट्रपति भवन के डिनर में छाया पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद, कश्मीर के गुच्छी पुलाव से गुर-गुर चाय ने बटोरी तारीफें
    Advertisement