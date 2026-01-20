scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान तेजी से चला रहा है JF-17 थंडर जेट का ऑनलाइन ढकोसला... एयरस्पेस में फुस्स

पाकिस्तान JF-17 थंडर जेट को वैश्विक डिमांड में दिखाने का प्रचार कर रहा है. रॉयटर्स ने बांग्लादेश, सूडान, इंडोनेशिया और सऊदी अरब के साथ डील की खबरें दीं, लेकिन ज्यादातर अटकलें हैं, कोई ठोस कॉन्ट्रैक्ट नहीं. असल निर्यात सिर्फ म्यांमार और नाइजीरिया तक सीमित हैं, जहां तकनीकी समस्याएं आईं है. यह सोशल मीडिया पर जीत का दावा है लेकिन हकीकत में नहीं.

Advertisement
X
ये है पाकिस्तानी जेएफ-17 थंडर जेट जिसके लिए पाकिस्तान ऑनलाइन प्रोपेगैंडा फैला रहा है. (Photo: PAF)
ये है पाकिस्तानी जेएफ-17 थंडर जेट जिसके लिए पाकिस्तान ऑनलाइन प्रोपेगैंडा फैला रहा है. (Photo: PAF)

हाल के हफ्तों में पाकिस्तान JF-17 थंडर फाइटर जेट को लेकर जोर-शोर से प्रचार कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह स्वदेशी जेट दुनिया भर में बहुत डिमांड में है. कई देश इसे खरीदने वाले हैं. लेकिन हकीकत में यह ज्यादातर सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तक ही सीमित है.

असल हवाई युद्ध और एयरस्पेस में नहीं. पाकिस्तान इसे अपनी रक्षा ताकत दिखाने और ऑपरेशन सिंदूर में कथित जीत का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि ऑपरेशन में मुख्य रूप से चीनी J-10C जेट शामिल थे, JF-17 नहीं.

यह भी पढ़ें: क्या है दिव्यास्त्र और अग्नि-5 मिसाइल का कनेक्शन... जिससे दुश्मनों की हालत खराब होती है

सम्बंधित ख़बरें

Indian River Delta Subsidence
क्यों डूब रहे हैं गंगा से ब्रह्मपुत्र-गोदावरी तक के इलाके... 23 करोड़ लोग खतरे की जद में
Porshe BMW Putin Secret Weapon
खुद लॉक हो जा रहीं पोर्श और BMW कारें... पुतिन के खुफिया हथियार ने किया ऐसा 'वार'!
Pakistan JF-17 Indonesia Brahmos India
भारत से ब्रह्मोस की डील, पाकिस्तान से JF-17... इंडोनेशिया का पैंतरा क्या है?
Divyastra Agni 5 missile
क्या है दिव्यास्त्र और अग्नि-5 मिसाइल का कनेक्शन... जिससे दुश्मनों की हालत खराब होती है
Silent War Ear Bleed Sonic Weapon
वेनेजुएला में सोनिक वेपन का इस्तेमाल... अब युद्ध 'साइलेंट' और घातक हो रहे हैं

JF-17 क्या है?

JF-17 थंडर एक हल्का मल्टी-रोल फाइटर जेट है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है. पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (PAC) में इसका उत्पादन होता है. यह सस्ता माना जाता है, लेकिन रूसी इंजन (RD-93) और चीनी एवियोनिक्स पर निर्भर है. पाकिस्तान साल में 20-25 जेट बना पाता है.

2026 में क्या दावे किए जा रहे हैं?

2026 की शुरुआत से रॉयटर्स के पाकिस्तान में पत्रकार साद सईद ने कई रिपोर्ट्स प्रकाशित कीं. इनमें कहा गया कि JF-17 को बांग्लादेश, सूडान, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देश खरीदने वाले हैं.  

Advertisement

Pakistan JF-17 Thunder narrative warfare

  • सऊदी अरब के साथ 'जेट्स-फॉर-लोन्स' डील की बात – 2 बिलियन डॉलर के लोन को JF-17 में बदलने की. लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई बातचीत की जानकारी नहीं है. सऊदी के पास पहले से F-15, यूरोफाइटर टाइफून और F-35 जैसे एडवांस्ड जेट हैं.  
  • सूडान के साथ 1.5 बिलियन डॉलर का डील.  
  • इंडोनेशिया के साथ 40+ JF-17 जेट्स की बातचीत.  
  • बांग्लादेश के साथ डिफेंस पैक्ट और JF-17 बिक्री की चर्चा.  
  • दिसंबर 2025 में लीबिया (खलीफा हफ्तार की लिबियन नेशनल आर्मी) के साथ 4 बिलियन डॉलर का डील, जिसमें 16 JF-17 शामिल बताए गए. लेकिन लीबिया पर UN आर्म्स एम्बार्गो है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं.

ये रिपोर्ट्स ज्यादातर अनाम सूत्रों पर आधारित हैं. कोई ठोस कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी टाइमलाइन या आधिकारिक घोषणा नहीं. कई पाकिस्तानी खुद इन दावों को उथला और फार्सिकल बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 325 घर, सैकड़ों कारें, सड़कें, शहर सब खाक... चिली में फैली भयानक जंगली आग

JF-17 की असली निर्यात स्थिति क्या है?

अब तक सिर्फ दो विदेशी ग्राहक हैं...

  • म्यांमार: 2015 में 16 JF-17 खरीदे, लेकिन कई समस्याएं आईं – सबस्टैंडर्ड एवियोनिक्स, स्ट्रक्चरल फ्लॉ (संरचनात्मक दोष), स्पेयर पार्ट्स की कमी. कई जेट ग्राउंडेड हो गए, ऑपरेशनल नहीं रहे.  
  • नाइजीरिया: सिर्फ 3 JF-17 खरीदे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियां, रडार की समस्या और मेंटेनेंस इश्यूज. ज्यादा ऑर्डर नहीं दिए.

ये समस्याएं JF-17 की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं. पाकिस्तान के पास मजबूत इंडस्ट्रियल बेस नहीं है – चीनी पार्ट्स और रूसी इंजन पर निर्भरता ज्यादा है.

Advertisement

Pakistan JF-17 Thunder narrative warfare

क्यों हो रहा है यह प्रचार?

पाकिस्तान की सरकार और मिलिट्री इसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही है. 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष (ऑपरेशन सिंदूर) में JF-17 को बैटल-प्रूवन बताकर प्रचार किया जा रहा है, जबकि मुख्य भूमिका J-10C की थी. सोशल मीडिया पर नैरेटिव वॉरफेयर चल रहा है, जहां हकीकत से ज्यादा दावे किए जा रहे हैं.

JF-17 एक उपयोगी जेट हो सकता है, लेकिन इसका निर्यात अभी बहुत सीमित है. 2026 की रिपोर्ट्स ज्यादातर बातचीत या अटकलों पर आधारित हैं, कोई बड़ा ऑर्डर बुक नहीं दिखता. पाकिस्तान के ये सपने सिर्फ न्यूज साइकिल जीत सकते हैं, लेकिन मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम नहीं बना सकते.                                                                                                                  रिपोर्टः अतिशय जैन
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement