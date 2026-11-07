ईरान की सख्ती: पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी मोहम्मद आरेफ शाहबख्श को फांसी

ईरान ने शनिवार को एक बलूच व्यक्ति को फांसी दे दी. ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद आरेफ शाहबख्श को सशस्त्र विद्रोह और 'ईश्वर के खिलाफ युद्ध' के आरोप में दोषी ठहराया गया था. वह सुन्नी उग्रवादी संगठन जैश अल-अदल का सदस्य बताया गया.

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यह फैसला सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के खाश इलाके में कालेह बिद पुलिस स्टेशन पर हुए सशस्त्र हमले से जुड़ा था. हमले में कई पुलिस अधिकारी मारे गए या घायल हुए थे. रिपोर्ट में हमले की सही तारीख या हताहतों की सटीक संख्या नहीं बताई गई. यह घटना ईरान के दक्षिण-पूर्वी इलाके में सुरक्षा बलों के खिलाफ जारी हिंसा की श्रृंखला का हिस्सा है.

जैश अल-अदल सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय है. यह इलाका पाकिस्तान की सीमा के करीब है. संगठन ने पिछले कई वर्षों में ईरानी सुरक्षा बलों के खिलाफ कई हमले किए हैं. बलूच समुदाय के कुछ लोग क्षेत्र में लंबे समय से आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की शिकायत करते रहे हैं. ईरानी सरकार ऐसे समूहों को उग्रवादी और आतंकवादी मानती है.

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जैश अल-अदल पर सीमा पार गतिविधियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं. इस संगठन की गतिविधियां क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को जटिल बनाती हैं. पुलिस स्टेशन पर हमला सीधे राज्य की संस्थाओं को चुनौती देने वाला कृत्य माना जाता है.

🚨 Iran: Young Baloch political prisoner executed. Iran’s judiciary said today it executed Mohammad Aref Shahbakhsh for attacking a police station. It identified him as a member of Jaish al-Adl. The judiciary charged him with moharebeh, a term it uses for waging war against the state. — Ehsan Eghbal Eslami (@Ehsaneghbale) November 7, 2026

कानूनी आरोप और सजा का स्वरूप

ईरानी अदालत ने शाहबख्श को सशस्त्र विद्रोह और “मोहारेबेह” यानी ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी पाया. ईरान की कानूनी व्यवस्था में ऐसे गंभीर आरोपों में मौत की सजा दी जा सकती है. सरकार का रुख साफ है कि सुरक्षा बलों पर हमला करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

अर्ध-आधिकारिक मीडिया ने इस फांसी की खबर दी जिससे लगता है कि अधिकारियों ने इसे सार्वजनिक रूप से रेखांकित करना चाहा. हमले के विवरण सीमित होने के कारण स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है लेकिन आधिकारिक बयान इसे संगठित उग्रवादी कार्रवाई बताते हैं.

सिस्तान-बलूचिस्तान ईरान के सबसे संवेदनशील प्रांतों में से एक है. यहां नशीले पदार्थों की तस्करी, सीमा पार आवाजाही और जातीय मुद्दे लंबे समय से चुनौती बने हुए हैं. जैश अल-अदल जैसे समूह इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए सक्रिय रहते हैं. ईरानी सुरक्षा बल नियमित रूप से ऐसे संगठनों के खिलाफ अभियान चलाते हैं.

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इस फांसी को सरकार की सख्ती का संदेश माना जा सकता है. साथ ही यह घटना क्षेत्र में जारी तनाव को भी उजागर करती है. बलूच बहुल इलाकों में सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया जा सकता है. पड़ोसी पाकिस्तान के साथ सीमा प्रबंधन भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बना रहता है क्योंकि कई उग्रवादी समूह सीमा के दोनों ओर सक्रिय बताए जाते हैं.

मोहम्मद आरेफ शाहबख्श की फांसी ईरान की आंतरिक सुरक्षा नीति का हिस्सा है. सरकार उग्रवादी गतिविधियों को कठोरता से दबाने की रणनीति अपनाए हुए है. जैश अल-अदल जैसे संगठन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने की संभावना है. वहीं क्षेत्र के मूलभूत मुद्दों जैसे विकास, रोजगार और स्थानीय आकांक्षाओं पर ध्यान दिए बिना हिंसा का चक्र पूरी तरह थमना मुश्किल हो सकता है.

यह घटना दक्षिण-पूर्वी ईरान की सुरक्षा चुनौतियों को एक बार फिर रेखांकित करती है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठन कभी-कभी ईरान में मौत की सजा के मामलों पर सवाल उठाते हैं लेकिन ईरानी अधिकारी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बताते हैं. फिलहाल आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह एक उग्रवादी हमले से जुड़ी सजा के रूप में दर्ज की गई है.

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