पाकिस्तान बॉर्डर पर ईरानी सैनिकों के साथ अचानक छिड़ गई जंग, कौन थे वो अज्ञात बंदूकधारी?

ईरान के दक्षिण-पूर्वी सिस्तान और बलोचिस्तान प्रांत में स्थित सरावान शहर के पास पाकिस्तान सीमा के करीब सोमवार को अज्ञात सशस्त्र लोगों और ईरानी सुरक्षा बलों के बीच भारी झड़प की खबरें आई हैं. मानवाधिकार समूह हाल्वश ने बताया कि यह संघर्ष बख्शान जिले में शुरू हुआ. सीमा पार गतिविधियां और स्थानीय सशस्त्र समूहों की मौजूदगी तनाव बढ़ाती रहती है.

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हाल्वश जैसे स्वतंत्र स्रोतों के अनुसार झड़प में दोनों तरफ से गोलीबारी हुई. ईरानी सुरक्षा बल, खासकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इस क्षेत्र में नियमित अभियान चलाते हैं. वे ऐसे समूहों को आतंकवादी बताते हैं जबकि कुछ स्थानीय आवाजें इसे क्षेत्रीय असंतोष से जोड़ती हैं.

पिछले कुछ महीनों में भी इसी प्रांत में कई झड़पें हुई हैं जिनमें सुरक्षा कर्मियों और सशस्त्र लोगों की मौतें दर्ज की गईं. आधिकारिक मीडिया अक्सर इन घटनाओं को बाहरी ताकतों से प्रेरित बताता है जबकि मानवाधिकार संगठन स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं.

सरावान पाकिस्तान सीमा से महज कुछ किलोमीटर दूर है. ऐसे संघर्ष सीमा पार तस्करी, अवैध आवाजाही और सुरक्षा सहयोग को प्रभावित करते हैं. ईरान और पाकिस्तान के बीच पहले भी सीमा विवाद और संयुक्त अभियान हुए हैं. स्थानीय आबादी पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है क्योंकि बार-बार सुरक्षा अभियान और हिंसा से रोजमर्रा की जिंदगी बाधित होती है. अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर है और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सीमित हैं.

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यह घटना सिस्तान-बलोचिस्तान में बढ़ते सशस्त्र संघर्ष का हिस्सा लगती है. विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय शिकायतों का समाधान, विकास कार्यों और संवाद से ही दीर्घकालिक शांति संभव है. फिलहाल सुरक्षा बल सतर्क हैं और क्षेत्र में अतिरिक्त तैनाती की खबरें हैं.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय और पड़ोसी देश स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. सटीक नुकसान और आगे की स्थिति की पुष्टि आधिकारिक बयानों से होनी बाकी है. नागरिकों को सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने की सलाह दी जा रही है.

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