हाथ-पांव बांधे, मुर्गा बनाया... दिल्ली के युवक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपियों ने परिजनों से 10 हजार रंगदारी भी मांगी

देश की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां कबाड़खाने से सामान चोरी करने के शक में दबंगों ने एक युवक का अपहरण कर लिया. आरोपी उसे सोनीपत ले गए और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला.

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सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपियों ने युवक के हाथ-पैर बांधे हुए हैं और उसे गालियां दे रहे हैं. आरोपियों ने युवक को मुर्गा बनाकर उसकी जमकर पिटाई की.

दरअसल आरोपियों को शक था कि युवक डंपिंग यार्ड से सामान चुराता है. इसी शक में उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और पिटाई का वीडियो भी बना लिया.

10 हजार फिरौती भी वसूली

आरोपियों ने पीड़ित के परिवार को फोन किया. उन्होंने युवक को छोड़ने के बदले 10,000 रुपये की फिरौती मांगी और पिटाई का वीडियो भेजकर डराया. परिजन किसी तरह पैसों का इंतजाम कर सोनीपत पहुंचे और 10 हजार रुपये देकर युवक को उनके चंगुल से छुड़ाया.

इसके बाद परिजन तुरंत घायल युवक को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले गए. लेकिन युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई थी कि अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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BNS की धाराओं में केस दर्ज, सभी आरोपी गिरफ्तार

युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है. दिल्ली पुलिस की मानें तो सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच में जुटी है.

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