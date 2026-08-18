मौत से पहले ट्विशा शर्मा के आखिरी 30 मिनट की कहानी... सिर्फ इन दो लोगों को किया था कॉल

ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. साथ ही इस मामले का सच भी सामने आ गया है. ट्विशा की मौत से ठीक पहले आधे घंटे में क्या हुआ था? CBI चार्जशीट के अनुसार, ट्विशा शर्मा की मौत से ठीक पहले लगभग 30 मिनट का घटनाक्रम बेहद अहम माना गया है. जांच में सामने आए विवरण के मुताबिक उस समय वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थीं और माता-पिता से उसकी आखिरी बातचीत हुई थी.

और पढ़ें

करीब रात 9:40 बजे

CCTV फुटेज में ट्विशा को अकेले घर की छत की ओर जाते हुए देखा गया. यह वह समय था जब वह कथित तौर पर बेहद तनाव में थीं.

रात 9:41 बजे

रात करीब 9:41 बजे ट्विशा ने अपने पिता को WhatsApp कॉल किया. इस कॉल में ट्विशा रो रही थीं और उन्होंने भावुक होकर मदद की गुहार लगा रही थी. चार्जशीट में दर्ज विवरण के मुताबिक, वह उस समय बेहद परेशान और मानसिक रूप से टूट चुकी थीं. ट्विशा ने अपने पिता से कहा था कि वह डरी हुई है और उनसे जल्द से जल्द आने की अपील की थी.

रात 10:05 बजे

24 मिनट बाद रात 10:05 बजे ट्विशा ने अपनी मां को फोन किया था. इस बातचीत में भी ट्विशा ने अपनी स्थिति को लेकर चिंता और तनाव व्यक्त किया. दस्तावेज़ के अनुसार, वह लगातार अपने रिश्ते, ससुराल में तनाव और मानसिक दबाव को लेकर बेहद व्यथित थीं. CBI चार्जशीट के अनुसार, 12 मई की रात ट्विशा ने जो अपने माता-पिता से फोन पर बात की थी, वो उनकी आखिरी बातचीत मानी जा रही है.

Advertisement

CBI के अनुसार, इसके कुछ देर बाद गिरिबाला सिंह और समर्थ छत की ओर गए और जहां ट्विशा फंदे पर लटकी हुई थी. तभी उसे उतारा गया और नीचे लाया गया.

रात 10:55 बजे

फिर उसे फौरन AIIMS भोपाल ले जाया गया. जहां रात करीब 10:55 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

CBI के मुताबिक, मौत से पहले के इन लगभग 30 मिनटों में ट्विशा लगातार फोन पर संपर्क में थीं, भावनात्मक रूप से टूट चुकी थीं और इसके बाद ही वह छत पर गईं, जहां ये घटना हुई. चार्जशीट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों कॉल्स के दौरान ट्विशा भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर थीं और उन्होंने अपने माता-पिता से मदद की गुहार लगाई थी.

9 से 12 मई के बीच ट्विशा के मैसेज और बातचीत को CBI ने चार्जशीट में अहम साक्ष्य के तौर पर दर्ज किया है. जांच के मुताबिक, ट्विशा ने मां और अपनी ननद रश्मि अबरोल को लगातार मानसिक प्रताड़ना, पति के कथित आक्रामक व्यवहार और ससुराल में घुटन की बात बताई. साथ ही कई बार भोपाल छोड़कर नसीराबाद जाने की इच्छा जताई.

9 मई को उन्होंने पूर्व बॉस अमित दास से भी संपर्क कर दिल्ली/नोएडा में काम करने की इच्छा जताई और बताया कि वह ससुराल में खुद को लगातार निगरानी में महसूस करती थीं. 11 मई को भी उन्होंने मां को लगातार तनाव और घुटन की शिकायत की थी.

Advertisement

12 मई को वह डॉ. काकौली रॉय के पास समर्थ के साथ कपल काउंसलिंग के लिए गईं, जहां समर्थ ने ट्विशा के व्यवहार और गर्भावस्था के बाद आए बदलावों की बात कही तथा डॉक्टर को अपने और ट्विशा के Marijuana सेवन के बारे में भी बताया था. CBI के अनुसार, डॉक्टर ने समर्थ को पत्नी की बात धैर्य से सुनने, उसे समय देने और Active Listening की सलाह दी थी, ताकि तनाव कम हो और दोनों Marijuana सेवन छोड़ सकें.

उसी शाम ट्विशा ने पति पर अपने निवेश को ट्रांसफर करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया और बाद में कथित आक्रामक व्यवहार के बाद रश्मि को मैसेज कर बेहद निराशा जताई. रात करीब 9:40 बजे CCTV में वह अकेले छत की ओर जाती दिखीं, 9:41 बजे उन्होंने पिता को फोन कर रोते हुए मदद की बात कही और करीब 10:05 बजे मां से भी बात की.

इसके बाद CBI के अनुसार गिरिबाला और समर्थ छत की ओर गए और बाद में ट्विशा को नीचे लाया गया. उन्हें AIIMS भोपाल ले जाया गया, जहां रात करीब 10:55 बजे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था.

CBI की चार्जशीट में दर्ज घटनाक्रम के मुताबिक, इन फोन कॉल्स से कुछ देर पहले ट्विशा की रश्मि अबरोल से भी बातचीत हुई थी. रात करीब 9:20 बजे ट्विशा फोन पर लगातार रो रही थीं और उन्होंने पति के व्यवहार को लेकर अपनी परेशानी बताई थी. इसके बाद करीब 9:36 बजे उन्होंने रश्मि को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने बेहद निराशा और खुद को अकेला महसूस करने की बात कही थी.

---- समाप्त ----