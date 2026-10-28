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जम्मू-कश्मीर के राजौरी में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, 4 UBGL राउंड और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के बुधल में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है. तलाशी के दौरान मौके से UBGL के 4 राउंड, 3 हैंड ग्रेनेड और अन्य सामान बरामद किया गया है. पढ़ें इस बरामदगी की कहानी.

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यह बरामदगी 60 राष्ट्रीय राइफल्स (नागा) की बी कंपनी ने की (फोटो-ITG)
यह बरामदगी 60 राष्ट्रीय राइफल्स (नागा) की बी कंपनी ने की (फोटो-ITG)

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के बुधल इलाके में 28 अक्टूबर 2026 को एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया. इस दौरान UBGL के 4 राउंड, 3 हैंड ग्रेनेड और AK-47 के 237 राउंड समेत हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी हुई. यह बरामदगी 60 राष्ट्रीय राइफल्स (नागा) की बी कंपनी ने डोबा गली इलाके में की.

राजौरी जिले में सुरक्षा बलों को आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक ठिकाने का पता चला. 28 अक्टूबर 2026 को बुधल इलाके की डोबा गली में यह बरामदगी की गई. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस कार्रवाई में 60 राष्ट्रीय राइफल्स (नागा) की बी कंपनी शामिल थी. मौके से हथियारों और गोला-बारूद के साथ अन्य सामान भी बरामद किया गया. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में किसी आतंकी की गिरफ्तारी या ठिकाने के इस्तेमाल से जुड़ा कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया है.

बरामद सामान में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (UBGL) के 4 राउंड और 3 हैंड ग्रेनेड शामिल हैं. इसके अलावा, PK राउंड की 2 बेल्ट बरामद की गईं, जिनमें कुल 101 राउंड होने की जानकारी दी गई है. मौके से पिस्टल के 16 राउंड भी मिले हैं. सुरक्षा बलों ने AK-47 के 237 राउंड भी बरामद किए हैं. इन हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी को इस कार्रवाई का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

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गोला-बारूद के अलावा, मौके से AK-47 की एक बायोनेट (संगीन) और दो मैगजीन बरामद की गईं. सुरक्षा बलों को एक कैरी बैग और एक ग्राउंड शीट भी मिली है. बरामदगी की सूची में इन सभी सामानों को शामिल किया गया है. फिलहाल, उपलब्ध जानकारी में यह साफ नहीं है कि ठिकाना कितने समय से इस्तेमाल किया जा रहा था या यहां हथियार और गोला-बारूद किसने छिपाए थे.

बरामद किए गए सामान की लिस्ट-

- UBGL राउंड: 4
- हैंड ग्रेनेड: 3
- PK राउंड बेल्ट: 2 (कुल 101 राउंड)
- पिस्टल राउंड: 16
- AK-47 राउंड: 237
- AK-47 बायोनेट (संगीन): 1
- AK-47 मैगजीन: 2
- कैरी बैग: 1
- ग्राउंड शीट: 1

---- समाप्त ----
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