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सरकारी आवास में नेवी जवान, पत्नी और 2 बच्चों के शव मिलने से दहला मुंबई का नेवी नगर, उलझी मौत की गुत्थी

मुंबई के नेवी नगर में भारतीय नौसेना के जवान, उसकी पत्नी और दो बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई. सरकारी आवास में जवान का शव फंदे से लटका मिला. हालांकि उसके पत्नी-बच्चों की मौत की वजह तलाश करने के लिए पुलिस जांच कर रही है. पढ़ें इस डेथ मिस्ट्री की पूरी कहानी.

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पुलिस इस सामूहिक मौत के मामले की जांच में जुटी है (फोटो-ITG)
पुलिस इस सामूहिक मौत के मामले की जांच में जुटी है (फोटो-ITG)

Indian Navy Sailor Family Death Case: मुंबई के कफ परेड इलाके के नेवी नगर में शनिवार रात एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से सनसनी फैल गई. भारतीय नौसेना के 30 वर्षीय नाविक पुरनमल शंभूलाल मेहरा, उनकी 28 वर्षीय पत्नी ओमा और उनके दो बच्चे सरकारी आवास में मृत पाए गए.

तीन साल के बेटे यश और महज दो महीने की बेटी के शव बेड पर मिले, जबकि पुरनमल का शव कमरे में फंदे से लटका मिला. घटना की सूचना 15 अगस्त की रात कफ परेड पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चारों शवों को जे जे अस्पताल भेजा गया.

पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका है कि पुरनमल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबकि उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत जहर खाने से हुई हो सकती है. हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी. 

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मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और फोरेंसिक टीम को घर की तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध जहर भी नहीं मिला. जे.जे. अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम में पुरनमल की मौत फांसी के कारण दम घुटने से होने की पुष्टि हुई है, लेकिन ओमा और दोनों बच्चों की मौत पर मेडिकल टीम ने केमिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट आने तक अपनी राय सुरक्षित रखी है.

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पुलिस की पूछताछ में परिवार के बीच पिछले कुछ समय से वैवाहिक विवाद की बात भी सामने आई है. बताया गया कि पुरनमल और ओमा की शादी करीब चार से पांच साल पहले हुई थी और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. करीब एक सप्ताह पहले ओमा के पिता उन्हें मुंबई से वापस घर ले जाने आए थे. 

पुलिस के मुताबिक, उस समय पुरनमल ने कथित तौर पर कहा था कि ओमा जाना चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन वह बच्चों को साथ नहीं ले जाने देंगे. पुलिस अब इस पारिवारिक विवाद और घटना से पहले के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

बताया गया कि पुरनमल के पिता ने रात में उन्हें फोन किया था, लेकिन लगातार कॉल का जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने नौसेना के कंट्रोल रूम को सूचना दी. इसके बाद नौसेना के अधिकारी उनके सरकारी क्वार्टर पहुंचे और परिवार के चारों सदस्यों को मृत पाया, जिसके बाद कफ परेड पुलिस को जानकारी दी गई.

परिवार मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था और पुरनमल का छोटा भाई भी भारतीय नौसेना में तैनात है, जो शव लेने मुंबई पहुंचा. पुलिस ने दुर्घटना से हुई मौत का मामला यानी ADR दर्ज कर ली है और परिजनों, पड़ोसियों तथा अन्य लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. भारतीय नौसेना ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि जांच में पुलिस और संबंधित एजेंसियों को हर संभव सहायता दी जा रही है.

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