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CISF ने 1.31 किलो गोल्ड के साथ एयरपोर्ट लोडर को पकड़ा, मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी नाकाम

मुंबई एयरपोर्ट पर CISF ने सोने की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया. एयरपोर्ट लोडर के पास से 1.31 किलो सोने के चार कैप्सूल बरामद हुए हैं. मामला AIU और कस्टम्स को सौंप दिया गया है. जानें क्या है पूरा मामला?

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इस मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है (फोटो-ITG)
इस मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है (फोटो-ITG)

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF ने सोने की तस्करी की कोशिश का पता लगाया है. यह कार्रवाई 9 अगस्त 2026 को की गई. CISF की CIW टीम को व्यवहार के आधार पर एक एयरपोर्ट लोडर पर शक हुआ. उसे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया. जांच के दौरान उसके पास से करीब 1.31 किलो सोना बरामद किया गया.

जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई करीब शाम 4 बजकर 20 मिनट पर इंटरनेशनल बोर्डिंग गेट नंबर 67 के पास स्मोकिंग जोन में हुई. CISF की CIW टीम ने एक एयरपोर्ट लोडर की गतिविधियों को संदिग्ध पाया. इसके बाद टीम ने उसे रोककर पूछताछ और तलाशी की. बताया गया कि लोडर एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट यात्री से संदिग्ध सामान ले रहा था.

CISF के मुताबिक, यह यात्री दुबई से मुंबई पहुंचा था और उसे आगे बैंकॉक जाना था. इसी दौरान उसने मोजे में छिपाकर रखा गया संदिग्ध सामान एयरपोर्ट लोडर को दिया. लोडर उस सामान को लेकर OOG Lift एरिया की तरफ जा रहा था. इसी दौरान CISF की टीम ने उसे पकड़ लिया.

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इसके बाद लोडर की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके पास से अंडाकार आकार के चार गोल्ड कैप्सूल बरामद हुए. इनका कुल वजन करीब 1,311 ग्राम यानी लगभग 1.31 किलोग्राम बताया गया है. बरामद सोने को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मामले को संबंधित एजेंसी को सौंप दिया गया.

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CISF ने पकड़े गए एयरपोर्ट स्टाफ, संबंधित यात्री और बरामद सोने को एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU)/कस्टम्स के हवाले कर दिया. अब आगे की कार्रवाई संबंधित एजेंसी की ओर से की जाएगी. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि सोना कहां से आया था और इसे किस उद्देश्य से आगे ले जाया जा रहा था.

इस कार्रवाई में CISF की CIW टीम की सतर्कता अहम रही. व्यवहार के आधार पर संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने के बाद टीम ने समय रहते कार्रवाई की और सोने की खेप को आगे ले जाने से रोक दिया. एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत CISF की ऐसी निगरानी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

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