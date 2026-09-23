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70 साल की बुजुर्ग महिला से गलत हरकत करने की कोशिश... विरोध किया तो पीटा, अस्पताल में हो गई मौत

उत्तर प्रदेश के बांदा में 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, खेत से लौट रही महिला को आरोपी ने अकेला पाकर गलत हरकत करने की कोशिश की. विरोध करने पर उसने महिला के साथ मारपीट की और उनकी नाक की कील लूटकर फरार हो गया. महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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आरोपी ददुआ गिरफ्तार (screengrab)
आरोपी ददुआ गिरफ्तार (screengrab)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. मामला अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के खमहौरा गांव का है. पुलिस के मुताबिक, महिला खेत से अकेले लौट रही थी, तभी आरोपी युवक ने उसे अकेला पाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसकी नाक की कील लूटकर फरार हो गया.

गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन और आसपास के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी के कब्जे से महिला की लूटी गई नाक की कील बरामद कर ली गई है.

यह भी पढ़ें: संत कबीर नगर में पहलवान ब्रह्मानंद यादव की निर्मम हत्या, आंखों में मिर्च झोंककर कुल्हाड़ी से काट डाला

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70 साल की महिला से जबरदस्ती की कोशिश, विरोध करने पर तोड़ा दांत

घटना अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के खमहौरा गांव की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, 70 वर्षीय महिला खेत से अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान आरोपी युवक ने उन्हें अकेला देख लिया. पुलिस का आरोप है कि युवक ने महिला के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं और मौके पर ही मरणासन्न हालत में पहुंच गईं. आरोपी कथित तौर पर महिला को वहीं छोड़कर उनके गहने लेकर फरार हो गया.

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अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

महिला को गंभीर हालत में देखकर आसपास के लोगों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. महिला की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी की तलाश के लिए टीमें लगाईं.

ASP बांदा शिवराज के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके कब्जे से महिला से लूटी गई नाक की कील बरामद हुई है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार की है. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी का नाम ददुआ है और वह पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है. वह करीब दो महीने पहले ही जेल से बाहर आया था. पुलिस के अनुसार, आरोपी अपने रिश्तेदारों के यहां आया हुआ था. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि घटना के वक्त वह शराब के नशे में था. हालांकि वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच अभी जारी है.

महिला की मौत के बाद पुलिस ने लूट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही अब मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर घटना की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है.

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