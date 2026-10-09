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हैदराबाद: मां ने 6 साल की बेटी को हुसैनसागर झील में फेंका, ऑटो ड्राइवर ने कूदकर बचाई बच्ची की जान

हैदराबाद में मां ने कथित तौर पर अपनी छह साल की बेटी रुकसाना को हुसैनसागर झील में फेंक दिया. मौके पर मौजूद ऑटो ड्राइवर ने पानी में कूदकर बच्ची की जान बचाई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस जांच कर रही है (फोटो-सोशल मीडिया)
इस मामले में पुलिस जांच कर रही है (फोटो-सोशल मीडिया)

हैदराबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने कथित तौर पर अपनी छह साल की बेटी को हुसैनसागर झील में फेंक दिया. बताया जा रहा है कि बच्ची की बीमारी और इलाज का खर्च नहीं उठा पाने के कारण महिला परेशान थी. इसी दौरान वहां मौजूद एक ऑटो ड्राइवर ने बच्ची को झील में गिरते देखा और उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी. ड्राइवर की तत्परता से बच्ची की जान बच गई.

बच्ची की पहचान रुकसाना के रूप में हुई है. घटना गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है. बच्ची को झील से सुरक्षित निकालने के बाद इलाज के लिए गांधी अस्पताल पहुंचाया गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बच्ची की हालत स्थिर बताई गई है. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, बच्ची की मां का नाम शबाना है. वह हैदराबाद के ओल्ड बोवेनपल्ली इलाके के हसमतपेट की रहने वाली है. बताया गया है कि शबाना के पति ने उसे छोड़ दिया था. इसके बाद वह अपनी दो बेटियों की परवरिश के लिए घरों में काम करके परिवार का खर्च चला रही थी. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे बच्चों की देखभाल और इलाज का खर्च उठाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था.

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पुलिस के अनुसार, रुकसाना पिछले कुछ दिनों से बड़ी आंत के संक्रमण से पीड़ित थी. उसकी तबीयत में सुधार के लिए परिवार ने उसे कई अस्पतालों में दिखाया था, लेकिन कथित तौर पर उसकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. बच्ची के लगातार इलाज और उससे जुड़े खर्चों को लेकर मां परेशान थी. पुलिस को मिली शुरुआती जानकारी में आर्थिक तंगी को भी इस घटना से जुड़ा एक कारण बताया गया है.

डोमलगुडा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अंजान अली के मुताबिक, गुरुवार दोपहर शबाना ने कथित तौर पर बच्ची को Hussainsagar झील में फेंक दिया. मौके पर मौजूद ऑटो ड्राइवर ने यह घटना देखी और बिना देर किए बच्ची को बचाने के लिए झील में छलांग लगा दी. उसने बच्ची को पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. समय पर मदद मिलने से बच्ची की जान बच गई.

यह मामला हैदराबाद के डोमलगुडा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. पुलिस ने घटना के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई कर रही है. 

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