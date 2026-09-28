दिल्ली के विजय विहार में हेड कॉन्स्टेबल से मारपीट, 7-8 लोगों ने बैट से किया हमला, एक गिरफ्तार

दिल्ली के विजय विहार इलाके में दिल्ली पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, इलाके में कुछ लोग कथित तौर पर हंगामा कर रहे थे. हेड कॉन्स्टेबल ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा और स्थिति को शांत कराने की कोशिश की. इसके बाद जब वह वहां से वापस लौट रहे थे, तभी उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई.

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पुलिसकर्मी के अनुसार, वह इलाके में गश्त के दौरान कुछ लोगों को हंगामा करते हुए देख रहे थे. उन्होंने उन लोगों से इलाके से चले जाने को कहा. हेड कॉन्स्टेबल का आरोप है कि वहां से लौटते समय 7 से 8 लोग उनके पास आए. इसके बाद उन लोगों ने बिना किसी उकसावे के कथित तौर पर उन्हें पीटना शुरू कर दिया.

हेड कॉन्स्टेबल ने आरोप लगाया कि हमले के दौरान समूह के लोगों ने बेसबॉल बैट का भी इस्तेमाल किया. मारपीट में पुलिसकर्मी को चोटें आईं. उनकी आंख के पास भी चोट लगी, जिसके बाद जख्म पर टांके लगाने पड़े. घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और इस संबंध में केस दर्ज किया गया.

घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.

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जांच के दौरान पुलिस घटनास्थल से उपलब्ध सबूतों की भी जांच कर सकती है. इसके अलावा मौके पर मौजूद लोगों और संभावित चश्मदीदों के बयान भी लिए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है.

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