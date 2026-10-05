दिल्ली-NCR से यूपी तक हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़, 50 करोड़ की ड्रग्स बरामद

दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने इंटरस्टेट हेरोइन सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने करीब 20 दिन तक चले ऑपरेशन के दौरान कुल 7.076 किलो हेरोइन बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, बरामद हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 50 करोड़ रुपये है. इस कार्रवाई में हेरोइन तैयार करने वाली अवैध फैक्ट्री का भी पता चला है, जहां से बड़ी मात्रा में तैयार ड्रग्स और कच्चा माल बरामद किया गया.

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जांच के दौरान पुलिस को लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में चल रही एक अवैध फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली. यहां से 6.275 किलो ताजा तैयार हेरोइन बरामद की गई. इसके अलावा हेरोइन बनाने में इस्तेमाल होने वाला 3.291 किलो कच्चा माल और केमिकल भी पुलिस के हाथ लगा. पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक और मुख्य सप्लायर रुकसार अली उर्फ राजू को बरेली से गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

इस मामले में लक्ष्मण हुड्डा, अनिल उर्फ भोला और बाबलू समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, बेगमपुर में लक्ष्मण हुड्डा के कब्जे से 300 ग्राम हेरोइन और 3 लाख रुपये कैश बरामद हुआ. वहीं, सोनपत में कार्रवाई के दौरान अनिल उर्फ भोला के पास से 501 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. बरामदगी और गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है.

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मुख्य सप्लायर रुकसार अली उर्फ राजू को पकड़ने के लिए पुलिस को करीब 120 किलोमीटर तक पीछा करना पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे बरेली से गिरफ्तार किया. करीब 20 दिन तक चले इस ऑपरेशन में दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैले ड्रग सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटाई गई. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तैयार हेरोइन किन-किन जगहों पर सप्लाई की जाती थी और इस नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं.

फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच का फोकस पूरे दिल्ली-NCR से यूपी तक के सप्लाई नेटवर्क, उसके फाइनेंशियल लिंक और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की पहचान पर है. पुलिस बरामद हेरोइन और फैक्ट्री में मिले कच्चे माल के स्रोत की भी जांच कर रही है. इस कार्रवाई के जरिए पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध हेरोइन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का नेटवर्क किस तरह संचालित किया जा रहा था. मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना के साथ जांच जारी है.



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