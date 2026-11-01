scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Must Visit Places During Diwali: दिवाली पर स्वर्ग जैसी जगमगा उठती हैं भारत की ये 7 जगहें, जिंदगीभर याद रहेगा दीपोत्सव का नजारा

Must Visit Places During Diwali: दिवाली पर भारत के अलग-अलग शहरों में त्योहार मनाने का अंदाज भी खास होता है. कहीं सरयू घाट हजारों दीयों से जगमगाते हैं, तो कहीं स्वर्ण मंदिर और मां काली के भव्य पंडाल आकर्षित करते हैं. जानिए दिवाली की छुट्टियों में घूमने के लिए भारत की 7 शानदार जगहें.

Advertisement
X
दीपावली के समय कुछ जगहों पर शानदार नजारे दिखते हैं. (PHOTO:AI)
दीपावली के समय कुछ जगहों पर शानदार नजारे दिखते हैं. (PHOTO:AI)

Must Visit Places During Diwali: दिवाली आते ही देशभर में रोशनी, सजावट और खुशियों का माहौल बन जाता है. कहीं घरों के बाहर दीये जलाए जाते हैं, तो कहीं बाजारों और ऐतिहासिक इमारतों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां दिवाली मनाने का अंदाज बिल्कुल अलग है? कहीं गंगा के घाट हजारों दीयों से जगमगाते हैं, तो कहीं मां काली की पूजा और भव्य सजावट देखने को मिलती है.

अक्टूबर-नवंबर में मौसम भी कई जगहों पर घूमने के लिए अच्छा रहता है. ऐसे में अगर आप इस बार दिवाली पर परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत की इन 7 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

अयोध्या, उत्तर प्रदेश

सम्बंधित ख़बरें

अयोध्या में होने जा रहा है 10वां दीपोत्सव. (Photo: PTI)
अयोध्या के दीपोत्सव में 5 देशों की रामलीला, 12 मंचों पर दिखेगी झलक
दीपोत्सव में दिखेगा आस्था और सुशासन का संगम
दीपोत्सव का एक दशक: दक्षता और प्रबंधन का बेमिसाल संगम
Ayodhya Women Solar Energy
Ayodhya की महिलाओं ने सोलर से कैसे बदली अपनी किस्मत?
Grand preparations begin for Deepotsav in Ayodhya ahead of Diwali.
अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी, सजाया गया सरयू तट और राम की पैड़ी
अयोध्या के 10वें भव्य दीपोत्सव के स्वागत में रामनगरी
अयोध्या के विकास से दीपोत्सव तक, सीएम योगी ने बताया कैसे बदली रामनगरी

अयोध्या में दिवाली का सीधा संबंध भगवान राम की अयोध्या वापसी से है. यहां दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के घाटों और शहर के कई हिस्सों में दीये जलाए जाते हैं. राम की पैड़ी पर होने वाली भव्य सजावट और दीपों की कतारें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

वाराणसी में दिवाली का नजारा देखने लायक होता है. गंगा किनारे बने घाटों पर दीये जलाए जाते हैं और मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है. शाम की गंगा आरती के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है. यहां दिवाली के कुछ दिनों बाद मनाई जाने वाली देव दीपावली भी खास आकर्षण है, जब घाटों पर लाखों दीये जलाए जाते हैं.

Advertisement

जयपुर, राजस्थान

जयपुर में दिवाली के दौरान बाजारों की रौनक देखते ही बनती है. जौहरी बाजार, बापू बाजार और हवा महल के आसपास का इलाका रोशनी से सजाया जाता है. यहां खरीदारी के साथ राजस्थानी मिठाइयों और पारंपरिक पकवानों का स्वाद भी ले सकते हैं.

अमृतसर, पंजाब

अमृतसर में दिवाली के दिन स्वर्ण मंदिर की खूबसूरती देखने लायक होती है. पूरा गुरुद्वारा रोशनी से जगमगाता है और सरोवर में इसकी परछाईं बेहद सुंदर लगती है. यहां दिवाली के साथ बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है, जिसका सिख धर्म में खास महत्व है.

कोलकाता, पश्चिम बंगाल

कोलकाता में दिवाली के साथ काली पूजा की धूम रहती है. शहर में मां काली के भव्य पंडाल बनाए जाते हैं. मंदिरों और सड़कों को सजाया जाता है. यहां की काली पूजा और बंगाली संस्कृति का अनुभव दिवाली की ट्रिप को खास बना सकता है.

उदयपुर, राजस्थान

झीलों और महलों के लिए मशहूर उदयपुर दिवाली पर रोशनी से चमक उठता है. पिछोला झील, सिटी पैलेस और पुराने बाजारों के आसपास घूमने का अपना अलग आनंद है. यह जगह उन लोगों के लिए अच्छी है, जो त्योहार के साथ शांति और खूबसूरत नजारों का मजा लेना चाहते हैं.

दिल्ली

दिल्ली में दिवाली की रौनक बाजारों से लेकर रिहायशी इलाकों तक दिखाई देती है. चांदनी चौक, कनॉट प्लेस और लाजपत नगर जैसे बाजारों में खरीदारी का अलग ही उत्साह रहता है. यहां मिठाइयों, सजावटी सामान और रोशनी से सजे बाजारों का मजा ले सकते हैं.

Advertisement

दिवाली पर इन जगहों की सैर आपको सिर्फ खूबसूरत नजारे ही नहीं, बल्कि भारत की अलग-अलग परंपराओं और संस्कृति को करीब से जानने का मौका भी देगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    8th Pay Commission: रिपोर्ट आने से पहले 67% हो जाएगा DA? समझें कहां से आया ये आंकड़ा |
    ₹20 हजार से कम में लॉन्च होगा Wobble का नया 5G फोन, टीजर में दिखा शानदार डिजाइन! |
    कौन हैं वृंदावन के ये ‘जेन जी बाबा’? 19 साल की उम्र में बने भागवत कथावाचक, लुक ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका |
    जापान में एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के तेज झटके |
    Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी पर आज कितने बजे दिखेंगे तारे? जानें दिल्ली-UP समेत बड़े शहरों का समय |
    अमेरिका-इजरायल को मोजतबा खामेनेई की सख्त चेतावनी, देखें दुनिया आजतक |
    न पेंशन मिल रही, न मिली ट्राईसाइकिल... दिव्यांग पति को पीठ पर लाद कलेक्टर ऑफिस पहुंची महिला- VIDEO |
    महिला के पेट में मिली सिलाई वाली सुई, दर्द होने पर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर भी रह गए हैरान |
    विपक्ष के खिलाफ BJP का प्रदर्शन, दिल्ली से हरियाणा तक निकालेगी रैलियां |
    जहां पैदा हुआ, उसे छोड़कर दूसरे जंगल में पहुंचा बाघ का बच्चा... महाराष्ट्र में नजर आया, अब दो जंगलों के बीच रास्ते की तलाश
    Advertisement