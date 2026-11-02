scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हथौड़ा मारकर किया था पड़ोसी का मर्डर, 26 साल बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा आरोपी

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 26 साल से फरार हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने उस वक्त 24 साल के पड़ोसी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी थी. और बाद में वारदात को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की थी. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस आरोपी को क्राइम ब्रांच ने टीम बनाकर गिरफ्तार किया है (फोटो-ITG)
इस आरोपी को क्राइम ब्रांच ने टीम बनाकर गिरफ्तार किया है (फोटो-ITG)

दिल्ली में हत्या के एक मामले में 26 साल से फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने 24 साल के पड़ोसी की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी थी और वारदात को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की थी. साल 2001 में उसे भगोड़ा घोषित किया गया था.

पिछले 26 साल से कानून और पुलिस को चकमा देने वाले आरोपी की उम्र अब 62 साल हो चुकी है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक, वह दिल्ली के खजूरी खास थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में वांटेड था. इस मामले में आरोपी को साल 2001 में अदालत ने भगोड़ा यानी Proclaimed Offender घोषित कर दिया था. लंबी तलाश के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया.

हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश

सम्बंधित ख़बरें

कस्टमर बनाकर एक व्यक्ति को पुलिस ने भेजा था. (Photo: Representational)
21 साल की युवती, 3 आदमी और फ्लैट... लातूर में पुलिस ने पकड़ा रैकेट
सीसीटीवी में कैद हुई महिला चोर की करतूत. (Photo: Screengrab)
B.Tech छोड़ी, 2024 में शादी... बुर्का पहनकर चोरियां करने लगी महिला
पुलिस ने हत्या के आरोपी दामाद को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
पत्नी का अफेयर और सास का सपोर्ट... शक में दामाद ने कर दी महिला की हत्या
चार वारदातों में 2.82 लाख रुपये लूटे थे. (Photo: Screengrab)
लूटकांड में 'गीदड़' सहित छह पकड़े गए... 4 वारदातों की कहानी
साइबर ठगों की गाड़ी बदलती रहती थी लोकेशन. (Photo: Representational)
दौड़ती SUV में चल रहा था कॉल सेंटर! दिल्ली में ठगों का नया खेल

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर अपने 24 वर्षीय पड़ोसी की हत्या करने का आरोप है. उसने कथित तौर पर युवक के सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी जान ले ली थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपराध को छिपाने के लिए उसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की थी. इस मामले में दिल्ली के खजूरी खास थाने में केस दर्ज किया गया था. इस वारदात के बाद से ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था.

Advertisement

साल 2001 में घोषित हुआ था भगोड़ा

हत्या के इस मामले में आरोपी लगातार पुलिस और कानून से बचता रहा. उसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर साल 2001 में उसे अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था. इसके बावजूद आरोपी लंबे समय तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया. करीब 26 साल तक फरार रहने के बाद अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के वक्त उसकी उम्र 62 साल थी. अब उसे अपने खिलाफ दर्ज हत्या के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा.

ऐसे हुई गिरफ्तारी

इस गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम बनाई गई थी. ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर सुनील कलखांडे ने किया. टीम में एसआई देवेंद्र अंतिल, एसआई बिरपाल सिंह, हेड कांस्टेबल विजय सिंह यादव, हेड कांस्टेबल समंदर, हेड कांस्टेबल जय सिंह और हेड कांस्टेबल परवीन कुमार शामिल थे. इनके अलावा हेड कांस्टेबल राहुल, हेड कांस्टेबल विनोद, हेड कांस्टेबल अंकित और हेड कांस्टेबल अनूप ने भी इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई.

ACP और DCP की निगरानी में ऑपरेशन

इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व एसीपी सतेंद्र मोहन ने किया, जबकि डीसीपी आदित्य गौतम की निगरानी में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, क्राइम ब्रांच की टीम की कोशिशों से 26 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली. अब पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है. लंबे समय से लंबित इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हथौड़ा मारकर किया था पड़ोसी का मर्डर, 26 साल बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा आरोपी |
    श्मशान घाट के गेट पर लगा था ताला, घंटों इंतजार के बाद हुआ अंतिम संस्कार... झांसी में शर्मनाक मामला |
    'मैं वोट करूंगा', काजी तौकीर के सपोर्ट में आए CM उमर अब्दुल्ला, 'बिग बॉस' की ट्रॉफी को लेकर जताई उम्मीद |
    November Gochar 2026: नवंबर में 3 राशियों पर टूट सकता है मुसीबतों का पहाड़, ग्रहों की चाल बढ़ाएगी टेंशन! |
    अमेरिका-कनाडा ट्रेड डील में कीस्टोन XL पाइपलाइन की एंट्री! ट्रंप ने बताया प्लान |
    How To Fix Door: फर्श से रगड़ता है दरवाजा, खोलने-बंद करने में होती है परेशानी? बढ़ई बुलाने से पहले करें ये छोटा सा काम |
    जज की परीक्षा पास की, लेकिन चुन लिया संन्यास... विंटेज कारों और शाही बग्गी के साथ प्रखर दीदी को दी गई अनोखी विदाई |
    दीपावली और धनतेरस पर इन राशियों पर बरसेगी कुबेर की कृपा! |
    पंजाब की राजनीतिक हवा: 'आप' की कमजोरी किसके लिए संजीवनी? |
    गंभीर चक्रवाती तूफान में बदला मुरासु, चेन्नई में स्कूल बंद, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट
    Advertisement