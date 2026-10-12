scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोर्ट परिसर में गोली मारकर किया था पत्नी का मर्डर, 4 साल बाद पूर्व फौजी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत

महाराष्ट्र की एक कोर्ट परिसर में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले पूर्व सैन्यकर्मी दीपक धवले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 साल 4 महीने की हिरासत और ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत दे दी. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में अदालत का ये फैसला आरोपी के लिए राहत बन गया (फोटो-ITG)
इस मामले में अदालत का ये फैसला आरोपी के लिए राहत बन गया (फोटो-ITG)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2022 में कोर्ट परिसर के अंदर अपनी अलग रह रही पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी पूर्व सैनिक दीपक पांडुरंग धवले को जमानत दे दी है. जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह पिछले 4 साल 4 महीने से जेल में बंद है और मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है. 

कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि साल 2024 से मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इन परिस्थितियों और मुकदमे में लगने वाले संभावित समय को देखते हुए अदालत ने उसे जमानत देने का फैसला किया.

अदालत ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर कहा कि घटना के दौरान आरोपी का गुस्सा और नाराजगी मुख्य रूप से अपनी पत्नी के प्रति थी. कोर्ट परिसर में उस समय महिला के परिवार के सदस्य और उसकी दोनों बेटियां भी मौजूद थीं. कोर्ट ने गौर किया कि पत्नी पर गोली चलाने के बाद आरोपी ने अपने ससुराल वालों और बेटियों पर गोली नहीं चलाई, बल्कि बीच-बचाव करने वालों को धक्का दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Husband shot dead in Ghaziabad, wife and cousin brother-in-law accused.
गाजियाबाद में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कराई पति की ह्त्या, पुलिस ने किया खुलासा
Prajwal Revanna Jail Transfer
जेल शिफ्ट करने की थी तैयारी, फिर आधे रास्ते से प्रज्वल को वापस लाया गया
Wife Nisha cry after murder of husband Anshul (Photo: ITG)
पति का कत्ल कर दहाड़े मारकर रोई पत्नी! प्रेमी संग गिरफ्तार
shraddha dubey lucknow news
लखनऊ में जिस शिवा शर्मा की मौत पर मचा बवाल, जानें उसकी कहानी
ASI Iqbal Singh shot dead in Tarn Taran
बाइक सवार बदमाशों ने पहले मारी ASI को टक्कर, फ‍िर मारी गोली

अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी के भाई ने उसे दोनों बेटियों को मारने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बेटियां अपनी जान बचाने के लिए कोर्ट की इमारत के अंदर भाग सकीं.

Advertisement

दीपक धवले और मंजुला की शादी साल 2005 में हुई थी. दोनों ठाणे जिले के अंबरनाथ इलाके में रहते थे, लेकिन शादी के करीब एक साल बाद ही उनके बीच विवाद शुरू हो गए थे. परिवार के सदस्यों के हस्तक्षेप से शुरुआती झगड़े सुलझा लिए गए थे. साल 2020 में दीपक ने सेना की नौकरी छोड़ दी और रायगढ़ जिले की एक निजी कंपनी में काम करने लगा.

इसी दौरान मंजुला ने उसके खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की.

यह घटना 7 जून 2022 की है, जब मंजुला घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई के सिलसिले में अपने वकीलों से मिलने कोर्ट पहुंची थी. वह अपने परिवार के साथ कोर्ट परिसर में एक पेड़ की छाया में इंतजार कर रही थी. सुबह करीब 11:45 बजे दीपक अपने भाई के साथ वहां पहुंचा और मंजुला पर तीन राउंड गोली चलाई.

बीच-बचाव करने आए अपने ससुर को उसने लात मारी और सास के सिर पर पिस्तौल के बट से वार किया. घटना के बाद दीपक और उसका भाई मौके से भाग गए. मंजुला और उसकी मां को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मंजुला की इलाज शुरू होने से पहले ही मौत हो गई.

Advertisement

दीपक की ओर से पेश वकील सत्यव्रत जोशी ने जमानत के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है और मुकदमे में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि 2024 से मामले में आगे की कार्रवाई नहीं हुई और दीपक देश की सेवा करने के बाद सेना से रिटायर हुआ है.

हालांकि, अदालत ने अपराध की गंभीरता को भी ध्यान में रखा. बेंच ने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं होने के कारण इसे पूरा होने में अभी लंबा समय लग सकता है. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने दीपक धवले की जमानत याचिका मंजूर कर ली.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अजान की तेज आवाज पर बिजनौर SP कृष्ण कुमार बिश्नोई का एक्शन: मुअज्जिन पर FIR, लापरवाही पर पुलिसकर्मी सस्पेंड |
    विपक्ष का आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, देशभर में नवरात्रि की धूम, देखें बड़ी खबरें |
    विपक्षी नेताओं से मुलाकात से क्यों किया इनकार? CJI सूर्यकांत ने खुद बताई वजह |
    शख्स के नाम के आगे लगी भगत सिंह की फोटो... पंजाब की वोटर लिस्ट में सामने आई बड़ी गड़बड़ी |
    'यह लोकतंत्र की हत्या', CJP पर भड़का एक्टर, बोला- सड़कों पर नहीं, अदालत में लड़ो |
    राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट मार्च, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा |
    अक्टूबर की बारिश में घर की बालकनी में फटाफट लगाएं ये 5 सर्दियों की सब्जियां! बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत, कुछ हफ्तों में होगी तैयार |
    रिहाई के बाद दादी के अंतिम संस्कार में पहुंचे अभिजीत दिपके, हुए भावुक |
    'आपके 200 अफसर हमारे संपर्क में..', राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, पूछा- दिल्ली कैद क्यों? |
    CEC के खिलाफ INDIA ब्लॉक का आज सुप्रीम कोर्ट मार्च
    Advertisement