5 फिल्मी सितारों से मांगी रंगदारी... लॉरेंस बिश्नोई के साथ बॉलीवुड में 'खौफ' का पर्याय बना ये कुख्यात गैंगस्टर!

मुंबई में बॉलीवुड सितारों की चमक के पीछे एक नया खौफ आकार ले चुका है. नाम है शुभम लोनकर. लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो मोहरा, जिसने फायरिंग, धमकी और फिरौती के जरिए फिल्म इंडस्ट्री को दहला दिया है. रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग के बाद इस नाम ने पुलिस से लेकर सितारों तक की नींद उड़ा दी है.

रोहित शेट्टी फायरिंग केस के बाद सामने आया खौफ का चेहरा, शुभम लोनकर बना सबसे बड़ा नाम. (Photo: ITG)
मुंबई की मायानगरी में जहां सपनों का कारोबार होता है, वहां अब डर का साया गहराता जा रहा है. बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. यह नाम है शुभम लोनकर. वही शुभम, जिसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे भरोसेमंद गुर्गा माना जा रहा है.

लॉरेंस बिश्नोई भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क सलाखों के बाहर पूरी ताकत के साथ सक्रिय है. विदेश में बैठा उसका जिगरी दोस्त गोल्डी बराड़ इस संगठित नेटवर्क को संभाल रहा है. मुंबई से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक उसके गुर्गे खौफ का माहौल बना रहे हैं. इस बार निशाने पर बॉलीवुड है.

रोहित शेट्टी फायरिंग केस की जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच को जो जानकारी मिली है, उसने फिल्म इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है. सूत्रों के मुताबिक, शुभम लोनकर अब तक पांच बड़े बॉलीवुड सेलेब्रिटीज को निशाना बना चुका है. इन सितारों को फिरौती के लिए धमकी भरे कॉल किए गए है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खौफ की वजह से लोग चुप्पी साधे हुए हैं.

रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाली सोशल मीडिया पोस्ट ने इस डर को और गहरा कर दिया. यह पोस्ट शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर के नाम से डाली गई थी. पोस्ट में साफ लिखा गया कि फायरिंग उनके गैंग ने करवाई है. इसके साथ ही यह धमकी भी दी गई कि यह सिर्फ ट्रेलर है. 

rohit shetty
रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई गोलीबारी के बाद तैनात पुलिसकर्मी. (Photo: PTI)

इसमें आगे लिखा गया कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो अगली गोली घर के बाहर नहीं, बेडरूम में चलेगी. पोस्ट में यह भी कहा गया कि यह चेतावनी सिर्फ रोहित शेट्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए है. जिन लोगों को कॉल किए गए हैं, उन्हें लाइन पर आने को कहा गया है. इस खुलेआम धमकी ने फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैला दी है. 

लोगों को सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग, उन्हें मिली जान से मारने की धमकी और फिर बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या की घटनाएं फिर से याद आने लगी हैं. इन सभी वारदातों में एक नाम कॉमन है, वो है शुभम लोनकर. उसने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर शूटरों की व्यवस्था की और उनको हथियार उपलब्ध कराए थे.

जानिए कौन है शुभम लोनकर?

पुणे का रहने वाला शुभम लोनकर पुलिस रिकॉर्ड में कोई नया नाम नहीं है. वो अक्टूबर 2024 में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में वांटेड आरोपी है. इससे पहले अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद भी उसका नाम सामने आया था. हालांकि सबूतों की कमी के चलते उसे उस वक्त छोड़ दिया गया था.

फिल्म फाइनेंसर को किया कॉल

27 जनवरी को पिंपरी चिंचवड़ के संत तुकाराम नगर पुलिस स्टेशन में शुभम के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था. आरोप है कि उसने बिजनेसमैन और फिल्म फाइनेंसर सनी वाघचौरे को जबरन वसूली के लिए कॉल किया था. जनवरी 2024 में अकोला पुलिस ने शुभम लोनकर को हथियार सप्लाई के एक मामले में गिरफ्तार किया था. 

यह भी पढ़ें: रोहित शेट्टी केस: 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड 11 फरवरी तक, शुभम लोनकर निकला मास्टरमाइंड

Rohit Shetty Residence Firing

सेना में जाना चाहता था शुभम

पुलिस जांच में उसके तार सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े पाए गए. पूछताछ में शुभम लोनकर ने बताया कि वो कभी भारतीय सेना में जाना चाहता था, लेकिन भर्ती परीक्षा में फेल हो गया था. जांच एजेंसियों का मानना है कि NCC के एक कार्यक्रम के दौरान वो राजस्थान गया था. वहां उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों से हुआ था. 

पुणे में शुरू किया था डेयरी

धीरे-धीरे 2018-2019 के आसपास वो इस क्राइम सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर बन गया. इसके बाद शुभम लोनकर, प्रवीण के साथ अकोट छोड़कर पुणे में बस गया. साल 2022 में उसने वारजे इलाके के भालेकर वस्ती में लोनकर डेयरी शुरू की थी. वो पास में ही एक अपार्टमेंट में किराए पर रहा करता था.

 खौफ का पर्याय बन गया शुभम 

लोनकर डेयरी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में प्रवीण की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक चालू थी. आज शुभम लोनकर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बॉलीवुड के गलियारों में खौफ का पर्याय बन चुका है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मास्टरमाइंड जल्द सलाखों के पीछे पहुंचेगा या सितारों की सुरक्षा से खिलवाड़ करता रहेगा.

---- समाप्त ----
