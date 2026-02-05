रोहित शेट्टी फायरिंग केस: 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड 11 फरवरी तक, शुभम लोनकर निकला मास्टरमाइंड

मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है. इस सिलसिले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान पुणे निवासी आसाराम फसाले के रूप में हुई है. इस मामले में अब तक पकड़े गए आरोपियों की संख्या पांच हो गई है. सभी आरोपियों को गुरुवार को मजिस्ट्रेट को में पेश किया गया.

मुंबई पुलिस ने सभी आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को 11 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले की प्रकृति गंभीर है और आपराधिक साजिश का खुलासा जरूरी है. वहीं आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट में गिरफ्तारी को शक के आधार पर बताते हुए कहा कि वे मौके से नहीं पकड़े गए.

उन्होंने यह भी दावा किया कि आरोपियों का शुभम लोनकर से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है. जबकि पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सभी आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शुभम लोनकर के संपर्क में थे. शुभम लोनकर को इस मामले में मोस्ट वांटेड दिखाया गया है, जो कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में भी वांटेड है.

इससे पहले एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट में कहा कि आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जरूरत है. इसलिए इनकी पुलिस रिमांड बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है. फिलहाल पुलिस शूटर की तलाश में जुटी हुई है. आसाराम फसाले पर शक है कि उसने फायरिंग करने वाले शूटर को हथियार मुहैया कराया था. उसका नाम अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आया था.

इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग रविवार तड़के करीब 12.45 बजे हुई थी. जुहू स्थित नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर पांच राउंड फायरिंग की गई. इनमें से एक गोली इमारत में मौजूद जिम के शीशे पर जा लगी थी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. पुलिस का कहना है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है.

