scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हनुमान बने सनी देओल की दिखी झलक, रामायण पार्ट-2 की रिलीज डेट भी कंफर्म

रणबीर कपूर और यश की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण 2' की रिलीज को कथित तौर पर दिवाली 2027 से आगे बढ़ाकर दिवाली 2028 कर दिया गया है. इस बात की पुष्टि लॉस एंजिल्स के प्रीमियर में हुई.

Advertisement
X
रामायण पार्ट 2 पर आया अपडेट (Photo: Screengrab)
रामायण पार्ट 2 पर आया अपडेट (Photo: Screengrab)

'रामायण' की भव्य थिएट्रिकल रिलीज (5 नवंबर) से पहले लॉस एंजिल्स में इसका प्रीमियर हुआ. LA में 'अकादमी म्यूज़ियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' के अंदर स्थित 'डेविड गेफेन थिएटर' में हुए इस भव्य प्रीमियर में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी शामिल हुए. स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का रिव्यू वायरल हुआ है, इसी के साथ पार्ट-2 की रिलीज डेट पर भी खुलासा हुआ. 

'रामास स्क्रीन' (Rama's Screen) नाम के एक X यूज़र ने 'रामायण' के बारे में अपने विचार शेयर किए. उनके अनुसार, इस पौराणिक महाकाव्य में रणबीर कपूर का काम शानदार है, जबकि उनके को-स्टार यश की एक्टिंग बेह अट्रैक्टिव है. रणबीर ने भगवान राम का रोल निभाया है और यश राक्षस राज रावण के किरदार में हैं. साई पल्लवी ने माता सीता का किरदार निभाया है.

'रामायण' का पहला रिव्यू
'रामास स्क्रीन' फिल्म रामायण देखने के बाद कहा, 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' शानदार थी! इसके विज़ुअल्स, डांस, संगीत और एक्शन - सब कुछ बहुत भव्य था.  यह इस साल के सबसे बेहतरीन सिनेमाई अनुभवों में से एक है. एक भव्य नजारा! 'रामायण'.

सम्बंधित ख़बरें

Ramayana part 1 Review
Review: आ गया 'रामायण' का पहला रिव्यू, जानें कैसी है फिल्म
Ram-Sita Vivah
‘मंगल रंग’ के बीच चर्चा में राम-सीता विवाह, रामायण में जानें रस्में
Diwali Box Office Clash: Mohra to re-release in theaters with Ramayana
रामायण से टक्कर लेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी! सुपरहिट फिल्म होगी रिलीज
Ramayan
'करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा', श्रीराम बनने से पहले रणबीर के मन में था डर
TV Actor Rajiv Kumar playing raja janak in Ramayana
रणबीर कपूर की रामायण में राजा जनक बने ये टीवी एक्टर, यामी गौतम की आर्टिकल 370 में भी कर चुका है काम

पार्ट-2 की रिलीज डेट पर लगाई मुहर!
इसी के साथ इस यूजर ने अपने अगले पोस्ट में लिखा,  'हां, 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' में एक पोस्ट-क्रेडिट सीन है. और यह पोस्ट-क्रेडिट सीन उस एक खास किरदार की झलक दिखाता है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था. आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं. 2028 में आने वाले सीक्वल का इंतजार नहीं हो रहा.' 

Advertisement

मिमी नाम की एक अन्य यूजर से पूछा गया कि क्या रणबीर और यश की 'रामायण' में कोई पोस्ट-क्रेडिट सीन है. इस पर उसने दावा किया कि इसमें भगवान हनुमान की एंट्री दिखाई गई है. सनी देओल इसी किरदार को निभा रहे हैं. हालांकि अभी तक मेकर्स ने 'रामायण' से उनका लुक सामने नहीं लाया है.

वहीं रामास स्क्रीन के मुताबिक पोस्ट क्रेडिट सीन में रामायण पार्ट-2 के रिलीज डेट दिवाली 2028 तय की गई है. यानी इस बात पर मेकर्स की तरफ से मुहर लग गई है कि 2027 के बजाय अब 2028 दिवाली पर इसका दूसरा पार्ट रिलीज किया जाएगा.

'रामायण पार्ट 1' दुनिया भर के सिनेमाघरों में 5 नवंबर 2026 को कई फॉर्मेट्स में रिलीज होगी, जिसमें IMAX 3D भी शामिल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अभिषेक की तूफानी पारी के बाद मेडिटेशन पर ईशान ने ली चुटकी |
    तीसरे टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर 3-0 से जीती सीरीज, चमके अभिषेक शर्मा |
    आधे भारत पर छाया चक्रवात अर्नब! अंतरिक्ष से आई तस्वीर में दिखा तूफान का विशाल रूप |
    मोटापा और डायबिटीज मरीजों को जरूर कराना चाहिए लिवर का टेस्ट, इन बीमारियों का चल जाता है पता |
    'सरकार ही फैसला करेगी', जनगणना में OBC जातियों की अलग सूची की मांग पर SC की टिप्पणी |
    CID शो के निर्माता बीपी सिंह का निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर |
    7 दिन पहले शहर कमाने आया था परिवार, एक शक और पति ने कर दी पत्नी की हत्या |
    सनातन धर्म के खिलाफ झूठे आरोपों पर बाबा रामदेव ने साधा निशाना, देखें |
    20-30 साल की शादी के बाद पति से तलाक क्यों ले रही हैं जापान की महिलाएं? जानें क्या है ‘सिल्वर डिवोर्स’ |
    घर-गाड़ी का सपना हुआ पुराना, Gen Z ने बदली सक्सेस की परिभाषा!
    Advertisement